Seis de cada diez compras online en España están influenciadas por algoritmos de recomendación

Los algoritmos de recomendación son responsables de influir en seis de cada diez compras online en España, según la última edición del 'Observatorio Hostinger de la Transformación Digital'. Este informe revela que el 62,1% de los españoles ha realizado compras basadas en sugerencias personalizadas que estos sistemas ofrecen tras analizar el comportamiento y las preferencias de los usuarios El comercio online sigue ganando terreno en el país, y actualmente el 21% de los españoles realiza compras por internet, al menos una vez a la semana. Sin embargo, existen importantes diferencias regionales. Mientras que Extremadura (38,09%) y Madrid (27,92%) destacan por su alta frecuencia de compras online, La Rioja y Baleares presentan la menor actividad en este sentido, con apenas un 12% de sus habitantes comprando online semanalmente. Cataluña, la Comunitat Valenciana y Galicia también registran porcentajes bajos, en torno al 16% y 19%.

Walter Guido, Country Manager de Hostinger en España e Italia, destaca que la inteligencia artificial (IA) generativa está impulsando este tipo de compras al facilitar el proceso de decisión y hacer más visibles productos que de otro modo podrían pasar desapercibidos. "La IA está transformando la forma en que las personas compran, lo que no solo beneficia a los consumidores, sino que también ayuda a las tiendas a mejorar sus ventas", afirmó Guido.

El informe 'Observatorio Hostinger de la Transformación Digital' también subraya que, a pesar del crecimiento del comercio electrónico, el 43,1% de los españoles sigue prefiriendo comprar en tiendas físicas. Este comportamiento es más común entre las personas de mayor edad y con menores ingresos, mientras que los jóvenes y quienes tienen un mayor poder adquisitivo muestran una mayor inclinación hacia las compras online. Además, el 84,3% de los españoles considera esencial que las pequeñas y medianas empresas cuenten con una página web, ya que esto se traduce en una mayor competitividad y ventas para los negocios.

El informe de Hostinger resalta la importancia de las páginas web para las pymes, especialmente para atraer a los consumidores jóvenes que priorizan la conveniencia y el acceso rápido desde sus dispositivos móviles. A pesar de que muchas empresas pequeñas no cuentan con grandes recursos, el estudio señala que el tamaño de la compañía no es un factor determinante para generar confianza entre los consumidores. De hecho, el 76,1% de los encuestados confía en las tiendas online, independientemente de su tamaño, mientras que solo un 23,9% considera que las grandes empresas son más confiables.

En cuanto a la transformación digital en España, el 'Observatorio Hostinger de la Transformación Digital' destaca que el 68,7% de los españoles ha realizado al menos una compra online en el último mes, y el 94,7% lo ha hecho durante el último año. Estos datos demuestran que las tiendas online se están consolidando como una opción preferida para gran parte de los consumidores, aprovechando las oportunidades que brinda la tecnología para mejorar la experiencia de compra.

El estudio también ha puesto de manifiesto que la pandemia de Covid-19 ha acelerado significativamente la adopción del comercio electrónico en España. En muchas regiones, las ventas online se han incrementado notablemente, aunque aún persisten diferencias regionales significativas. Este auge del comercio electrónico representa una oportunidad clave para que las pymes españolas se expandan y aumenten su competitividad, especialmente si cuentan con una estrategia digital sólida.