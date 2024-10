Schneider Electric anuncia la comercialización de sus sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Smart-UPS con la primera oferta de economía circular del sector

La iniciativa pionera en Francia centrada en reducir, reutilizar y reciclar, ayuda a los partners a ampliar el ciclo de vida de los sistemas informáticos críticos de los usuarios finales y a minimizar su huella de carbono, sin afectar a la resistencia ni a la eficiencia energética Apoya a los partners de canal para que cumplan los requisitos de los clientes en materia de sistemas de energía y de IT sostenibles, y les permite abordar las crecientes oportunidades de mercado para los servicios de IT circular y sostenibilidad.

Con el éxito y la creciente aceptación por parte de los clientes, los nuevos productos forman parte de una Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado hoy los resultados de una iniciativa de economía circular pionera en el sector para su gama de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Smart-UPS de APC.

Probada por primera vez en Francia en 2024 a través de un programa de reducción, reutilización y reciclaje, en colaboración con el distribuidor líder Ingram Micro, Schneider Electric se propuso aumentar la sostenibilidad y circularidad de sus soluciones SAI monofásicas industrializadas, satisfaciendo al mismo tiempo las demandas de los clientes de sistemas sostenibles y responsables.

Las nuevas soluciones permiten a los partners franceses de Schneider Electric abordar el mercado competitivo y de rápido crecimiento de los equipos circulares de IT, ayudando a los clientes a reducir las emisiones de CO₂ asociadas a sus sistemas críticos, y sin ningún impacto en el rendimiento operativo, la resistencia o la eficiencia energética del SAI.

Actualmente, varios clientes del mercado francés utilizan el SAI circular de Schneider Electric, entre ellos CGR Cinemas, uno de los líderes más notables de la industria cinematográfica francesa. Los proyectos de economía circular también se ampliarán para apoyar a partners y clientes en países clave de toda Europa, como España, Reino Unido e Irlanda, Italia, Bélgica, Países Bajos y Alemania (DACH).

Además, gracias a los servicios de recuperación ofrecidos por el ecosistema de partners de Schneider Electric en Francia, junto con los procesos de sustitución, reciclaje y pruebas rigurosas a través del centro de reparación local de Schneider Electric, las nuevas soluciones forman parte de una oferta completa de economía circular para servir al canal francés y a los mercados de usuarios finales. Permiten a los clientes utilizar productos de protección eléctrica circulares y responsables con el mismo nivel de calidad y garantía que los SAI estándar de Schneider Electric, al tiempo que emiten menos CO².

"Cuando nos propusimos por primera vez establecer nuestra oferta de SAI circulares, nuestra ambición era garantizar que no se comprometiera la eficiencia, la resistencia y la sostenibilidad de nuestros procesos industriales, y crear soluciones sostenibles que ofrecieran el mismo nivel de calidad y fiabilidad que esperan nuestros clientes", ha dicho Geoffrey Richard, director de economía circular de Schneider Electric en Francia. "A través de estos nuevos SAI, nuestros partners pueden cumplir con las demandas de los clientes en cuanto a soluciones sostenibles con la seguridad de que están haciendo una contribución significativa a la sostenibilidad medioambiental, y de que sus clientes se beneficiarán de la misma garantía que los modelos Smart-UPS estándar de Schneider Electric".

"Como uno de los mayores distribuidores de Europa, Ingram Micro tiene la misión de ayudar a nuestros partners y a sus clientes a funcionar mejor, crecer más rápido y ser más conscientes del impacto que sus acciones tienen en las personas y en nuestro planeta", ha dicho Sandrine Vigor, director de sostenibilidad de Ingram Micro en Francia. "Estamos encantados de habernos asociado con Schneider Electric para dar vida a esta iniciativa pionera en la industria, y que se ajusta perfectamente a los valores de nuestro programa IngramMicroESG, apoyando así nuestras ambiciones de ayudar a las empresas a ser más sostenibles, a nivel mundial".

