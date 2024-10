Data Centre World 2024: Schneider Electric impulsa la sostenibilidad en centros de datos con soluciones para los retos de la IA y la alta densidad

La compañía presenta en Data Centre World su enfoque integral para la gestión de centros de datos, especialmente pensado para afrontar los retos de la inteligencia artificial. En su stand E40 (Pabellón 9), Schneider Electric mostrará algunas de sus soluciones más innovadoras, entre ellas un nuevo prototipo de Refrigeración Líquida y la nueva oferta de racks para alta densidad y un rack para la IA También contará con una demo donde podrá verse cómo estas soluciones se han integrado con otras para la gestión activa de la energía, la flexibilidad y las emisiones de CO2 de los centros de datos.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presentará novedades destacadas en el Data Centre World Madrid 2024, reafirmando su posición de liderazgo en soluciones digitales que cubran todo el ciclo de vida de un centro de datos, con un enfoque basadoen la gestión eficiente y sostenible de la energía y en la descarbonización del sector, así como su propuesta de valor única en el mercado para la IA. Ante los retos actuales de la Inteligencia Artificial generativa y la necesidad de alta densidad en las infraestructuras IT,Schneider Electric mostrará sus últimas soluciones tecnológicas diseñadas para una transformación de la IA en los centros de datos, para conseguir infraestructuras resilientes, eficientes y sostenibles.

Data Centre World Madrid es la cita más importante en el sector de los centros de datos en España. Contará con la participación de más de 400 empresas líderes del sector, 350 keynote speakers y más de 17.500 visitantes profesionales.

En su stand E40 (Pabellón 9), Schneider Electric mostrará su propuesta de valor única en el mercado para la IA, con un enfoque integral en la gestión de centros de datos, con soluciones desde el Grid hasta el Chip, y desde Chip hasta el Chiller, garantizando un rendimiento y eficiencia optimizados en toda la cadena.

En cuanto a soluciones y productos, Schneider Electric mostrará en su stand algunas de sus novedades, entre ellas un nuevo prototipo de refrigeración líquida, Cooling Distribution Unit. Se trata de una unidad eficiente, compacta y adaptable, disponible en diferentes capacidades hasta 1MW, adecuada tanto para sistemas direct to chip con presión positiva como para refrigeración por inmersión, permitiendo separar de manera efectiva el sistema de agua fría (FWS) del sistema de refrigeración por contacto térmico (TCS). La unidad está diseñada a medida y cuenta con todos los componentes necesarios para gestionar ambos circuitos de manera precisa en cualquier punto de trabajo.

Otra novedad destacada que Schneider Electric presentará en Data Centre World 2024 es su nuevo Rack NetShelter SX Gen2, diseñado específicamente para aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y servidores de alta densidad. Este rack ofrece una mayor capacidad de carga, soportando hasta 1.800 kg, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos de procesamiento intensivo. Además, incorpora mejoras clave en seguridad con un sistema de bloqueo en tres puntos, proporcionando mayor protección para los equipos críticos. Una de las características más destacadas del NetShelter SX Gen2 es su optimización del flujo de aire, que alcanza hasta un 80% de eficiencia, garantizando una mejor refrigeración y una distribución uniforme del calor. Esto es fundamental para mantener operativas las capacidades de procesamiento críticas, optimizando al máximo la eficiencia energética en aplicaciones de IA que demandan un alto rendimiento y funcionamiento continuo. Con este diseño avanzado, Schneider Electric ofrece una solución robusta para hacer frente a los retos de alta densidad que plantea la IA en los centros de datos. Tal y como se explica en la reciente publicación Artificial Intelligence for Energy Transition, la tecnología emprende un papel fundamental en el impulso de la eficiencia y la sostenibilidad en todos los sectores.

Según Jordi García, VP de Secure Power & Services para la zona Ibérica: "Data Center World Madrid es una plataforma excepcional para reunir a los principales actores de un sector muy dinámico con una previsión de inversión muy importante tanto en España como en Portugal, con una capacidad de innovación tecnológica enorme que se ha disparado aún más por el auge de la IA y que se extiende también a un amplio ecosistema de empresas que evolucionan para dar soluciones a los retos y oportunidades que se van presentando en forma de, por ejemplo, nuevos modelos de negocio".

Demo de gestión integral de centros de datos

En el stand de Schneider Electric en Data Centre World, los asistentes podrán experimentar una completa demo de soluciones para la gestión integral de centros de datos, con soluciones como EcoStruxure para BMS (Building Management System), DCIM (Data Center Infrastructure Management) y EPMS (Energy and Power Management System). Podrá verse cómo estas soluciones se han integrado con otras para la gestión activa de la energía, de la flexibilidad, y de las emisiones de CO₂ de los centros de datos. De esta forma, se podrán explorar tecnologías como la realidad aumentada y la realidad mixta para la operativa y el mantenimiento, la monitorización, gestión y control de todos los activos desde una misma interfaz integrada, y capacidades de supervisión en tiempo real, entre muchas otras.

Soluciones para centros de datos modulares

La compañía también presentará sus soluciones modulares prefabricadas para centros de datos, diseñadas para ofrecer una infraestructura IT que incluye alimentación, refrigeración, racks y software de gestión en una única estructura, preconfigurada y montada en fábrica. Estos módulos se construyen bajo especificaciones precisas en un entorno controlado, lo que garantiza fiabilidad y resistencia frente a condiciones ambientales adversas. Gracias al uso del software de gestión DCIM preinstalado, estas soluciones modulares permiten una monitorización en tiempo real del centro de datos, con alertas sobre posibles fallos y una visión integral de los sistemas, facilitando una gestión más predecible y eficiente.

Una de las grandes ventajas de los módulos prefabricados es su rápida y sencilla implementación. Al llegar listos para su despliegue en el sitio de instalación, reducen considerablemente el tiempo y los costes asociados al montaje in situ. Además, son inherentemente escalables y flexibles, lo que permite a las empresas aumentar su infraestructura IT a medida que sus necesidades crecen, sin necesidad de grandes inversiones iniciales. Esta capacidad de crecimiento escalonado es clave para empresas que buscan una infraestructura ágil, adaptable y con menores riesgos financieros.

Schneider Electric también participará con una ponencia el 16 de octubre a las 12:45 en el DCW Keynote Theatre sobre cómo las tecnologías de Liquid Cooling pueden afrontar los desafíos derivados del crecimiento de la inteligencia artificial en los centros de datos, destacando el papel crucial que juega la refrigeración avanzada en la sostenibilidad y eficiencia de estas infraestructuras críticas.