Repara tu Deuda Abogados cancela 438.000 € en San Vicente del Raspeig (Alicante) con la Ley de Segunda Oportunidad

Adquirió dos viviendas, su primera pareja falleció, se vio afectada por la crisis inmobiliaria y tuvo problemas con su actual expareja. Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 438.000 euros a una mujer de San Vicente del Raspeig (Alicante, Comunidad Valenciana).

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “la exonerada compró una vivienda de obra nueva para que constituyese su residencia habitual en 2005, hipotecándose para la financiación de la misma en el año 2007, que fue cuando quedó formalizada la compra. Con anterioridad a la entrega de dicha vivienda, la deudora inició una relación de pareja estable, y puesto que la vivienda que había comprado era pequeña, decidió solicitar una nueva hipoteca y financiar la compra de una vivienda mayor en la que vivir con su pareja. Aprovechando que la ciudad en la que residía contaba con una universidad en las cercanías, puso la primera vivienda que había comprado, en la que nunca llegó a vivir, en alquiler para estudiantes universitarios a un precio por encima de lo que pagaba de cuota hipotecaria. Desgraciadamente, poco después de la compra de ambas viviendas, se produjo la crisis económica de 2008, que tuvo precisamente su origen en el boom de la burbuja inmobiliaria, y se vio en la necesidad de reestructurar las hipotecas. Como consecuencia de la crisis su facturación como comercial de seguros autónomos se redujo mucho. Además, a su pareja le diagnosticaron leucemia. Ello provocó que tuviera que trabajar menos horas para poder cuidarlo y acudir con él al médico. Desgraciadamente, no pudo superar la enfermedad y falleció. Así las cosas, se vio en la necesidad de solicitar un préstamo para poder hacer frente a sus gastos y a la devolución de las hipotecas, confiando en poder devolver el préstamo al estabilizarse su situación. En 2015 conoció a su expareja, y poco después de conocerle, hubo un cambio en las situaciones económicas que le ofrecía la empresa para la que trabajaba que hicieron que la deudora decidiese buscar un nuevo trabajo, ya que sus ingresos se vieron muy disminuidos. Es por ello que la deudora decidió iniciar carrera en el mundo inmobiliario, y como en ese momento su pareja también se había quedado sin empleo, este le propuso gestionar la actividad inmobiliaria conjuntamente a través de una empresa suya. Ella empezó a trabajar como agente inmobiliario, pero desde la empresa de su pareja no se le dio de alta en la Seguridad Social. Más tarde, se vieron en la necesidad de tener a un segundo trabajador y, puesto que su pareja no quería gestionarlo, decidieron seguir con la actividad a través de una sociedad que fuese propiedad de ambos, motivo por el que se constituyó otra.

Por otro lado, hicieron reformas en la casa en la que vivían. Todo se pagó desde empresas de la familia de él. Mientras tanto, su negocio inmobiliario funcionaba más o menos bien pero no generaba muchos más ingresos de los gastos que suponía. Dado que en el trabajo tenían discrepancias, finalmente decidieron separarse laboralmente para que ello no afectase a su relación de pareja. Él le propuso a ella que se quedase al cargo de la oficina y él luego abandonó la empresa, indicándole a ella que le devolviese el dinero que se había invertido al iniciar la actividad. Ella no aceptó y decidieron hablarlo con un abogado. Así lo hicieron y este convino que no correspondía a ella efectuar tal pago. Esto no le agradó a él, y decidió romper tanto la relación laboral como la personal. De esta manera, se finalizaron ambos vínculos y se convino que ella se quedase con el vehículo de empresa y la deuda. Meses más tarde, en abril de 2019, él le mandó un burofax pidiendo 257.000 € en concepto de gastos de la empresa y las reformas de la vivienda. En dichos conceptos añadió gastos que no eran ciertos, costes de bienes que se devolvieron o que nunca llegaron a estar en casa ella, costes inflados de precio o facturas duplicadas. Tras hablar con varios abogados decidió que lo mejor era no contestar y esperar a que llegase una demanda, lo que ocurrió en noviembre de 2019, y en la que él añadió conceptos distintos y nuevos enseres, intentando igualar la cantidad reclamada en el burofax. Desgraciadamente, tras el juicio, se falló en contra de ella, puesto que las obras se financiaron a través de empresas familiares de él y no existía ningún documento que acreditase que se trataba de una donación o entrega a título oneroso. De esta manera, aceptó una de las cinco pretensiones de él y condenó a ella al pago de más de 200.000 euros. Así pues, tras el enorme gasto en abogados que supuso todo el proceso, esta además se vio en la obligación de asumir el pago de una cantidad muy por encima de sus posibilidades. Por si todo ello no fuera poco, poco después, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, sus inquilinos, que eran universitarios y vieron canceladas sus clases, se marcharon del piso, y durante los meses siguientes le fue imposible encontrar nuevos inquilinos. Al no poder hacer frente al pago de dos hipotecas, se vio obligada a vender la vivienda en la que se residía. Todo ello ha afectado tan gravemente a la salud mental de ella que se encuentra de baja por depresión y ansiedad, dependiendo, por tanto, del dinero que recibe de las ayudas”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante (Comunidad Valenciana) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda libre de todas sus deudas.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad en septiembre de 2015. Desde entonces hasta la actualidad ha logrado superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

