Catorce proyectos de largometraje documental competirán en la séptima edición de Zinebi Networking

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao - ZINEBI, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, acogerá la presentación de los 14 proyectos seleccionados para participar en la séptima edición del Foro Profesional de Cine Documental ZINEBI Networking que organiza ZINEBI con la financiación del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y la colaboración del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). EITB MEDIA S.A.U. (EITB), la Asociación Zineuskadi y Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi, y la colaboración de Cannes Docs, el Scottish Documentary Institute y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).



EL FORO DOCUMENTAL

Como en ediciones anteriores, en el Foro ZINEBI Networking se han admitido proyectos emergentes de todo el Estado, que optan a dos premios en metálico valorados en 15.000 € cada uno —supone un importante incremento con respecto a 2023, cuando la cuantía ascendía a 10.000 € cada galardón— que serán entregados en la ceremonia de clausura de ZINEBI en el Teatro Arriaga el día 15 de noviembre: el galardón al mejor proyecto de largometraje documental de Euskadi (Premio ZINEBI Networking EITB 2024), y el premio al mejor proyecto procedente del resto del Estado (Premio ZINEBI Networking 2024).

ZINEBI contribuye de este modo al fortalecimiento del tejido audiovisual local, así como a la dinamización de la relación que existe entre agentes del sector y las instituciones locales e internacionales de la industria cinematográfica y audiovisual.

Los proyectos seleccionados para esta edición y que optan al Premio ZINEBI Networking EITB 2024 porque cuentan con producción o coproducción de Euskadi son:

“Ante ti mi sombra?” (Natxo Leuza), de la productora El Santo Films S. L. “Correspondencias para habitar el mundo” (Laura Gabay). “Irailak 27” (Izaskun Arandia), Producido por IZAR Film Europe S. L. “Y así seguirán las cosas” (Marina Palacio), producido por Lara Izagirre Garizurieta.

Por su parte, competirán por el Premio ZINEBI Networking 2024, abierto a proyectos de largometraje documental procedentes de todo el Estado:

“The Dutchbat” (Guillermo Roqués, Rafael Honrubia, Javier Marín), producido por 15L Films en coproducción con Silence Comunicación, near/by film, Basalt Film y TV3. “Level” (Anna Berkhof, Carlos Mora). “Luna en Escorpio” (Maria Corriàs, Aizpea de Atxa). “M” de Álex (Iván Blanco), con el colectivo BRBR. “A montaña na miña parede” (Carla Andrade), producido por Filmika Galaika. “Murmur” (Lupe Pérez García), producido por Suricata Stories. “La noche de la infancia” (Xisi Sofía Ye Chen), producido por LaCima. “On eres quan hi eres? (¿Dónde estabas cuando estabas?)” (Joana Montllor), producido por La Selva Ecosistema, Odessa Films y LaCima. “The Possibility of Man” (Vanesa Abajo Pérez), producido por Tourmalet Films y Worldvisuals Film. "Sempre nsieme” (Alberto Baldini), producido por Mubox Studio.

COMMISSIONER EDITORS

Los dos premios de 15.000 € serán otorgados por un jurado integrado por ocho de los diecinueve profesionales del sector audiovisual invitados entre los que se encuentran: Alejandro Alvarado Jódar, cineasta, profesor e investigador en la Universidad de Málaga; Antonio Miguel Arenas, coordinador de La Distribuidora de la ECAM; Montserrat Armengou Martín, directora del programa "Sense Ficció" de Televisió de Catalunya TV3; Concha Barquero Artés, cineasta, programadora y docente en la Universidad de Málaga; Maria Basagoiti Salazar, corresponsable de los derechos de antena y coproducciones de EiTB; Arkaitz Basterra, director, guionista y consultor especializado en cine; Paola Buontempo, cineasta, programadora y docente en la Universidad del Cine (FUC); Raphaëlle Cittanova, gestora de eventos de networking y reuniones de coproducción en Cannes Docs Marion Czarny, programadora y gestora de proyectos, responsable de Campus en Fipadoc; Ione Feijoo, responsable del marketing, la comunicación y el desarrollo internacional de la marca Basque Audiovisual; Tamara García Iglesias, comisaria y cineasta; Ainhoa González Sanchiz, coordinadora de la Oficina Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi; Berry Hahn, programadora de cine y agente de ventas en Square Eyes; Louise Martin Papasian, cineasta y comisaria de cine; Noé Mendelle; directora del Scottish Documentary Institute; Nevena Milašinović, agente de ventas y especialista en distribución; Ana Peláez, productora ejecutiva de Coproducción de documentales en RTVE; Leticia Pérez Rico, responsable documentales y música Movistar Plus+; y Daria Voumard, Directora de Industria Locarno Pro del Festival de cine de Locarno.

Como anterioridad a la celebración del Foro, los proyectos seleccionados ya habrán contado con varias sesiones previas de tutoría personalizadas a cargo de Jorge Tur. A partir del día 11 de noviembre las personas representantes de los proyectos seleccionados (ya sea en tareas de producción o dirección) asistirán a los encuentros establecidos por ZINEBI, llevarán a cabo la presentación pública de sus proyectos, y participarán en sesiones de asesoramiento individualizadas. Una vez concluida esta edición, ZINEBI Networking llevará a cabo encuentros de seguimiento online durante este año y 2025, para acompañar y asesorar a los proyectos seleccionados.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La séptima edición de ZINEBI Networking contará con un variado programa de actividades entre el lunes 11 y el jueves 14 de noviembre.

