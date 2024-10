​No hay posibilidad de cortar el nudo

El ataque perpetrado por Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, no puede olvidarse que, supuso la comisión crímenes de lesa humanidad y planteó un riesgo existencial para Israel. Pero la respuesta diseñada por el gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza ha sido claramente desproporcionada y ha supuesto la muerte de miles de civiles inocentes. La espiral de violencia no hace más que crecer y no parece que haya posibilidad de cortar el nudo. El gobierno de israelí no está dispuesto a ceder ni un milímetro en su estrategia de guerra total, a pesar de las críticas internas. De hecho, las operaciones llevada a cabo aumentan el riesgo de una guerra abierta en suelo libanés y reduce las posibilidades de avanzar hacia un alto el fuego que abra paso a soluciones de futuro en la zona, cada vez más alejadas.