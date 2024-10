El Foro Económico Mundial reconoce a las fábricas de Schneider Electric en Shanghái, China y Monterrey, México como nuevos 'Lighthouses'

Monterrey ha sido reconocida como un nuevo "Advanced Lighthouse" y Shanghái como un nuevo "End-to-End Value Chain Lighthouse", sumando un total de siete fábricas de Schneider Electric que han alcanzado el estatus de "Lighthouse". Estas fábricas son ejemplos destacados de cómo las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial pueden aprovecharse para mejorar la sostenibilidad y los resultados operativos Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión energética y la automatización, ha anunciado que el Foro Económico Mundial ha reconocido a dos de sus fábricas como nuevos "Lighthouses". Monterrey 1, México, ha sido designada como un nuevo Advanced Lighthouse, mientras que Shanghái ha sido reconocida como un nuevo End-to-End Lighthouse.

Estas son la sexta y séptima fábrica de Schneider Electric en unirse a la Red Global de Lighthouses del Foro, junto con las fábricas de Wuxi, China; Batam, Indonesia; Le Vaudreuil, Francia; Lexington, Kentucky; y Hyderabad, India, que lograron el estatus de Lighthouse en años anteriores. Le Vaudreuil, Lexington y Hyderabad son también tres de los 17 Lighthouses de Sostenibilidad globales, reconocidos por sus mejoras habilitadas por la tecnología en sus huellas ambientales.

La Red Global de Lighthouses del Foro es una plataforma colaborativa que reúne a organizaciones industriales visionarias que lideran la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Cofundada con McKinsey & Company en 2018, la red ahora muestra 172 ejemplos destacados de fábricas que utilizan innovaciones tecnológicas como inteligencia artificial, impresión 3D y análisis de grandes datos para impulsar la eficiencia, la competitividad y modelos de negocio transformadores a gran escala.

La fábrica de Shanghái de Schneider Electric produce dispositivos críticos para sistemas eléctricos, como contactores, relés de sobrecarga e interruptores de circuito para motores. Con la demanda de los nuevos mercados energéticos, los pedidos globales de la planta se dispararon y las unidades de SKU se cuadruplicaron en cuatro años. Para responder a la creciente demanda, el equipo de la fábrica aumentó la automatización en la producción en un 20% e integró tecnologías avanzadas, incluyendo prototipado habilitado por aprendizaje automático, planificación y programación inteligentes, y mantenimiento impulsado por GenAI. Esto resultó en una reducción del 67% en el tiempo de entrega por pedido y un aumento del 82% en la productividad laboral.

Frente a la creciente demanda de productos de mayor complejidad, la fábrica Monterrey 1 implementó tecnologías digitales para mejorar la resiliencia y agilidad de la cadena de suministro. Los robots autónomos y la tecnología de drones hicieron que el manejo de materiales fuera más eficiente, y los sistemas de gestión de edificios y energía contribuyeron a una reducción de aproximadamente el 30% en el consumo de energía y agua. Al aprovechar tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, incluyendo aprendizaje automático para la previsión de la demanda y aprendizaje profundo durante las inspecciones para mejorar los resultados de calidad, la planta ha mantenido una tasa de crecimiento anual del 24% mientras reduce los costos de fabricación en un 16%, los defectos de productos en un 20% y el tiempo de entrega al cliente en un 49% en tres años.

"Nuestras plantas de Shanghái y Monterrey demuestran el valor de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial", afirma Mourad Tamoud, Chief Supply Chain Officer de Schneider Electric. "Es importante que, como industria, sigamos invirtiendo en estas tecnologías digitales —y en las personas que las utilizan— a mayor escala para fortalecer nuestras capacidades operativas y mitigar riesgos".

"Los Lighthouses están rompiendo con el bombo del AI y elevando los estándares para la transformación digital", comentó Kiva Allgood, Head for the Centre for Advanced Manufacturing and Supply Chains del Foro Económico Mundial. "Estos sitios están integrando tecnologías avanzadas en sus operaciones, no solo para mejorar la productividad, sino para crear un futuro sostenible e inclusivo para su fuerza laboral y la comunidad en general"

Programa de Cadena de Suministro de Impacto

Las dos fábricas reflejan el programa de Cadena de Suministro de Impacto de la compañía. Esta es la próxima evolución de la transformación de la cadena de suministro de Schneider Electric, que tiene como objetivo generar un impacto positivo tanto en los clientes como en el planeta. Sus pilares clave son:

Personas : Las personas de Schneider están empoderadas para innovar y generar un impacto positivo para los clientes todos los días.

: Las personas de Schneider están empoderadas para innovar y generar un impacto positivo para los clientes todos los días. Planeta : Schneider Electric está construyendo una cadena de suministro sostenible, responsable y preparada para alcanzar cero emisiones netas.

: Schneider Electric está construyendo una cadena de suministro sostenible, responsable y preparada para alcanzar cero emisiones netas. Clientes : La cadena de suministro confiable de Schneider Electric ofrece una calidad líder en la industria.

: La cadena de suministro confiable de Schneider Electric ofrece una calidad líder en la industria. Rendimiento: Schneider Electric impulsa el rendimiento a través de tecnología avanzada, procesos inteligentes y unificados, ecosistemas regionales y diseño colaborativo.