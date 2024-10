Aitana Sánchez-Gijón, Goya de Honor de 2025

La actriz Aitana Sánchez-Gijón será reconocida con el Goya de Honor de 2025, premio a su trayectoria que la institución le entregará en la Gala de los Goya, que se celebrará el 8 de febrero en el Palacio de Congresos de la ciudad de Granada.



Foto: © Alberto Ortega - Academia de Cine



Casi 40 años de carrera cinematográfica avalan a la intérprete, que logró la Concha de Plata a la Mejor actriz del Festival de San Sebastián por Volavérunt, de Bigas Luna, y su primera nominación a los premios Goya por Madres paralelas, de Pedro Almodóvar. Una trayectoria en el cine, que ha compatibilizado con sus extraordinarios trabajos en la escena y con populares personajes en series de televisión.

En un encuentro con los medios, donde se mostró “abrumada, agradecidísima y muy feliz”, Sánchez-Gijón hizo balance de los 38 años que lleva en el cine. “Cuando era joven solo deseaba ser actriz como nada en el mundo, era una certeza. Tuve la suerte de que me saliera bien. No me he imaginado nada de lo que me iba a pasar, me lo he encontrado por el camino y también he podido hacer elecciones conscientes. Me lo he tomado con mucha seriedad, pero sin perder de vista la niña interior que juega y que intenta sacar hacia fuera algo del alma humana a través de los personajes”, expuso.

La Junta Directiva de la Academia ha decidido otorgar este premio honorífico a “una actriz muy querida y respetada por sus compañeros y reconocida por el público y la crítica desde sus comienzos. Una actriz completa: seria, responsable, competente, cercana y que sabe otorgar a todos sus trabajos verdad, sinceridad y profundidad”, destacó el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite.

Para la actriz, el Goya de Honor “es un espaldarazo, es sentirme querida por mis compañeras y compañeros, que valoran que llevo aquí toda la vida y sentir que formo parte de esta familia del cine. Son 40 años desde que empecé a dedicarme profesionalmente a la actuación y 45 años desde que empecé con La Barraca. He nacido casi siendo actriz y sentir que esa trayectoria de vida es vista por mis compañeros me emociona profundamente. Muchos de los que nos dedicamos a esto necesitamos ser amados y esto es una prueba de amor máxima. Es un estímulo para seguir adelante”.

Aitana Sánchez-Gijón, que ha trabajado en películas de Fernando Fernán-Gómez, Pilar Miró, Bigas Luna, Vicente Aranda, Gonzalo Suárez, Jaime Chávarri, Imanol Uribe, Fernando Colomo, Pedro Almodóvar, Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Manolo Gómez Pereira o Patricia Ferreira, entre otros, cree que este Goya le llega en un buen momento profesional. “Estoy en plenitud de facultades, soy más consciente de mis recursos, estoy más en paz con mis limitaciones y me doy más espacio a jugar y arriesgarme más”, reflexionó la intérprete, a la que la llamada de Méndez-Leite para comunicarle la noticia le pilló a una hora de tener que subirse a las tablas para interpretar la obra de teatro La madre.

Son muchas las personas de las que se acordará sobre el escenario el próximo 8 de febrero, un discurso de agradecimiento que ya ha comenzado a escribir. “Estoy haciendo un repaso de toda mi vida y recordando a todas estas personas con las que he crecido y que han sido fundamentales. Desde niña he tenido el privilegio de rodar con compañeros y compañeras, actores y actrices, de diferentes generaciones y también me acordaré de mis maestros de teatro y de tantas personas que no las puedo enumerar”, rememoró.

Aitana Sánchez-Gijón

Aitana Sánchez-Gijón debutó en el cine en 1986 de la mano de José María Forqué en Romanza Final (Gayarre), el mismo año en el que se convertía en un rostro habitual de la pequeña pantalla gracias a la serie Segunda enseñanza, en la que compartía reparto con Juan Diego, junto a quien recibió la Medalla de Oro de la Academia en 2015.

Unos años después de su irrupción, su carrera despegó con Bajarse al moro, comedia de Fernando Colomo que fue todo un éxito de taquilla, y que compaginó con apariciones en otros recordados largometrajes como Remando al viento, de Gonzalo Suárez, o Jarrapellejos, de Antonio Giménez Rico. También apareció en El mar y el tiempo, dirigida por Fernando Fernán-Gómez, o El pájaro de la felicidad, de Pilar Miró, al tiempo que empezaba a incorporarse a producciones internacionales, con El marido perfecto, de Beda Docampo Feijóo.

Durante toda la década de los noventa, Sánchez-Gijón fue una de las intérpretes más requeridas de nuestro cine, y encadenó importantes papeles en producciones como Un paseo por las nubes, de Alfonso Arau, en la que compartía protagonismo con Keanu Reeves; La ley de la frontera, de Adolfo Aristarain; Boca a boca y El amor perjudica seriamente la salud, ambas de Manuel Gómez Pereira; La camarera del Titanic y Volavérunt, de Bigas Luna; o Yerma, de Pilar Távora; además de encarnar en la pequeña pantalla a La Regenta, a las órdenes de Fernando Méndez-Leite.

Esta actriz, nacida en Roma, apareció ya en el nuevo siglo en El maquinista, de Brad Anderson, junto a Christian Bale; La puta y la ballena, de Luis Puenzo; o La carta esférica, de Imanol Uribe. Más recientemente, se la vio en Thi Mai: Rumbo a Vietnam, de Patricia Ferreira; Madres paralelas, de Pedro Almodóvar; La jefa, de Fran Torres, y Que nadie duerma, de Antonio Méndez Esparza.

La que fue la primera mujer en presidir la Academia de Cine (entre 1998 y 2000) y que ha rodado en inglés, francés e italiano, tampoco ha abandonado su trabajo en televisión, donde en los últimos años ha aparecido en las series Velvet, Estoy vivo y Respira.

En los 38 años de existencia de los Goya, 30 hombres y 8 mujeres han sido distinguidos con este reconocimiento. Aitana Sánchez-Gijón será la novena en recibir el Goya de Honor y la segunda premiada más joven, tras Antonio Banderas, que recibió esta distinción con 55 años. En los últimos diez años de Premios Goya, el Goya de Honor ha recaído en 5 mujeres (Aitana Sánchez-Gijón, Ángela Molina, Pepa Flores ‘Marisol’, Marisa Paredes y Ana Belén) y en 5 hombres (Juan Mariné, Carlos Saura, José Sacristán, Narciso ‘Chicho’ Ibáñez Serrador y Mariano Ozores).