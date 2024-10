José Manuel Castellón habla sobre su experiencia en Ventagy

Para adaptarse a las condiciones actuales del mercado, los negocios del sector industrial han visto la necesidad de contratar a una empresa especializada en formación comercial y asesoría de gestión de ventas.

Ventagy es una empresa especializada en mejorar el rendimiento de los equipos de ventas a través de estrategias que se enfocan en conseguir resultados tangibles a corto, mediano y largo plazo. En la siguiente entrevista, José Manuel Castellón, fundador de la compañía, explica la importancia de mejorar los procesos de venta profesional.

¿En qué consiste el proyecto Ventagy?

Ventagy es un proyecto que nace de mi pasión por el desarrollo de personas y equipos, y por transformar la manera en que las empresas abordan sus procesos de ventas. Somos una consultora especializada en formación comercial y asesoría en gestión de ventas, con un enfoque particular en el sector industrial. Mi objetivo con Ventagy es mejorar el rendimiento de los equipos de ventas, proporcionando soluciones adaptadas a las necesidades actuales del mercado. Nos centramos en ofrecer estrategias y herramientas que permiten a las empresas no solo incrementar sus ventas, sino también optimizar sus procesos comerciales de forma sostenible y escalable.

¿Qué soluciones ofrece Ventagy para el sector industrial?

Mi experiencia de muchos años trabajando en el sector industrial me ha enseñado que es un sector necesitado de ayuda en la gestión de ventas. Muchas empresas cuentan con excelentes productos, pero fallan a la hora de venderlos, en otras ocasiones, el perfil de los comerciales es muy técnico, pero poco comercial. Nos dirigimos a empresas que necesitan renovar su enfoque comercial y/o entrenar a sus equipos para enfrentarse al mercado actual, con herramientas que se aplican fácilmente y dan resultados desde el primer día. Ofrecemos programas de formación intensiva en ventas, análisis del ciclo de ventas y asesoría personalizada para la implementación de estrategias comerciales que aumentan la eficiencia. Entendemos las particularidades del sector industrial, donde las ventas suelen ser más técnicas y complejas, y es aquí donde nuestras soluciones destacan al transformar equipos comerciales en verdaderos motores de crecimiento; cada solución se adapta a las particularidades de cada empresa, teniendo en cuenta su cultura y sus objetivos comerciales

¿Por qué es importante la formación comercial para empresas?

En un entorno de negocios cada vez más competitivo, la formación comercial es fundamental para asegurar que los equipos de ventas puedan enfrentar los desafíos actuales. La formación no solo permite actualizar las técnicas de venta, sino que también aporta seguridad a los profesionales, quienes ganan confianza al enfrentarse a sus clientes. Además, proporciona una metodología clara y estructurada que diferencia a los equipos de ventas formados de otros menos preparados. Esto es crucial para garantizar una comunicación efectiva y una mayor conversión de oportunidades en ventas.

¿Qué aspectos de su trayectoria profesional considera que han sido claves para el éxito de Ventagy?

A lo largo de mi carrera, he trabajado en diversas empresas del sector industrial, gestionando mercados y productos diversos. Mi experiencia se extiende tanto a nivel nacional, habiendo trabajado en toda España, como internacional, con experiencias profesionales en entornos y mercados muy diferentes (Portugal, Alemania, Reino Unido). Además, en Brasil, lideré el lanzamiento de una nueva división de negocio industrial, donde asumí la responsabilidad de las áreas de marketing y ventas.

Como profesional de ventas, he recorrido todos los niveles de la estructura comercial: trabajando muchos años como vendedor, como jefe de ventas regional y como director de ventas a nivel nacional. En cada uno de estos roles, me he involucrado activamente en proyectos de formación de equipos, lo que me permitió descubrir mi pasión por el desarrollo de personas y equipos. Esta experiencia integral ha sido clave para el éxito de Ventagy, aportando una visión completa de las necesidades comerciales y formativas.

¿En qué aspectos debe centrarse una empresa para aumentar sus ventas?

Mi opinión es que para aumentar sus ventas las empresas deben centrarse en tres pilares fundamentales: conocimiento profundo del cliente, optimización de los procesos comerciales y formación continua de su equipo de ventas. En Ventagy, ayudamos a las empresas a comprender mejor a sus clientes potenciales, mejorar sus procesos internos y capacitar a sus vendedores para que puedan maximizar las oportunidades de venta, generando resultados reales. La formación no debe ser algo puntual, sino un proceso continuo para asegurar que los equipos se mantengan actualizados y en constante mejora.

¿En cuánto tiempo es posible visualizar los resultados de un programa de formación comercial?

Los resultados de nuestros programas de formación comienzan a ser visibles en el corto plazo, ya que nuestras estrategias están diseñadas para impactar de manera inmediata en el rendimiento del equipo de ventas. Sin embargo, también trabajamos en el mediano y largo plazo, garantizando que las mejoras se mantengan y se adapten al crecimiento del negocio. Dependiendo del programa específico, algunos resultados tangibles pueden observarse en cuestión de semanas.

En un contexto industrial donde la formación comercial es cada vez más crucial, los programas de asesoría que ofrece Ventagy se destacan por su capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio. Apoyándome en mi amplia experiencia en la gestión y desarrollo de equipos de ventas, mi objetivo es proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para impulsar su crecimiento comercial y mejorar su competitividad. En Ventagy, estamos comprometidos con el éxito a largo plazo de nuestros clientes, ayudándoles a convertir sus equipos en piezas clave de generación de ingresos; creemos que invertir en el desarrollo de los equipos de ventas es una inversión directa en el éxito y sostenibilidad del negocio.