Zucchetti Spain pone el foco en la gestión inteligente del talento en el 57º Congreso Internacional AEDIPE

La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas celebra su congreso anual El fabricante de soluciones IT de referencia ha patrocinado el 57º Congreso AEDIPE, evento anual de referencia para el sector de los Recursos Humanos y que este año se ha centrado en la gestión inteligente de personas.

Durante el evento, Zuriñe Arakistain, Directora de Personas en Mondragón Assembly Group, ha dado una ponencia sobre estrategias de bienestar y desarrollo, compartiendo su experiencia tras la implantación en su empresa de Zucchetti HR, el software de gestión integral de RR.HH. de Zucchetti.

Zucchetti Spain ha patrocinado un año más el Congreso AEDIPE, que este año se ha celebrado en el Palau de la Música de Valencia. El fabricante de software consolida así su presencia ante un sector en el que las soluciones de gestión de RR.HH. del Grupo Zucchetti lideran el mercado europeo.

Este evento, orientado a profesionales y directivos del sector de Recursos Humanos, ha tenido como principal objetivo analizar el papel de la Inteligencia Artificial en la gestión de equipos y toma de decisiones en el área de Recursos Humanos.

Además, ha sido una oportunidad para estudiar las claves necesarias para mejorar el bienestar de las personas y la eficiencia en las empresas a través del uso de las nuevas tecnologías para crear ambientes de trabajo colaborativos, que favorezcan la experiencia del personal.

Congreso AEDIPE 2024: una oportunidad para seguir avanzando hacia la gestión inteligente del talento

El 57º Congreso AEDIPE, que ha contado con diversas conferencias para evaluar el papel de la IA en Recursos Humanos desde diferentes vertientes, ha sido también una ocasión para entender el papel estratégico del software de gestión de Recursos Humanos para la mejora de la productividad y el bienestar emocional de las personas en las empresas.

Entre los nuevos retos que hay que abordar, se ha puesto de manifiesto la necesidad de elaborar estrategias de bienestar y desarrollo que contribuyan a aprovechar el potencial efectivo de las personas.

Esto puede lograrse a través de un enfoque holístico que tenga en cuenta tanto el crecimiento de la empresa como la satisfacción laboral y la atracción y fidelización del talento. En esta línea, Zucchetti Spain recuerda algunos aspectos mencionados en su guía didáctica Gestión inteligente del talento. Optimizar los procesos de in recruiting, nómina y gastos de viaje en la empresa, como elemento indispensable para potenciar el mayor activo de las empresas.

"Las empresas necesitan desarrollar relaciones a largo plazo, ya que el talento es una inversión que debe progresar de manera continua".

Zucchetti HR, la solución líder en Europa que está transformando la gestión de los RRHH

AEDIPE ha dedicado un bloque de su congreso al tema 'Fomentando una cultura de salud y bienestar mediante la inteligencia y la innovación', en el que Zuriñe Arakistain, Directora de Personas de Mondragón Assembly Group, ha participado como experta abordando la necesidad de adoptar un enfoque integral desde RR.HH. para emprender estrategias de bienestar y desarrollo en la empresa. Respetando los valores originales del modelo cooperativo establecidos hace ya 68 años por Jose Maria Arizmendiarrieta, pero actualizados a la realidad actual, Mondragón Assembly ha implementado un modelo integral de desarrollo cultural que fomenta el bienestar y el desarrollo de las personas.

Este grupo internacional especializado en la automatización de procesos de montaje, ha confiado en Zucchetti Spain para digitalizar sus procesos de gestión de recursos humanos con la implantación de Zucchetti HR, cuyos beneficios para la gestión inteligente del talento se han puesto de manifiesto en esta ponencia:

"En la Dirección de Personas de Modragón Assembly no gestionamos a las personas, sino que trabajamos para que se den las condiciones idóneas para que florezcan, con un proyecto compartido donde el sistema de trabajo, el liderazgo y el equipo son los pilares. Y Zucchetti HR es la herramienta que nos permite trasladar este modelo a nuestros procesos de gestión de RRHH de manera ágil y transversal".

Zuriñe Arakistain, Directora de Personas de Mondragón Assembly Group

Zucchetti HR es la oferta de soluciones de gestión de RRHH más completa del mercado, que facilita una gestión integrada de todas las áreas, desde la digitalización administrativa, hasta la nómina, gastos de viajes corporativos, gestión del talento, espacios de trabajo, etc. Permite abordar la selección laboral con IA y el proceso de onboarding digital hasta la formación y evaluación del desempeño, la gestión de incentivos y compensaciones, así como la medición del bienestar de la plantilla a través de eNPS y la gestión del talento. Todo ellos desde un enfoque orientado al Employer Branding, uno de los principales retos a los que se enfrentan actualmente los departamentos de recursos humanos, tal y como se ha puesto de manifiesto en el 57º Congreso Internacional de AEDIPE.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 2.000 millones de euros en 2023 (proforma), más de 700.000 clientes, -9.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

Con más de 35 años de experiencia, Zucchetti Spain es un punto de referencia en el sector TI nacional, con 300 empleados, un canal de partners con 300 profesionales certificados, 22 M€ facturados en 2023 y más de 4.000 clientes.

Tiene el mayor catálogo de soluciones TI y mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2023, "Premio Mejor Software de Gestión Empresarial" (XXIII Premios Byte TI); en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); y en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (Asociación Europea de Economía y Competitividad).