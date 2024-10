Renault 5 E-Tech 100% eléctrico pretende ser económico, agradable de conducir y fácil de utilizar en el día a día

La historia del renacimiento del Renault 5 es ahora bien conocida. Fue la de un amor a primera vista por un modelo naranja y un “proceso inverso”, con la obligación de construir una plataforma eléctrica de altas prestaciones sobre un diseño ya prácticamente establecido. Supuso un gran desafío industrial para desarrollar, en solo tres años frente a los cuatro habituales, un modelo de producción que conservara toda la seducción y magia del show-car. Todo ello ocurría mientras Renault Group llevaba a cabo su mayor transformación, el plan estratégico Renaulution, que condujo en particular a la creación de Mobilize, de Ampere y al giro de la marca hacia la electrificación. Pero esa es la anécdota, descubramos ahora la gesta al completo.



Renault 5 E-Tech 100% eléctrico está a punto de hacer historia. Se trata de un coche como ningún otro, un verdadero concentrado de tecnología eléctrica y digital, listo para convertirse en el coche urbano de referencia para la transición eléctrica en Europa y un actor del ecosistema energético, haciendo que el vehículo eléctrico sea accesible al mayor número de personas posible, con un precio de partida de 24.900 euros.

El primer activo que contribuye al carácter excepcional de Renault 5 E-Tech 100% eléctrico es, por supuesto, su diseño, que atrae todas las miradas. Seduce a quienes redescubren los rasgos icónicos del modelo original pero también a los más jóvenes, atraídos por su modernidad y sus elementos de personalización. Además del diseño, habría sido un sinsentido “rehacer” el R5 sin apoyarse en la herencia del modelo original, un icono pop que supo responder a los desafíos de su tiempo. Por tanto, Renault 5 E-Tech 100% eléctrico pretende ser económico, especialmente en su uso, agradable de conducir y fácil de utilizar en el día a día. Ofrece experiencias únicas de conducción, de vida a bordo y uso eléctrico, incorporando nuevas tecnologías del segmento como su sistema openR link con Google integrado, el avatar Reno, V2G o la función Plug & Charge, sin olvidar la comodidad y seguridad del conductor y de los pasajeros. Sus puntos fuertes provienen en particular de la nueva plataforma AmpR Small de Ampere específica de los vehículos eléctricos del segmento B, con la que Renault 5 E-Tech 100% eléctrico puede presumir de su lado “pop” en su comportamiento en carretera, para una conducción emocionante y nunca vista en un vehículo eléctrico “pequeño”. Todo ello “made in Europe”, por supuesto.



Porque también habría sido un sinsentido “rehacer” el Renault 5 sin producirlo en Europa o diseñarlo de una manera más sostenible, Renault decidió producir el Renault 5 E-Tech 100% eléctrico en circuito corto, en el corazón de su polo industrial del norte de Francia, ElectriCity, y con un ecosistema compacto de proveedores ubicados en un radio de 300 km. Cada vehículo, así como las baterías, se ensamblan en Douai, que fue uno de los centros de producción del Renault 5 original, con un motor (máquina eléctrica, reductor, electrónica de potencia) fabricado en Cléon y módulos producidos en la Gigafactoría de Douai (en colaboración con AESC) a partir del verano de 2025. Gracias a la experiencia de The Future is NEUTRAL, la filial de Renault Group especializada en la economía circular, Renault 5 E-Tech 100% eléctrico alcanzará al menos un 88,6 % de reciclabilidad global e incluirá un 19,4 % de material reciclado (norma ISO14021) y el 26,4% materiales procedentes de la economía circular. Se trata de unas tasas récord para su categoría.



Renault 5 E-Tech 100% eléctrico cuenta así con todas las ventajas para, como su predecesor, marcar su época. Representa una elección emocional y es una respuesta comprometida e ilusionante a los desafíos tecnológicos, sociales y ambientales de la movilidad actual.



Renault 5 E-Tech 100% eléctrico es mucho más que un coche. Llega en un momento en el que millones de europeos están a punto de hacer el gran cambio hacia una movilidad eléctrica, conectada y sostenible. También ha impulsado la transformación de Renault Group en una empresa automovilística de nueva generación. Para desarrollarlo en tres años, en Europa, con este nivel de calidad tecnológica y eléctrica, todas nuestras decisiones tenían que ser disruptivas. Y nuestra organización tenía que ser lo más ágil posible. Ser los primeros en elegir una plataforma 100% eléctrica para un coche pequeño en Europa, optimizar los costes en toda la cadena de valor, relocalizar nuestro ecosistema industrial... Solo un coche emblemático podía hacer todo eso y además unir a los equipos para mover las líneas internamente. Frente a los cambios que está experimentando nuestra industria, este coche abre un nuevo camino para Renault. Está en el centro de la batalla por reinventar la industria europea frente a la competencia del Este y del Oeste. Con este coche, demostramos que producir en Europa ¡es posible!

Luca de Meo, CEO de Renault Group

El ADN de R5 es único. Es un vehículo divertido que genera simpatía. Es un vehículo a la vez popular y vanguardista, que aporta nuevas soluciones a los tiempos que corren. Así era en 1972. Y lo seguirá siendo en 2024. El nuevo Renault 5 E-Tech 100% eléctrico es un golpe maestro de diseño, un nuevo cerebro con tecnologías vanguardistas y tracción eléctrica basado en una plataforma de nueva generación única en Europa: AmpR Small. También es el resultado de un compromiso de producción responsable y sostenible. Nuestros equipos han puesto mucha pasión, excelencia y trabajo duro en el desarrollo de Renault 5 E-tech 100% eléctrico. Esta pasión y el amor que hemos puesto en este coche son altamente contagiosos. R5 tiene un único objetivo: el corazón de nuestros clientes. Dejará su huella en la historia de la marca. Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault.

La frase del periodista «Un coche no es un clásico sólo porque es viejo. Para ser un clásico, un coche tiene que decirnos algo de su tiempo»– James May