​La remodelada plaza de toros

Si por casualidad la rebusca que quedaba en el fango, Sánchez la ha encontrado. Solamente hay que ahondar por si existe algo debajo de ese lodazal. En esa búsqueda ha encontrado de nuevo a sus camaradas amigos los independentistas vascos y catalanes. El jefe del gobierno comunista social de España se está frotando las manos de ver como estos subalternos le han echado un capote.

Este troquero los llevan a hombros cada vez que este los desea. Ahora se trata de hacer un asalto a la TVE Al parecer cada vez que, quiere enchufar a alguien, como lo piensa lo hace. Este garrafal personaje, quiere enchufar a 11 consejeros, con los votos de Sumar, Podemos, ERC y Bildu, junto a Junts y PNV, sus camaradas, solamente con estos tiene su cuadrilla, ahora tiene 11 capitalistas más para sacarlo en hombros. donde piensa torear en esa plaza de toros que, actualmente le abre, aún más, la puerta grande de TVE, de esa remodelada plaza de toros.

No creo que le falte alguna colonización por invadir, la humillación a sus paisanos no tiene límites. No le queda nada por asaltar, ahora tiene el poder en el banco de España y el de la TVE entre todas las demás instituciones. Con toda la claridad del mundo, mi silencio no quiere pronunciar cuantos adjetivos le han dado mis paisanos, inclusive los míos. Hablando de toros, posiblemente le puedan abrir una puerta más, ofrecerle el título del Sexto Califa. Ahí va un nombre: Perico el felón, el Sexto Califa.

Pedro Sánchez se ha quitado la montera de lidiar, ya no la necesita con estos capitalistas, si antes no tenía esta TV en sus manos, díganme ahora, como será su difusión propagandística. Si antes no tenía poder, ¿que será ahora, señoras y señores? sigan sentados en sus asientos y sigan viendo la corrida. Lo único que le queda es que, a la nueva entrada de la plaza de toros remodelada le den un panfleto con las noticias del día.