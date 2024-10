GenIA-L de Lefebvre: certeza jurídica para responder con confianza a los tribunales

El Tribunal Constitucional sancionó el 19 de septiembre a un abogado por presentar citas falsas como doctrina del tribunal, lo que evidencia el creciente riesgo de la IA generativa no respaldada El pasado 19 de septiembre, el Tribunal Constitucional impuso una sanción a un abogado por presentar citas falsas como doctrina de dicho tribunal en un procedimiento judicial. Este caso expone un creciente riesgo en un sector legal marcado por las nuevas tecnologías: el uso de fuentes no verificadas o erróneas en la argumentación jurídica. Las consecuencias de este tipo de errores pueden ser graves, afectando tanto la credibilidad de los profesionales como el desarrollo de los procesos judiciales.

Concretamente, el abogado sancionado utilizó fuentes que atribuyó al Tribunal Constitucional, pero que nunca fueron pronunciadas por este. Aunque no se ha probado si utilizó herramientas de IA en el proceso, lo cierto es que no empleó bases de datos contrastadas para respaldar su argumentación. Este caso pone de manifiesto la importancia de utilizar fuentes jurídicas fiables y actualizadas, algo que Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector legal, aborda con GenIA-L, el primer asistente de IA jurídica que garantiza la certeza de la información legal.

A diferencia de otras soluciones tecnológicas, GenIA-Lestá diseñada para garantizar la fiabilidad de las fuentes consultadas. Gracias a esta IA generativa, los usuarios pueden acceder a contenido actualizado, contrastado y elaborado con la máxima rigurosidad.

La solución de Lefebvre permite interactuar con el sistema, utilizando Lenguaje Natural, para describir las circunstancias o datos relevantes de un caso. Los usuarios pueden describir las circunstancias o datos relevantes de un caso y el sistema genera respuestas detalladas y bien fundamentadas que ahorran tiempo y minimizan los errores derivados de la interpretación de normativas o jurisprudencias mal citadas.

Con esta solución, Lefebvre no solo ayuda a los abogados a mejorar su eficiencia, sino que también garantiza que la calidad de la información utilizada sea incuestionable, protegiendo tanto a los profesionales como a sus clientes de posibles sanciones o malentendidos.A diferencia del resto de soluciones tecnológicas, GenIA-Lestá diseñada para asegurar la fiabilidad de las fuentes consultadas. Gracias a esta IA generativa, los usuarios pueden acceder a contenido actualizado, contrastado y elaborado con máxima rigurosidad.

GenIA-L de Lefebvre

Analiza casos complejos con precisión. Procesando información detallada y complicada. Crea documentos legales personalizados.

Investiga normativa y jurisprudencia al instante para realizar consultas rápidas y obtener información jurídica actualizada en tiempo real.

realizar consultas rápidas y obtener información jurídica actualizada en tiempo real. Compara información jurídica relevante para decisiones mejor fundamentadas.

para decisiones mejor fundamentadas. Prepara contenido jurídico sólido para estructurar y redactar argumentos legales.

para estructurar y redactar argumentos legales. Identifica riesgos y puntos de mejora para identificar posibles riesgos en los casos y proponer mejoras para mitigarlos.

para identificar posibles riesgos en los casos y proponer mejoras para mitigarlos. Genera documentos legales desde cero con confianza. Permite crear documentos legales completamente nuevos, basados en los Mementos y la legislación de los Formularios, asegurando fuentes confiables y verificables.