Atendiendo al mercado de las IT de segunda vida

Según un estudio publicado por Canalys en 2024, el 50% de los partners espera generar ingresos a partir de soluciones sostenibles este año, y otro 92% de los clientes busca orientación de los partners en torno a los procesos de adquisición de productos sostenibles, incluidos los sistemas de IT circulares.

La nueva oferta de SAI circular de Schneider Electric no solo apoya las ambiciones de los partners de aprovechar las oportunidades de crecimiento asociadas a los productos sostenibles, sino que les permite actuar como partners de confianza para los servicios de recogida, reciclaje y sustitución, al mismo tiempo que cumplen los requisitos medioambientales y normativos locales, como la Directiva Europea de Eficiencia Energética (DEE), el Acuerdo de París y los objetivos climáticos de las Naciones Unidas (ONU).

Según el informe Circularity Gap 2023, la transición a una economía circular global permitirá responder a las necesidades de las personas con solo el 70% de los materiales que ahora extraemos y utilizamos, lo que devolverá la actividad humana a los niveles de respeto con el planeta. La propia investigación de Schneider Electric demostró que los productos de la economía circular pueden reducir las emisiones de CO₂ en una media del 35% en comparación con la primera fabricación, una transformación que implica cambios en la cadena de suministro para recuperar productos y equipos para reacondicionarlos, repararlos o extraer piezas de repuesto para reparar otros.

Desde un punto de vista ambiental, la nueva oferta de SAI circular de Schneider Electric requiere procesos clave que incluyen la recuperación de los SAI al final de su vida útil, un diagnóstico y pruebas detalladas, el desmantelamiento y la rehabilitación de todas las piezas críticas individuales y los componentes que ya no se utilizan, como baterías, interruptores y LEDs, el reensamblaje y las rigurosas pruebas, todo esto antes de su reempaquetado y reventa, con el mismo cumplimiento de los estándares aplicables, calidad y garantía que un SAI nuevo.

Además, dado que las soluciones SAI requieren menos extracción primaria de materias primas y una reducción de sustancias potencialmente agresivas o peligrosas, los clientes también son más resilientes frente a las fluctuaciones en los precios y la disponibilidad de materias primas, y lo que es más importante, pueden asegurar que el CO² incorporado o las emisiones de Alcance 3 asociadas con el proceso de producción sean significativamente más bajas que las de un sistema estándar.

Una solución circular para el Grupo CGR

Uno de los principales usuarios de las soluciones SAI circulares de Schneider Electric es el grupo CGR Cinemas, que gestiona 713 salas de cine en Francia. CGR es conocido como uno de los principales actores de la industria cinematográfica francesa, líder durante varias décadas, y es el segundo mayor operador de cines de la región.

Una parte clave de su estrategia es crear lugares donde las emociones, los intercambios y las experiencias convivan y reinventen sin descanso. Para ello, han creado un espacio de 45 salas premium ICE en sus cines, incluyendo el despliegue de proyectores láser 4K en sus salas y nuevas salas de confort para una experiencia cada vez más cualitativa.

Proteger los sistemas críticos frente a fallos de alimentación es vital para la experiencia del cliente, por lo que eligieron la nueva gama de SAI circulares de Schneider Electric no solo por la calidad de los productos, sino también por el compromiso de la empresa con la creación de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, que, a su vez, cumple con los requisitos de CGR en materia de eficiencia energética y sostenibilidad. Al utilizar el Smart-UPS circular de Schneider Electric, CGR Cinemas ahorrará 11T600 (11.600 toneladas) de emisiones de CO², protegiendo al mismo tiempo sus equipos críticos.

Michael Cron, director de logística y compras del Grupo CGR, ha declarado: "La elección de Schneider Electric fue lógica, ya que su compromiso con los productos respetuosos con el medio ambiente está en perfecta armonía con nuestros valores de sostenibilidad. Su enfoque innovador y respetuoso con el medio ambiente, además de cumplir nuestros requisitos de alto rendimiento, está totalmente en línea con nuestras ambiciones de responsabilidad medioambiental y eficiencia. Esta elección, tanto técnica como económica, solo puede realizarse y mantenerse mediante la interacción y la colaboración común".

