Pensamientos, ¿tu lógica es obsoleta?

*La palabra escrita habla y piensa, y deja resultados que discurrir.

*La mentira es una verdad, y la verdad puede ser una mentira.

*Dentro de la ¡Cultura De Las Artes! no existe nada feo, debido a la diversidad de ideas y pensamientos del ser. Lo que a usted no le gusta a otros SI.

*El mejor regalo de todos los tiempos, y amigo, es un libro, (La Cultura De Las Artes) ahí encontramos micromundos, mundos, realidades de realidades infinitas que hablan y piensan.

*Seguiré escribiendo aunque no te guste lo que escribo, y si quieres leerme aslo, otros lo hacen y dicen cualquier cosa.

*El artista a través de sus obras culturales es un amigo.

*El Universo es expresión Pohética, Teatro, Música, Danza, Pintura, entre muchas ¡Artes! más, y es la clásica manera y/o forma ante y pre antigua excepcional en las Artes, como una expresión de sentimiento que ha donado a todos (as) espectacular evolución a lo largo de los años.

*La esperanza es milenaria desde el mismo nacimiento de todo lo que nos merodea, y jamás va a desaparecer. Es un acto voluntario que mantiene vivo el vigor de seguir siendo...

*La Enfermedad, Muerte, Lipidia, cuando llega es una prueba que somos la nada.

*Existen luciérnagas y estrellas efímeras que nos otorgan a diario esperanzas para vivir un nuevo despertar como visión de futuro.

*Por qué lloras? si sabes que has coronado la verdad o la mentira, pues lo que piensen es la nada, la verdad es esa.

*Pasar…,entre noches, días, tiempos…, caminos, flores con espinas diversas, con tierna y refulgentes Luna, Estrellas, Sol.

*Sin hueso, destructiva, patrañero (a) has preferido las gesticulaciones destructivas. Observen el o los que buscan la protección de Dios y coexisten, fomentan en la maldad (es).

*La calaca va a sorprender a los enemigos y al destino, lo protervo está en su corazón.

*La vida es como una danza, una historia que estructurar en cualquier género letrístico o de las artes de cultura. Todo en sana intención.

*El silencio llama a la soledad.

Los problemas aquí en la tierra siempre van a existir. E igual los maldosos (as) ¿Qué hacer? pues nada. Lo único es que, es mucho mejor hacerse a un lado.

*La cotidianeidad es un sabroso manjar, pero difícil de digerir en su caso.

*El autor o artista busca revivir, insinuar sensaciones en el espectador, y estos a su vez interpretarán la obra a través de sus propias sensaciones y experiencias.

*El mejor sustento para rellenar el alma. Es leer y estudiar La Santa Escritura -Biblia- como un acto de esperanza inagotable.

*Para todo. Está todo. ¿SERÁ VERDAD? ¿O ES MENTIRA?

*¿Cuál es la verdad? Importantísima pregunta. La realidad respondió. La verdad, cada quién tiene la suya.

*Muchos ahora venden o vendemos santidades, ¿y todo lo que ha venido acumulando el tiempo desde Matusalén qué? Se van de un lado y como sabandija se meten en otro, a esos no hay que creerles, hoy están con ustedes ¿y mañana? No se dejen engañar, se están interiormente burlando.

*No todo lo que está cerca es bueno, unos por conveniencia otros por hurgar ideas, pensamientos, quehaceres. Pero, el peor es el adulador o los aduladores, esos son la mera maldad, los clásicos traidores.

*Qué es el mundo, ¿será una notable mentira? Hoy haces buenas cosas hasta la saciedad y mañana que mueres, familiares y no ni siquiera lo agradecen llevando una flor, a la muerte de un Obispo quizás. Nadie agradece nada. Todo es vanidad, aquí queda todo.

*El tiempo agoniza, pero nunca muere, ni envejece, ni siquiera se enferma.

*Por antonomasia somos inconformes, y esto desemboca en desorden. Mejor busquemos el orden, unidad desde el núcleo de familia. Eso si sería muy productivo. Claro hay que resguardar los cuatro puntos cardinales.

*No sean salvajes, groseros. Hay un Dios que todo lo ve. Es cierto que existe el arrepentimiento, eso Dios lo valora bien. Pero acá en la tierra queda marcado un estigma que degüella hasta los tuétanos, eso son otros 100 pesos.

*La vida es un tema repleto de ideas, es ideológica sino no, no fuera mundo. Y es enseñanza para esperar el afán del día siguiente. día o días.

*Unos a la bulla y otros a la cabuya. ¿O será el que grita más, traga más pinol?. No sean protervos. Ni modo.

*Claro. Santos no se es, pero, quizá puedan llegar a ser invitado para ser. Todos pasamos por aduana algún día. ¿Cuál es el miedo?

*Bueno, lean más la Biblia hay que hacerse una catarsis y no estarse engañando. Hay que evitar engañar el alma. Ni dejemos nos arrastre la inducción rebuscada asesora... Las buenas obras, la bondad si es consejera, no hay que hablar burlándose o como que nunca quebraste un plato.

*Todos necesitamos del mañana. Así la realidad es más espléndida, bonita, atractiva.

*Mañana o el mañana es como la música, las artes de la cultura buscan su propio psicorumbo.

*El disco sigue rotando y/o dándole vueltas hasta terminar. Se vuelve a poner, ese es el movimiento circular, todo regresa a su origen. No existe el fin. Porque todo inicia de nuevo.

*O nos enterramos o vivimos. ¡Todos los días vamos a una vela, funeral por nuestras maldades o en su caso bondades! El que hace maldad cree que arrepintiéndose está salvo, en la tierra el asunto es otro. Dios quizá te o lo perdone, pero el ser humano es otro asunto, esa es la realidad existencial…, terrenal.

*El universo tu mismo, mereces mucho más que terneza.

*Conviertes lo que imaginas para no apresurar en pos de otros deseos.

*La raíz del dolor es cuando se lastima a otro (s)

*Nunca pierdes mientras te quedes con esa paz de haber sido benevolente. El elogio no te hace ganar. Quédate con el sabor de paz, esa es la mejor nota o calificación.

*Si quieres ganarle a la vida, olvida lo que te produce malestar.

*Es mejor agradecer porque la vida te ha definido nuevas oportunidades para sanar.

*Cómo quitar esas imágenes de la mente. Hay que buscar la verdad verdadera en la conciencia.

*La vida es una sombra, es vanidad, es ilusión, es un sueño sublime.

*El que se vence asimismo es una enajenación de la hazaña.

*No andes en tinieblas hay suficiente luz para alumbrar el o los caminos.

*Cualquiera que lo crea deberá depositar una moneda, aunque crea sea menos necesario, aunque eso no limpia pero despeja. --------

Descargar PDF con obra del autor