El lunes 11, en Azkuna Zentroa, la cineasta norteamericana, Laura Poitras, Premio Mikeldi de Honor 2024, mantendrá, desde las 10:30, un encuentro con cineastas participantes en ZINEBI Networking. Y a partir de las 17:00, tendrá lugar la masterclass abierta al público “Las vísceras del cine de Elena López Riera”.

El martes 12, en Bilbao As Fabrik se desarrollará, en el espacio Arena, una sesión de pitching de los proyectos seleccionados entre las 9:00 y las 14:15. Aretoa acogerá, entre las 10:00 y las 12:30 varias sesiones: la presentación de “Bilbao Bizkaia Film Commission”, a cargo de Agustín Atxa, director de Comunicación Corporativa de Bilbao Bizkaia Film Commission; el encuentro “La animación en la era de la Inteligencia Artificial: Revolución o Evolución”, con intervención de Iván Miñambres, CEO de UniKo, Anna Giralt, fundadora de Artefacto, y Asier Azkarraga, jefe de Departamento de Bellas Artes y Animación Digipen; y el encuentro “Depósito ZINEBI: 50 años de cine documental y cortometraje en Bilbao”, con la participación de Santiago Aguilar, investigador principal del proyecto de investigación depósito de ZINEBI en la Filmoteca Vasca, Arrate Velasco, directora académica de Elías Querejeta Zine Eskola, y Rubén Corral, programador de Zinebi. Además, la directora de producción de El Deseo, Esther Garcia, y el director del programa de televisión ‘Días de Cine’ Santiago Tabernero participarán, a las 11:45 en la sala Chamber, en el encuentro “Retos de la producción cinematográfica”. La jornada se completará, a las 19:00 en Bira, en el Casco Viejo, con una conversación sobre la conexión que siempre ha existido entre el mundo del cine y el propio festival y el mundo del diseño gráfico, donde intervendrán Rober Alonso, director creativo de Cuchillo, agencia encargada de la identidad de ZINEBI 2024; Eider Corral, directora de artes visuales en IED Kunsthal Bilbao; Cristina Hernandez, socia y directora creativa de Crisis; y Angélica Barco, diseñadora gráfica y presidenta de EIDE. Abierto al público.

El miércoles 13, el director de Fotografía José Luis Alcaine, Mikeldi de Honor, impartirá la masterclass “El oficio de la luz” a las 10:15 en la sala Arena de As Fabrik. Además, Victor Lamadrid, director de Cantabria Film Commission, presentará esta institución en Aretoa. Por su parte, el artista visual Iván Torres Hdez y el músico Xoán-Xil impartirán la masterclass “URHO, proceso creativo de un documental experimental”. Javier Garcinuño, director general en Bilbao Ekintza, presentará el Hub Audiovisual Bilbao-Bizkaia. Además, las músicas Maider Urkitza, Paula Olaz, Olatz Salvador y Nerea Alberdi participarán en el encuentro “Sonido: sensaciones y herramientas en el cine”. La sala Chamber acogerá, a las 10:15, el encuentro “Visitando La muerte de Mikel desde una perspectiva queer”, con la participación de Alaitz Arenzana, directora artística del festival ZINEGOAK; Begoña del Teso, periodista y escritora; y Emilio Papamija, consultor y pedagogo audiovisual. A las 17:00 en Sala Bastida, los cineastas Alejandro Alvarado y Concha Barquero impartirán la masterclass “Fabulaciones en torno a las películas inacabadas de Fernando Ruíz Vergara”. Además, la sala Bastida acogerá, entre las 10:00 y las 14:00, “CREAMOS+INDUSTRIA”, un encuentro de productoras de Euskadi y Film Commissions, en colaboración con EPE-IBAIA.

La programación de ZINEBI Networking finalizará el jueves 14. Por la mañana en sala Arena, se celebrará la sesión de pitching AUKERA, organizada por (H)emen dentro de su programa de mentorías para hacer un cortometraje dirigido a mujeres entre 18 y 30 años. El jurado de este año está compuesto por Maitane Carballo, Itxaso de Castillo e Iratxe Fresneda. Participan: Ane Alvarez, Maddi Arzallus Alberdi, Maria Aizpurua Ayastuy, Laura Besada Garrido, Mónica Cambra, María Corral Laborerías, Ane Cuesta Monge, Aroa Fernandez Lazkano, Yadira García Fernández, Itziar Lamarka, Beatriz M. Larragueta, Saioa Miguel Moreno, Janire Varela Ferrandez.

La sala Aretoa acogerá por la mañana las sesiones “Asociación de mujeres del sector audiovisual y las artes escénicas de Euskadi”, con Eguzkiñe Aranzibia, coordinadora (H)emen; “Robot Dreams, dirección de arte en la animación de hoy”, a cargo del director de Arte José Luis Ágreda; “Nuevas metodologías de enseñanza audiovisual”, con Ruth Mayoral, responsable de Programas de Educación Superior en Euskampus Fundazioa.

Finalmente, se llevará a cabo el "Encuentro de programadoras: los festivales de cine desde adentro”, con la participación de Marion Czarny, responsable de Campus en Fipadoc; Louise Martin Papasian, miembro del comité de selección del FIDMarseille; Paola Buontempo, programadora del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata (Festifreak) y Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; y Maui Alena, coordinador de proyectos ZINEBI Networking y comisario.