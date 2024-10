A vueltas con Muface

Dentro del Régimen del Mutualismo administrativo, Muface es la entidad que gestiona la asistencia sanitaria y la farmacéutica para un colectivo estimado en 1,5 millones de funcionarios del Estado. Así, todos las personas que aprueban la correspondiente oposición, se integran automáticamente en la entidad Muface (Mutualidad Funcionarios del Estado), debiendo posteriormente optar entre la Sanidad Pública o entidades sanitarias privadas, siendo Adeslas la entidad mayoritaria con el 47% los funcionarios.

Entre los funcionarios de Muface, más de 400.000 mutualistas titulares son personal docente de enseñanza no universitaria, lo que supone que el 60% de los mutualistas que se encuentran profesionalmente en activo pertenecen a estos cuerpos de ámbito estatal y un 15% pertenecen a funcionarios de la Administración de Estado.

Como viene siendo habitual en la renovación del concierto con la Administración del Estado, que vence a finales de año, asistimos a intensas negociaciones entre las aseguradoras privadas Adeslas, Sanitas y DKV que pide un aumento del 40% en las primas que cobran por cada asegurado atendido, mientras que el Consejo de Ministros ha aprobado una subida del 17,2%.

Caso de no alcanzarse un acuerdo, cerca de 1'5 millones de beneficiarios de las entidades sanitarias privadas deberán pasar a engrosar las listas de usuarios de una Sanidad Pública incapaz de absorber dicho montante, al estar totalmente sobresaturada y con listas de espera estratosféricas, por lo que es previsible que el Gobierno y las entidades sanitarias privadas alcancen in extremis un acuerdo que impida el caos absoluto en la sanidad pública.