Una veintena de películas peleará por el Gran Premio del III Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario

Diecinueve cortometrajes competirán por los premios de la tercera edición de SOCINE, el Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario, tras la selección realizada por un comité de expertos. Los finalistas de este certamen han sido elegidos después del visionado de un centenar de trabajos de más de una treintena de centros universitarios y de educación superior de todo el mundo, películas procedentes no sólo de España, sino también de Argentina, China, Chile, Francia, Guyana Francesa, Reino Unido, Irlanda, Irán o Rumanía.



El III Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario, el primer festival de estas características que se celebra en el país, tiene como objetivo promover entre las comunidades universitarias la implicación de los jóvenes con los temas sociales y su difusión a través del cine, y más concretamente, de cortometrajes, desarrollando su creatividad y autenticidad.

En este 2024 SOCINE presenta novedades en cuanto a las categorías y premios, tras el éxito de las pasadas ediciones del certamen, y ha ampliado sus reconocimientos no solo a los cortometrajes, sino también a los integrantes de los equipos de filmación (mejor dirección, guion e interpretación).

El jurado, presidido de nuevo por el director vallisoletano Enrique Gato, estará compuesto por la actriz Eva Marciel, a la que se suman el productor, realizador y docente en la UEMC Pedro del Río, la guionista, directora y graduada en la UEMC Jenifer de la Rosa, la periodista María Ramos de Castro y la directora de la Fundación Unoentrecienmil, Elena Huarte Mendicoa, decidirá un palmarés que se desvelará el 5 de noviembre en una gala que acogerá el Teatro Zorrilla y en la que se proyectará el Gran Premio del Festival.

Tras la primera valoración, el comité ha seleccionado diecinueve trabajos que competirán en las diferentes categorías a concurso:

Documental

Cambalache de Jacobo Pecharromán "EnArmonía" Descifrando la d̶i̶s̶capacidad de María Cazallas Vínculo de Lucía Silvestre Retrato de grupo de José Ballesteros Hormigas Putas. Más allá del Punk de Diego Taborda, Josefina Gabrielli, Candela Luján, Martina Pérez y Andrés Tamaginini.

Ficción

A Street view de Loreto Saiz y Alfonso Villanueva Palingenesia de Rocío Valera Whirlpool 3933 de José Luis Santos Twerk de Enrique García-Vázquez Dominus Videt de Jose Vega Un vino en Irún de Adrián Lozano Un amor etéreo de Mateo Lorenzo Jano de Alejandra y Ana Beyron (R)ojo por (R)ojo de Lucía Aparici Off the page de Joan Oliver y Diego Gómez Sin remitente de Aída Barrio El Ratoncito Pérez y la magia del capitalismo de R. Ruvens Orain de Ainara Oto Quién eres de Carmen Viciano

El Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario repartirá más de 10.000 euros en premios y está dirigido a estudiantes y personal docente y administrativo (PDI/PAS) de cualquier universidad del mundo. Los primeros premios de cada sección, que serán anunciados en una gala de entrega que se celebrará en el Teatro Zorrilla el próximo 5 de noviembre, recibirán 2.000 €, mientras los segundos premios serán galardonados con 1.000 €. A estos premios se suman el Gran Premio del Festival, que recibirá otros 1.000 €, y el Premio Universitario, dotado con 1.000 € más. De esta manera, un cortometraje podría llevarse hasta 4.000 euros en el evento. En esta tercera edición, como novedad, se entregarán los premios a la mejor dirección, guion e interpretación, dotados con 600 euros cada uno.

La iniciativa cultural cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Valladolid, la Valladolid Film Commission, la Fundación Caja Rural de Zamora, Dehesa de los Canónigos, ESIRO, Fundación Euroinnova y Semcal.

Un certamen consolidado

Ya en su tercera edición, SOCINE es un festival consolidado que ha contado a concurso en sus anteriores ediciones con más de 150 trabajos de medio centenar de centros universitarios y de educación superior de todo el mundo. Sus galas de entrega de galardones llenan con medio millar de asistentes el Teatro Zorrilla de Valladolid, entre autoridades, premiados y amantes del cine, en el marco de un certamen único en España.

Un centenario escenario vallisoletano que ha acogido ya sendas ceremonias en la que se proyectaron los cortometrajes ganadores y en las que se contó, además, con actuaciones de la Escuela de Danza de Valladolid en el marco de sus programas de Danza y Discapacidad e Integración, entre otras sorpresas.

