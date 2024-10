Cione Óptica y Audiología recomienda comprar las lentes de fantasía y Halloween en las ópticas

Las lentes de contacto de colores son una herramienta poderosa para añadir realismo y detalle a los disfraces, pero sin olvidar que la salud visual es lo primero. Acudir al óptico-optometrista, seguir las recomendaciones de uso y nunca tomarse a la ligera el cuidado de los ojos es clave para disfrutar de Halloween sin riesgos Las lentes de contacto de colores son muy atractivas, especialmente en determinados momentos del año, como la próxima y cada vez más extendida celebración de Halloween, o la fiesta de Nochevieja.

Por eso, los ópticos-optometristas de Cione Óptica y Audiología, recuerdan que, aunque sean de fantasía, siguen siendo un producto sanitario que entra en contacto directo con los ojos. En este sentido, conviene recordar que el 80% de la información que recibe el cerebro llega a través de los ojos. Por eso, el primer consejo fundamental es acudir siempre a un óptico-optometrista antes de utilizarlas.

Acudir a un óptico-optometrista es necesario, porque no todas las lentes de contacto son adecuadas para todos los ojos. Están hechas de diferentes materiales, como el hidrogel o hidrogel de silicona, y es el profesional de la salud visual quien puede detectar si existe alguna condición ocular que podría empeorar con el uso de lentes de contacto.

Además, es muy habitual que personas que nunca han utilizado lentes de contacto, lo hagan por primera vez en Halloween o Nochevieja para disfrazarse. Por lo tanto, es importante que un profesional les enseñe a poner y quitar las lentillas para no dañar su sistema visual.

Muchas personas compran las lentes de fantasía en sitios no regulados o en tiendas de disfraces, sin saber que esto puede ser peligroso. Las lentes de contacto deben comprarse en un establecimiento sanitario, como las ópticas, que garantizan las condiciones higiénicas y de calidad del producto, y donde, además, el optometrista, como profesional sanitario, ayuda a la adaptación.

Lentes de fantasía y Halloween. Consejos

Los ópticos-optometristas de Cione recomiendan mantener una buena higiene. Es imprescindible lavarse bien las manos antes de manipular las lentes.

Asimismo, y además de una variedad estética sin fin, también diferentes tipos de lentes de fantasía.

Existen lentes de contacto diarias, que son de usar y tirar para solo un día. La recomendación es la de no utilizarlas más de 8 horas seguidas, ya que pueden resecar los ojos, y, si en algún momento el usuario siente picor, irritación o molestias, se deben retirar de inmediato y consultar a un especialista.

Sin embargo, este tipo de lentes de contacto, también se pueden graduar, y adquirir en otros formatos distintos al uso diario.

Igualmente, existen lentes de colores para que, sin ningún otro motivo que la elección del outfit o la propia estética o estilo de cada persona, el usuario pueda cambiar a voluntad el color de sus ojos.

También para eso, el óptico-optometrista es el profesional adecuado para asesorar a los usuarios.

Disfraces de Halloween

Las lentes de contacto de colores son una forma fantástica de transformar cualquier disfraz. Por ejemplo, las lentes rojas son ideales para un vampiro o un demonio, aportando una mirada aterradora que realmente llama la atención.

Las lentes blancas son perfectas para un fantasma, creando ese efecto escalofriante y vacío en los ojos. Si se habla de criaturas mágicas, como brujas o seres de fantasía, las amarillas pueden darle ese toque místico y sobrenatural.

Unas lentes negras pueden ser ideales para un disfraz de alienígena o alguna criatura de otro mundo, algo misterioso y diferente. Las lentes azules brillantes pueden funcionar con disfraces de zombies. Las posibilidades son prácticamente infinitas, y siempre aportan un plus visual que transforma la mirada por completo.

