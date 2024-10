Pedagogía y educación

Hace poco leí que existen pedagogías incompatibles con la educación... Me quedé pensativo, razoné, y llegué a la conclusión de que eso es totalmente falso... ¿Por qué? Muy sencillo: la pedagogía es la herramienta, el mecanismo, que se utiliza para educar y enseñar. En lo que sí puedo estar de acuerdo es que la pedagogía como tal es de incompatibilidad máxima con enseñanzas actuales que yo denomino libertinas, ya que no se puede despreciar a una ciencia, y la pedagogía es una ciencia.

También existen propuestas de determinados grupos sociales en ciertos momentos que apuestan por hechos y acciones deleznables para salir del normal curso de lo establecido desde siempre: su objetivo es el engaño, es confundir y manipular esta trilogía compuesta de educación, enseñanza y pedagogía. Te pueden adoctrinar en la globalización y enseñarte ciertos comportamientos e ideas, pero nunca educarse en la globalización, sería un insulto a una ciencia.

Para que me entiendan: se puede reflexionar o discutir sobre el tema, pero jamás educar. Para que vuelvan a comprender: la dialéctica u oratoria de un experto globalista podrá convencer, pero nunca educar... Y vuelvo a repetir: sería un grave menosprecio a una ciencia como la pedagogía.