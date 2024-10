El corporate venturing impulsa el crecimiento empresarial en España: Las inversiones en startups aumentan un 40% en dos años

El corporate venturing se consolida como estrategia clave para el crecimiento empresarial en España, con un aumento del 40% en inversiones en startups en los últimos dos años, según Dealroom. Durante el evento 'Future Catalyst', organizado por Zubi Group, líderes empresariales y expertos en innovación destacaron la importancia de las alianzas entre corporaciones y startups para enfrentar retos globales y acelerar la transformación digital y sostenible El evento 'Future Catalyst – Transformando el futuro a través del Corporate Venturing', organizado por Zubi Group con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia y Valencia Innovation Capital, tuvo como objetivo principal explorar el poder transformador del venture building, destacando la colaboración entre corporaciones y startups para enfrentar retos globales a través de la innovación.

Más de 150 líderes empresariales y expertos en innovación se dieron cita en el evento, que incluyó mesas redondas con ponentes de renombre de empresas como Iberdrola, Renfe y CAPSA FOOD, quienes compartieron casos de éxito y estrategias para acelerar la transformación digital y sostenible a través del corporate venturing.

El corporate venturing, nexo de unión entre la innovación de las startups y la capacidad de las grandes corporaciones, se ha consolidado como un impulsor clave en la transformación de sectores como la salud, la energía y la tecnología. En el evento 'Future Catalyst – Transformando el futuro a través del Corporate Venturing', celebrado en Las Naves Collaborative Space de Valencia, se abordó el impacto de estas colaboraciones en el crecimiento empresarial.

Organizado por Zubi Group en el marco de The Gap In Between, una iniciativa de Social Nest Foundation, y con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia y Valencia Innovation Capital, el evento reunió a líderes del ecosistema de innovación para debatir cómo el venture building está transformando la economía global. En los últimos dos años, las inversiones en startups españolas impulsadas por corporaciones han aumentado un 40%, según datos de Dealroom, lo que refuerza la relevancia de este tipo de colaboraciones. "Las empresas que apuestan por el venture building están creando nuevas oportunidades de negocio y, al mismo tiempo, fortaleciendo un ecosistema de innovación que tiene un impacto directo en la sostenibilidad y la competitividad", afirmó Rubén Hidalgo, CEO de CAPSA FOOD, uno de los ponentes destacados.

El evento contó con tres mesas redondas que reunieron a expertos de renombre en el ámbito de la innovación y el venture building. La primera mesa, enfocada en la transferencia tecnológica y el corporate venturing, fue moderada por Pol Hortal, Managing Director de Zubi Labs Labs y, con la participación de Fernando Conesa, Director de Transferencia e Innovación de la UPV; Alberto J. Ferrer-Riquelme, CEO de Kenko Imalytics; Esther Aucejo Gozalbo, Responsable de Innovación en Ribera Salud; y Andrés Gómez Morón, Responsable de Innovación en Renfe. La segunda mesa, titulada "Estrategias y desafíos para el futuro del corporate venturing", estuvo liderada por Fernando Marzal de Zubi Labs y contó con la participación de Andrés Gómez Morón de Renfe, Mireia García Roca de Hinojosa Packaging Group, Rubén Hidalgo de CAPSA FOOD y Ciro Alberto Cuenca Ruiz de EDP Ventures, quienes debatieron sobre las tendencias emergentes y los desafíos de integrar startups en estructuras corporativas, subrayando la importancia de la colaboración abierta y la innovación ágil.

Finalmente, el Fireside Chat titulado "El poder de las alianzas: inversión de impacto y corporate venturing", moderado por Luz Duyos de Zubi Group, reunió a Germán Peralta de Nido y Óscar Cantalejo de Perseo – Iberdrola. Ambos compartieron su experiencia en la creación de alianzas estratégicas que no solo impulsan la innovación, sino que también abordan los desafíos sociales y ambientales más urgentes.

El futuro del venture building en España

El corporate venturing está redefiniendo el panorama empresarial en España, creando, a su vez, nuevas oportunidades de inversión y desarrollo. Según el informe de Boston Consulting Group, el 75% de las grandes corporaciones a nivel global han implementado iniciativas de venture building. Esto refleja una tendencia clara hacia la colaboración entre corporaciones y startups como estrategia fundamental para enfrentar los retos de innovación, digitalización y sostenibilidad.

Sobre Zubi Group

Zubi Group es un grupo de empresas de impacto compuesto por un equipo diverso y comprometido con una misión clara: resolver retos para un futuro mejor para todos desde la perspectiva del triple impacto, económico, ambiental y social. Desde su fundación, Zubi ha movilizado 60 millones de euros en inversiones y consolidado cuatro verticales de negocio: Zubi Labs, Zubi Cities, Zubi Capital, Zubi Education/Imagine Montessori School. Asimismo, ha invertido en 40 startups, ha participado en 30 alianzas nacionales e internacionales, y ha asesorado a más de 100 empresas en su camino hacia la sostenibilidad. Con ello, Zubi es parte ctiva en la creación de un ecosistema de impacto y cuenta con 250 empleados, así como tres sedes en Valencia, Madrid y Barcelona.

Entre otros objetivos, el grupo diseña planes para movilizar inversiones por 1.000 millones en 10 años y busca evitar que 200.000 millones de toneladas acaben en vertederos, evitar 1.000 millones de toneladas de CO₂ emitidas a la atmósfera, y mejorar la salud y bienestar de 100 millones de personas.