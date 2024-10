La magia fluye esta Navidad; descubrir la colección de Grupo Disber inspirada en el agua

Con la llegada de las fiestas navideñas, Grupo Disber, líder en la distribución de cestas y lotes de Navidad, deslumbra una vez más con su nueva colección navideña, donde tradición y modernidad se unen en perfecta armonía. Este año, la compañía presenta un catálogo innovador inspirado en el agua, el elemento vital que simboliza la conexión humana y la cercanía que experimentamos durante estas fechas tan especiales.

El agua como símbolo de unión y cercanía El agua, en sus diversos estados, ha servido como fuente de inspiración para la nueva campaña de Grupo Disber. Representa la esencia de la vida y la importancia de la conexión entre las personas, algo que cobra aún más sentido durante la Navidad, un momento en el que familiares, amigos y compañeros de trabajo se reúnen para celebrar el año compartido. "La magia fluye esta Navidad" en cada uno de los detalles del catálogo, con lotes que capturan esta inspiración de una manera elegante y visualmente impactante.

Además, los acabados y materiales del catálogo refuerzan esta temática, utilizando elementos que evocan la pureza y versatilidad del agua. Los detalles metalizados y las formas irregulares simbolizan su fluidez, mientras que los fondos degradados y los juegos de luces holográficas recuerdan la belleza etérea de fenómenos naturales como la aurora boreal. Así, Grupo Disber invita a sus clientes a sumergirse en la Navidad, haciendo de cada cesta un reflejo de la magia y el brillo de estas fechas.

Una amplia oferta de productos de calidad Como es tradición, Grupo Disber no solo sorprende con su diseño, sino también con su selección de productos gourmet. Lotes con jamón ibérico o paleta, los mejores vinos con denominación de origen, exquisitos cavas y champagnes, embutidos ibéricos y los tradicionales turrones son solo algunas de las delicias que componen la nueva colección. Cada uno de estos lotes ha sido diseñado para transmitir calidad y exclusividad, ofreciendo una experiencia única a los destinatarios.

Esta colección, pensada para todos los gustos y presupuestos, reafirma el compromiso de Grupo Disber con la tradición de regalar en Navidad. Las empresas tienen la oportunidad de demostrar su agradecimiento a empleados y colaboradores, mientras que las familias y amigos pueden compartir los mejores sabores de la temporada. Cualquier regalo viene presentado con un packaging muy atractivo.

Grupo Disber: tradición y modernidad en perfecta sintonía Con esta campaña, Grupo Disber ha creado un catálogo que no solo ofrece productos de alta calidad, sino que también cuenta historias, demostrando que la tradición y la modernidad pueden convivir de manera excepcional. Cada lote es una invitación a compartir, disfrutar y conectar con los seres queridos, ofreciendo no solo productos de calidad, sino también una experiencia que captura la esencia de la Navidad. Puede consultar la colección de lotes y cestas de Navidad en grupodisber.es