La última edición del festival vio como el cortometraje ‘Yegua’ dirigido por el director navarro Javier Celay y protagonizado por el actor vitoriano Karra Elejalde triunfaba en la gala, haciéndose merecedor no sólo del premio al mejor corto de ficción, sino que también se hizo con el Gran Premio del Festival. También fue premiado como mejor documental ‘Más allá de la red’, el trabajo fin de grado del vallisoletano Alejandro Martos. El Premio Universitario, elegido por la Comunidad UEMC, recayó en el creador valenciano Miquel Moreno Cabanilles con su segundo corto, ‘Vicios y virtudes’.

Jurado profesional

Enrique Gato (Valladolid, 1977) es director, guionista y animador de producciones de animación 3D y 2D, galardonado con ocho premios Goya, es reconocido por ser el director de los largometrajes “Atrapa la Bandera” y “Las aventuras de Tadeo Jones 1 y 2”. Tiene una intensa y fructífera trayectoria en el sector de la animación y el 3D con la que ha conseguido situar el cine de animación en España en el centro de atención de la industria. Ingeniero de formación, y artista por vocación, inició su andadura profesional como ingeniero informático, pero pronto cambió de rumbo para entrar en el mundo del videojuego, donde comenzaría a mezclar disciplinas artísticas y técnicas.

La actriz vallisoletana Eva Marciel formará parte de nuevo del jurado profesional. Eva es una actriz vallisoletana multidisciplinar que trabaja en cine, televisión y teatro. Ha compaginado su formación artística en el Estudio de Juan Carlos Corazza de Madrid y en la École internationale de Théâtre Jaques Lecoq en París, con la Licenciatura en Comunicación Audiovisual y el Doctorado en Historia del Cine, ambos en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1996 ha participado en más de 25 series de televisión y 14 largometrajes (3 de ellos co-producción internacional). Su trabajo protagonista en dos TV movies le otorga reconocimiento de público y crítica; En 2003 con “La historia de Estrella” y en 2012 con "Mi Gitana", siendo líder de audiencia en sus tres capítulos. En teatro destacan sus papeles en “Yerma" y "La Dama Duende", dirigidas por Miguel Narros, y su personaje de La Calderona en “La Puta Enamorada”, estreno en el Teatro Calderón de Valladolid.

Jenifer de la Rosa (Manizales, Colombia, 1985) es graduada en Periodismo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y Máster en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia. Guionista y directora de ficción y documental, migrante forzosa, culturalmente fluida, nació en Colombia y creció en España, se ha formado en cine en varios países como Turquía, Brasil o Inglaterra. Su corto de ficción Tierra (8") se estrenó en 67ª Seminci en competición oficial y su primer largometraje, Hija del volcán, es una coproducción internacional que cuenta con la financiación del ICAA e Ibermedia, entre otras, con ha ganado varios premios, incluyendo el Impact Ignition Prize en Sunny Side of the Doc, el WIP Musica Library en el Festival de Málaga, y el Zonta Award for Female Talent en DokLeipzig, entre otros.

María Ramos de Castro (Zamora, 1984) es periodista y licenciada en Comunicación Audiovisual. Actualmente dirige y presenta el programa de cultura de RTVCYL Clap. Es, además, responsable de cultura en los informativos de RTVCYL y lleva trece años vinculada a la información en Castilla y León especializada en cultura. Antes trabajó en la radio, en la televisión y en una productora de cine y teatro en Francia. Premio de Periodismo Mariano del Mazo por Clap y guionista del capítulo 7 de la serie Memento Mori para Prime Video.

Pedro del Río (Valladolid, 1982) es licenciado en Historia del Arte y se especializó en Dirección Cinematográfica en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). A lo largo de su carrera ha trabajado en diversos proyectos audiovisuales, como cortometrajes, publicidad, documentales y videoclips, en los departamentos de dirección y producción, compaginando estas actividades con la coordinación de festivales y la docencia. Desde 2022, forma parte de la Academia de Cine y, en la actualidad, es docente en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). En 2014 fundó la productora audiovisual Plan Secreto, desde donde ha dirigido videoclips para grupos como Arizona Baby y Ángel Stanich, además de anuncios publicitarios y cortometrajes como Jueves, Mudanza y Cerraduras. Como productor, ha trabajado en largometrajes documentales como El viejo Rock (2013), ¡Folk! Una mirada a la música tradicional (2018), y Comuneros (2022).

Paralelamente, ha desempeñado funciones de coordinación en festivales de cine como Notodofilmfest, Rueda con Rueda y Cibra. Además, formó parte del Comité de Selección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) entre 2013 y 2022. Elena Huarte Mendicoa es Directora de la Fundación Unoentrecienmil y cuenta con 20 años de experiencia en marketing y desarrollo de negocio en sectores dinámicos, internacionales y de alto crecimiento. Es experta en ejecución eficaz orientada a resultados, con alta capacidad de liderazgo, gestión del cambio y movilización.