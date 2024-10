Javi Martín, actor diagnosticado con trastorno bipolar y embajador de la Fundación Adecco, comparte su experiencia para impulsar la contratación de personas con problemas de salud mental

El actor y presentador de televisión ha sido invitado a la jornada "Salud Mental y discapacidad psicosocial", desarrollada por el grupo Adecco y su Fundación en Zaragoza, con el objetivo de contribuir a una visión renovada de la discapacidad mental en las empresas de Aragón. "Cuando las personas se permiten ser vulnerables crean un entorno de trabajo más auténtico, colaborativo y empático", ha explicado El Grupo Adecco y su Fundación han celebrado la jornada "Salud Mental y discapacidad psicosocial", en el Hotel Meliá de Zaragoza. Un evento que ha congregado a 45 empresas y que ha contado con la presencia de Javi Martín, actor y presentador de televisión diagnosticado con trastorno bipolar, y que además es embajador de la Fundación Adecco.

En el contexto actual, asistimos a un continuado ascenso de personas con algún problema de salud mental, ante factores como la incertidumbre económica, el desempleo, el excesivo uso de la tecnología o el sedentarismo. La Fundación AXA cifra en un 30% el incremento de los diagnósticos de salud mental con respecto al año pasado. Así, un 34% de los jóvenes y adultos presentan un problema de este tipo.

En este marco, el evento ha reunido a expertos del Grupo Adecco y su Fundación, junto a empresas aragonesas para profundizar en la necesidad de abordar los riesgos psicosociales en el trabajo y promover la contratación de personas con algún problema de salud mental, teniendo en cuenta que son un segmento creciente de la población.

La jornada se ha articulado en torno a dos grandes ejes: la salud mental desde el punto de vista de quienes trabajan (prevención) y desde la perspectiva de quienes buscan empleo (inclusión).

Herminia Lombarte, directora regional de Adecco Staffing, ha sido la encargada de realizar la apertura, remarcando la importancia de garantizar el bienestar psicológico en las empresas, y el coste económico y social que puede suponer no hacerlo. Asimismo, ha destacado la necesidad de promover el empleo entre las personas con discapacidad por diagnóstico de salud mental, cuya tasa de paro alcanza cifras desorbitadas, debido a una falta de concienciación, sensibilidad, conocimiento y recursos.

Los problemas de salud mental se pueden y se deben prevenir

El acto ha continuado con la intervención de Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute.

Su ponencia se ha centrado en la salud mental desde el punto de vista de las personas que trabajan, remarcandola importancia de abordar los riesgos psicosociales en el entorno laboral, en un contexto en el que los niveles de salud mental no han vuelto a niveles prepandemia. A este respecto, cabe señalar que el 25% de las empresas destaca que una cuarta parte de su plantilla se ha visto afectada por trastornos psicológicos en el último año, según el II Observatorio de Bienestar Emocional y Factores psicosociales del Grupo Adecco.

A pesar de esta realidad, el 46% de las compañías admite no haber realizado una evaluación de riesgos psicosociales, centrando sus esfuerzos en otras áreas de PRL como la seguridad, la higiene o la ergonomía. "Se tiende a pensar que, comparada con otros riesgos como una caída en altura, el área psicosocial supone un peligro menor para el trabajador, con consecuencias más o menos triviales para su salud. Urge cambiar este enfoque, asumiendo que el bienestar mental de las personas determina la productividad, la innovación y la resiliencia de las organizaciones", ha explicado.

Entre las claves para prevenir los riesgos psicosociales, el directivo ha destacado "la sensibilización de la primera línea de la empresa y la apuesta por un liderazgo horizontal, más humano y empático, que conecte verdaderamente con las personas".

