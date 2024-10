El importante respaldo profesional en las transacciones de compraventa de farmacias

La compraventa de farmacias es un tipo de operación que está en auge en varias zonas de España como Valencia, Alicante y Castellón. Los expertos señalan que las transacciones alrededor de las oficinas de farmacia son más frecuentes en puntos geográficos densamente poblados. Sin embargo, en las zonas rurales o menos pobladas también suelen darse este tipo de negociaciones.

A juicio de los representantes del Grupo Confiafarma, la clave para aprovechar una buena oportunidad de inversión es tener en cuenta las variables correctas. Estos especialistas señalan que además de la facturación mensual o la ubicación, existen otros elementos relevantes.

Elementos clave en la compraventa de farmacias según Confiafarma El Grupo Confiafarma Consultores está conformado por un equipo de profesionales especializados en la compraventa de farmacias. Con más de dos décadas de experiencia en el sector, han consolidado un completo catálogo de servicios que se complementa con diversas actividades. Acompañan a sus clientes en procesos como transmisión de farmacias, planificación sucesoria, consultoría financiera o legal.

También se ocupan de proporcionar formación, mentoring y gestión a quienes deciden incursionar e invertir en este sector tan competitivo. Como expertos saben cuáles son los elementos clave que determinan en la actualidad la compraventa de farmacias. Obviamente, la facturación mensual y la ubicación son esenciales, pero no es lo único que se ha de tener en cuenta.

El interesado en este tipo de operaciones debe considerar además el estado del local, las reformas que tenga y las posibilidades de nuevas adecuaciones. Así mismo, hay que examinar también el tipo de documentación que respalda el negocio. En este sentido, el fondo de comercio es esencial porque de él depende el grado de diversificación que se puede implementar en el establecimiento.

La importancia de un acompañamiento profesional y especializado Muchos son los factores y elementos que se deben considerar a la hora de realizar una transacción de compraventa de farmacia. Por eso es importante contar con una asesoría profesional y especializada en este sector. Los expertos de Grupo Confiafarma señalan que no se trata solo de disponer del capital e ir a la firma de la transacción.

Hay que conocer a fondo la situación de las licencias, el pago de impuestos y las condiciones de arrendamiento del local cuando no es propio. Se debe disponer de ese análisis legal y financiero o due diligence antes de acceder al contrato de arras. Para saber el alcance de la información que se obtenga, será necesario el acompañamiento de profesionales que entiendan perfectamente el funcionamiento del sector.

Debido a la importancia de este tipo de asesoría, este es uno de los servicios que más demandan los clientes del Grupo Confiafarma. Este respaldo es esencial cuando se intenta hacer una operación de compraventa de farmacia porque el inversor no siempre dispone de los conocimientos adecuados. La manera en la que un especialista interpreta la información sobre el negocio puede determinar el éxito o fracaso en este tipo de inversiones.