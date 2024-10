Worldline lanza 'Bank Transfer by Worldline', un nuevo método de pago de cuenta a cuenta en 14 países europeos para finales de 2024

Worldline [Euronext: WLN], uno de los líderes mundiales en servicios de pago, anuncia hoy el lanzamiento de su método de pago de cuenta a cuenta llamado 'Bank Transfer by Worldline' Esta solución permite a los minoristas aceptar pagos y completa las opciones de pago existentes ofrecidas a los comerciantes. También aborda efectivamente escenarios de pago específicos que los métodos tradicionales por lo general no pueden acomodar, como facturas y transacciones de alto valor. Ofrece una experiencia de pago sin problemas y segura para los clientes y las empresas de toda Europa.

Desde agosto de 2024, "Bank Transfer by Worldline" está disponible para minoristas en 10 países de Europa, incluyendo: Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia y España. A finales de 2024, también estará disponible en 4 países más, incluyendo Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría. La solución habilita a estos minoristas a aceptar pagos de un grupo de aproximadamente 300 millones de clientes elegibles*. La solución ha sido probada en estos países durante los últimos 9 meses y ahora está integrada sin problemas en alrededor de 500 de las soluciones de pago en línea y servicios de pago por enlace existentes de Worldline. La oferta se ampliará para incluir a todos los comerciantes elegibles en la UE.

Esta marca un importante avance en las soluciones de pago de cuenta a cuenta, ofreciendo a las empresas una experiencia de pago totalmente integrada con la marca Worldline al frente para generar confianza en los pagadores. Administrada dentro del robusto ecosistema de servicios para comerciantes de Worldline, esta solución integral presenta integración de bajo código, notificaciones de liquidación rápida, devoluciones sin problemas y consolidación de pago, reportes y conciliación, comparable a otros métodos de pago.

Esta innovadora solución se dirige específicamente a empresas que manejan transacciones de alto valor, como las del sector minorista especializado, el sector público y los pagos B2B. Al abordar los desafíos comunes como los límites de la tarjeta y el riesgo de fraude elevado, "Bank Transfer by Worldline" minimiza la posibilidad de transacciones declinadas y reduce los costos para los comerciantes. Además, ofrece capacidades transfronterizas que son esenciales para los comerciantes que operan en varios mercados.

Paul Marriott-Clarke, director de servicios para comerciantes de Worldline, declaró: "Con 'Bank Transfer by Worldline', hemos desarrollado un método de pago basado en la confianza y la simplicidad, aprovechando las redes de pago europeas existentes y ofreciendo una innovadora experiencia para el cliente. Este lanzamiento refuerza nuestro compromiso de hacer que las soluciones de pago sean accesibles para todos".

Alessandro Baroni, director de servicios financieros de Worldline, comentó: "Al integrar la solución de open banking de Worldline, que se conecta a más de 3.500 bancos de los países europeos, 'Bank Transfer by Worldline' ofrece a los comerciantes una solución que simplifica la iniciación de pagos por transferencia bancaria y unifica la experiencia del cliente".

Andreas Jürgensen, director de operaciones de ventas de Camping Vision, dijo: "Nos comprometemos a mejorar la experiencia de reserva de nuestros clientes. Nuestro piloto con Bank Transfer by Worldline nos ha permitido implementar una solución de pago en línea que optimiza tanto los pagos en línea como las facturas. Sabemos que nuestros clientes se sienten seguros pagando con su cuenta bancaria en comparación con otros métodos de pago similares. Creemos que la seguridad mejorada aumentará las reservas y mejorará las tasas de conversión, apoyando nuestro objetivo de ofrecer un método de pago amigable para el cliente y beneficiando nuestra contribución general al negocio de los campamentos".