"Es importante tener la convicción de que los riesgos psicosociales no solo se pueden y se deben prevenir, sino que han de convertirse en uno de los grandes ejes preventivos para las empresas. Es de vital importancia establecer un plan de acción con medidas concretas y efectivas que impliquen a todos los niveles de la organización, ofreciendo orientación y apoyo para que las personas se sientan motivadas, tengan herramientas para gestionar el estrés y puedan encontrar el necesario equilibrio entre su vida personal y profesional"- ha comentado.

Asimismo, ha recordado que evaluar los riesgos psicosociales es un requisito legal y, por tanto, la Inspección de Trabajo puede sancionar a las empresas que no pongan en marcha este tipo de programas.

Derribando mitos sobre la salud mental en el empleo

A continuación, Beatriz Gutiérrez, directora regional de la Fundación Adecco, ha abordado la salud mental desde el otro lado, el de las personas que buscan trabajo y encuentran grandes dificultades debido a una discapacidad por razones de salud mental. Un tipo de discapacidad que resulta ser la más estigmatizada, debido mayoritariamente al desconocimiento y a la falta de experiencias previas. Así lo demuestra su tasa de desempleo, cercana al 80% y su exigua tasa de actividad, que es la más baja para todos los tipos de discapacidad (solo un 29,8% de las personas con discapacidad de tipo mental tiene empleo o lo busca, porcentaje que alcanza el 35% para el resto de discapacidades).

La experta ha recalcado que, a pesar de los importantes avances acontecidos, las personas con discapacidad derivada de un problema de salud mental siguen afrontando grandes barreras. "Persisten tics históricos y culturales que les asocian con personas impredecibles, menos productivas e incluso conflictivas. Se trata de creencias anacrónicas que urge desterrar. Tenemos que ser muy conscientes de que la productividad no se ve afectada por un problema de salud mental en sí mismo, sino por la falta de comprensión y ajustes por parte del entorno. Cuando existen apoyos, las personas con discapacidad mental no solo pueden dar el 100%, sino que aportan un valor añadido único, viendo reforzadas habilidades como la resiliencia, la empatía o una visión diferente para abordar problemas"- ha matizado.

En esta línea, Gutiérrez ha presentado la guía ilustrada "Entrevistar bien, adaptar mejor: una ruta hacia la inclusión", donde se ofrecen pautas detalladas para que las empresas generen oportunidades laborales inclusivas y sostenibles en el tiempo. "Es un manual que muestra la forma de crear caminos para la inclusión de personas con discapacidad mental en las empresas: cómo realizar una entrevista, adaptar un puesto de trabajo, abordar la salud mental en el ámbito laboral o fortalecer la sensibilidad ante aquellas situaciones más estigmatizadas. Es un recurso muy necesario que aporta ideas y recoge claves aportadas por personas expertas", ha explicado.

Javi Martín y su "pequeña gran historia"

La jornada ha sido clausurada por el actor y presentador de televisión Javi Martín, embajador de la Fundación Adecco, reconocido por su activismo en torno a la salud mental. El artista ha protagonizado una charla inspiradora, instando a las empresas aragonesas a derribar estigmas y a contratar personas con problemas de salud mental.

"Recibir un diagnóstico de trastorno bipolar fue un punto de inflexión, pero también una oportunidad para comprenderme mejor y empezar a hablar abiertamente de salud mental. Es un proceso difícil, pero si tengo que hacer balance diría que el trastorno bipolar me ha ayudado a conocerme mejor, a reconocer mis sueños y a ir a por ellos", ha expresado.

El actor ha subrayado la importancia de que las empresas promuevan entornos de trabajo inclusivos y abiertos, donde se puedan expresar las emociones sin miedo a ser juzgados. "A veces, una simple conversación puede cambiarlo todo. No necesitamos ser expertos, sino ser capaces de escuchar y apoyar sin prejuicios. La inclusión comienza por reconocer la vulnerabilidad como un valor humano y no como un signo de debilidad. Cuando las personas se permiten ser vulnerables, crean un entorno de trabajo más auténtico, colaborativo y empático", ha concluido.