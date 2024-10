​Controlar desde el Ejecutivo

El Partido Popular solicita la inclusión del terrorismo como materia evaluable en la nueva selectividad común. Me parece bien. Estoy de acuerdo, siempre que no se estudie únicamente el terrorismo de ETA (como pretenden algunos), sino también el terrorismo yihadista, el de extrema izquierda, el de extrema derecha, etc. En definitiva, todos los terrorismos. Y también, claro está, que se estudie lo que el PP dijo en tiempos no muy remotos, en fechas no muy lejanas.