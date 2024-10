El capítulo que el PP quiere borrar de los libros de historia

El Partido Popular solicita la inclusión del terrorismo como materia evaluable en la nueva selectividad común. Me parece bien. Estoy de acuerdo, siempre que no se estudie únicamente el terrorismo de ETA (como pretenden algunos), sino también el terrorismo yihadista, el de extrema izquierda, el de extrema derecha, etc. En definitiva, todos los terrorismos. Y también, claro está, que se estudie lo que el PP dijo en tiempos no muy remotos, en fechas no muy lejanas: EL CAPÍTULO (RELACIONADO CON ETA) QUE EL PP QUIERE BORRAR DE LOS LIBROS DE HISTORIA, que se puede leer ampliamente en la Web de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, en el enlace https://www.uv.es/~pla/terrorisme/ETAPP.htm . Es muy esclarecedor; eso sí, extenso. Por eso, en esta breve entrada en mi Blog me he limitado a señalar los HECHOS más importantes, las FRASES y los correspondientes ENLACES de lo dicho y hecho por el PP no hace mucho tiempo. Tal y como ya he referenciado, para leerlo todo completo, ir al ENLACE https://www.uv.es/~pla/terrorisme/ETAPP.htm

LOS HECHOS…



NEGOCIACIÓN ‘CARA A CARA’ CON ETA EN ZURICH

MOCIONES EN EL CONGRESO

ACERCAMIENTO DE PRESOS

EXCARCELACIÓN DE ETARRAS



LAS FRASES…



GENEROSIDAD

NEGOCIACIÓN

PRESOS

VENCEDORES Y VENCIDOS

NAVARRA

PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS VASCAS



ENLACES...



Aznar autoriza que representantes del Gobierno dialoguen directamente con ETA http://www.el-mundo.es/1998/11/04/espana

Aznar promete a ETA iniciar el proceso de paz si demuestra que acepta las reglas democráticas http://www.el-mundo.es/1998/10/03/espana

Aznar estudia anunciar en los próximos días el acercamiento de presos de ETA http://www.el-mundo.es/1998/12/17/

Aznar emplaza al entorno de ETA a responder a su oferta de diálogo http://www.el-mundo.es/1998/12/07/espana/

Borrell ofrece a Aznar el apoyo del PSOE para alcanzar la paz http://www.el-mundo.es/1998/11/06/espana/

El Gobierno negociará con ETA su reinserción en la sociedad vasca http://www.el-mundo.es/1998/11/06/

El Gobierno ordena al Cesid que tienda puentes hacia ETA http://www.el-mundo.es/1998/11/03/espan

El Gobierno estudia nuevos traslados de presos de ETA antes de Navidad http://www.el-mundo.es/1998/11/18/espana/

El PSOE respeta y apoya las medidas del Gobierno http://www.el-mundo.es/1998/12/19/espana/

El Gobierno admite contactos con el entorno de ETA http://www.el-mundo.es/1998/12/12/

Aznar reafirma estar dispuesto "al perdón y la generosidad" http://www.elpais.es/articulo.html?d_date=&xref=19981106elpepinac_6&type=Tes&anchr=elpepiesp

Aznar: "Merecería la pena la generosidad si así lográsemos la paz" http://www.elpais.es/articulo.htmld_date=&xref=19980504elpepinac_10&type=Tes&anchor=elpepiesp

Piqué aclara que el Gobierno está dispuesto a dialogar "directamente" con ETA http://www.elpais.es/articulo.html?d_date=&xref=19981105elpepinac_1&type=Tes&anchor=elpepiesp

Aznar no exigirá a ETA entregar las armas http://www.elpais.es/articulo.html?d_date=&xref=19981101elpepinac_1&type=Tes&anchor=elpepiesp

Aznar promete a Pujol explorar "todas las posibilidades de diálogo" para Acabar con ETA http://www.elpais.es/articulo.html?d_date=&xref=19980925elpepinac_1&type=Tes&anchor=elpepiesp