Sueños políticos

Es evidente que la humanidad avanza en cantidad y calidad cuando se dan las condiciones que no puede imponer la izquierda política, ya que esta izquierda solo tiene el objetivo del egoísmo personal, la escasez de recursos, la pérdida de posición y la injusticia social. Este macabro objetivo lo hacen realidad en el ámbito de la enseñanza y la educación, y sobre eso no hay ninguna duda al respecto...

¿Es hora de crear una cátedra antiobjetivos de la izquierda? Sí, creo que sería factible ideológicamente, y no tengo duda de que sería un éxito. Estos estudios formarían buenos profesionales para debatir las múltiples causas de la mala política de la izquierda, así como para encontrar soluciones a sus imposiciones.

Es necesario formar estudiantes en política, pero también en economía, geografía, derecho, historia, psicología, religión, pedagogía, sociología..., es decir, formación transversal y diversa con un único objetivo: contrarrestar las malas artes de la izquierda. Sí, está nueva cátedra puede ser una quimera, un sueño irrealizable en la actualidad... ¡Pero qué maravilloso es tener bonitos sueños! ¿Y para qué están los bonitos sueños? Para que se cumplan.