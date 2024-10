La estenosis aórtica, una enfermedad silenciosa con diagnóstico sencillo y tratamiento poco invasivo

Fatiga, dificultad para respirar, dolor en el pecho y mareos son los síntomas más frecuentes, según el doctor José Ramón Rumoroso. A menudo, las personas mayores atribuyen estos síntomas al envejecimiento, cuando en realidad podrían estar enmascarando una estenosis aórtica Hay que prestar especial atención a la estenosis aórtica en mujeres porque el diagnóstico suele ser más tardío, lo que complica el posterior tratamiento. No hay que retrasar la visita al especialista si presentan síntomas

La estenosis aórtica es una de las enfermedades cardíacas más comunes, especialmente en personas mayores de 65 años. La prevalencia de esta patología aumenta con la edad y afecta a aproximadamente el 5% de la población mayor de 75 años en Euskadi, según datos del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT). Esta enfermedad, si no se diagnostica y trata a tiempo, puede derivar en complicaciones graves como insuficiencia cardíaca y, en casos extremos, muerte súbita.

El doctor José Ramón Rumoroso, jefe de servicio de Cardiología en el Hospital Quirónsalud Bizkaia, subraya la importancia de estar alerta ante los síntomas. "Los signos más frecuentes incluyen fatiga, dificultad para respirar, dolor en el pecho y mareos. A menudo, las personas mayores atribuyen estos síntomas al envejecimiento, cuando en realidad podrían estar enmascarando una estenosis aórtica", explica.

La estenosis aórtica y su tratamiento

La estenosis aórtica es una afección que se produce cuando la válvula aórtica del corazón se endurece y estrecha, limitando el flujo sanguíneo hacia el resto del cuerpo. Según el doctor Rumoroso, "esta patología puede detectarse de forma sencilla mediante un electrocardiograma y una ecocardiografía. Si se diagnostica una estenosis severa, la intervención es clara: es necesario un recambio valvular".

En cuanto a los tratamientos, el especialista destaca la opción menos invasiva que supone la TAVI (Implantación Transcatéter de la Válvula Aórtica). "Aunque no es un procedimiento nuevo, es una técnica de elección para pacientes mayores de 75 años. Se realiza mediante una pequeña incisión en la arteria femoral, lo que permite una recuperación más rápida y con menos complicaciones en comparación con la cirugía tradicional", apunta el doctor Rumoroso.

Una enfermedad que afecta de manera distinta a las mujeres

El doctor Rumoroso también señala la importancia de prestar especial atención a la estenosis aórtica en mujeres. "Es frecuente que el diagnóstico en mujeres sea más tardío y que lleguen a la terapia en condiciones más complicadas, lo que subraya la necesidad de prestar atención a estos síntomas que, a veces, pueden parecer vagos", alerta.

Desde el servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Bizkaia subrayan la importancia de la detección temprana y en prestar atención a los síntomas, "especialmente a las personas mayores y acudir a revisión médica en caso de duda. Un diagnóstico a tiempo y el tratamiento adecuado pueden marcar la diferencia en la calidad de vida de los pacientes con estenosis aórtica.