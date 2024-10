Luckia y LALIGA presentan con leyendas futbolísticas su patrocinio en México

Luckia y LALIGA presentaron con una gala en México su alianza, que incluye los derechos de LALIGA EA Sports y LALIGA Hypermotion. De esta manera, la empresa se convierte en el nuevo partner oficial de las principales competiciones del fútbol español en México y España durante las próximas tres temporadas En el evento, celebrado en el hotel St. Regis Mexico City, estuvieron presentes reconocidas leyendas del fútbol como José María Gutiérrez ‘Guti’ (Real Madrid, etc.), Joaquín Beltrán (Pumas UNAM, etc.), Ramón Ramírez (Chivas de Guadalajara, etc.), Jared Borgetti (Santos Laguna, etc.) y Alejandro Vela (Cruz Azul, etc.).

Luckia estuvo representada en la gala por su presidente, José González; CEO, Alberto Mañas; CMO, David Plumi; country mánager de México, Luis Caro. También estuvo el director de Asociaciones y Licencias de LALIGA, Javier Gurrea-Nozaleda.

La presentación fue conducida por Inés Sainz, reconocida presentadora de Televisión Azteca. Asimismo, los asistentes conocieron a detalle las claves de la unión entre Luckia y LALIGA, dos empresas referentes del sector del entretenimiento.

El acuerdo

Luckia es el nuevo partner oficial de LALIGA durante las tres próximas temporadas, cargadas de emoción con jugadores como Kylian Mbappé, Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, entre otros.

Con este acuerdo, que incluye los derechos de LALIGA EA Sports y LALIGA Hypermotion, se llevarán a cabo distintas acciones dirigidas a difundir y promocionar las competiciones: eventos en vivo con embajadores de LALIGA, merchandising oficial personalizado y ticketing, entre otras, a través de sus canales online y físicos, siempre con total cumplimiento de la normativa en vigor.

Además, Luckia dispondrá de los activos digitales de LALIGA para potenciar la difusión del acuerdo y llegar a nuevas audiencias. Algunas de estas acciones ya son visibles en redes sociales, como La previa de Luckia y El golazo de Luckia. Este es un paso más en la estrategia de omnicanalidad que lleva a cabo la compañía gallega.

Sobre Luckia

Luckia es líder en el sector del entretenimiento en España con presencia internacional en ocho países. Con casi 50 años de experiencia, cuenta con una amplia oferta de servicios como apuestas deportivas, juegos de casino, bingo y slots, tanto en el canal online como en el presencial.

La compañía, comprometida y divulgadora del juego seguro y responsable, basa su cultura en las personas, la cercanía, la confianza, el respeto y la responsabilidad. Con un equipo superior a 2.500 personas en constante crecimiento gracias, en parte, a su continua expansión internacional, está presente en España, Portugal, Croacia, Chile, Colombia, México, Perú y Camerún.