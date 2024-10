La izquierda y su podrido odio a los judíos

Hace mucho escribí a Cartas al Director denunciando a La Casa de Zitas, por no decir nada cuando el 7 de octubre, Hamás mató a niños, jóvenes, adultos, capturó a 230 rehenes, violó a cientos de mujeres, etc. Sin embargo, les faltó tiempo para realizar un homenaje a los caídos en Palestina cuando, en respuesta por los execrables crímenes de Hamás, Israel atacó a los terroristas para recuperar a los rehenes. Que por cierto, EE.UU., reconoció que Israel tiene derecho a defenderse... Pues bien, hoy he leído la respuesta a mi carta de un medio en Internet en la que, entre otras cosas, dice que La Casa de Zitas está comprometida con la igualdad de género y el fomento de la participación femenina en la cultura. Estimo que este medio se refiere a la igualdad, siempre y cuando no sea niño, hombre o mujer judía. Siempre y cuando los rehenes y el dolor no sean judíos. Esta respuesta deja claro hasta qué punto puede llegar el odio a los judíos en algunos medios y el peligro que ello entraña ya que éstos tienen el poder de influenciar a la sociedad. Hemos de felicitar la labor del Gobierno de España y de sus mercenarios medios de comunicación por la proliferación del antisemitismo en la sociedad. Claro está que ésta entidad está en su derecho de hacer homenajes a quien quiera, otra cosa es el agravio comparativo... Ya que tenía aspiraciones artísticas y el mismo destinatario de su odio, yo creo que Hitler tenía el perfil necesario para ser socio de La Casa de Zitas, Es más, me pregunto: ¿estarán preparando un público homenaje, o se lo harán en la intimidad entre sus acólitos, ¿usted qué opina?