Lorena Gutiérrez Cabrera, la escritora que pone en jaque mate la supervivencia del ser humano

Lorena Gutiérrez Cabrera es una escritora de géneros diversos cuyo sueño es seguir escribiendo todas esas historias que le rondan por la cabeza. Para ello, Lorena también decidió no solo escribir, sino publicar y, entre sus diferentes obras, hay una que resalta por encima de todas: El día que no amaneció… La madre Tierra lo cobrará todo. Un título largo para un tema complejo: el cuidado del medio ambiente. A través de una apasionante aventura en donde animales fosilizados se levantan y comienzan a ser los depredadores del ser humano, Lorena pretende concienciarnos de la necesidad de cuidar el medio ambiente.



1– Cuéntanos quién es Lorena Gutiérrez Cabrera. R= Lorena es una maestra que atiende a niños de primaria, graduada como Licenciada en Educación Primaria, sin embargo, su gran pasión es la escritura de libros de diferentes géneros, desde ciencia ficción hasta romance.

Tengo 33 años, nací en un pueblito de México llamado Arteaga y, desde los 15 años, escribo todo lo que se me ocurre, desde poemas hasta pensamientos reflexivos que llegan a transformarse en novelas. Aunque también me gustan otras áreas del arte como la música, el dibujo, la pintura, etc., lo que más disfruto es escribir creando historias que puedan impactar en la sociedad dejando un mensaje que trascienda. También, me gusta mucho aprender leyendo.

En definitiva, Lorena es una apasionada de muchas cosas, pero la escritura y la lectura son lo máximo.

2– ¿Es tu primera novela publicada, Lorena? ¿Por qué te decidiste a dar este paso? R= Mi primera novela publicada es El día que no amaneció…La Madre Tierra lo cobrará todo. Decidí dar este paso porque considero que a través de la escritura se puede llegar a las personas de alguna manera y se puede transmitir ese mensaje que te llamó para ser entregado, para ayudar a reflexionar, a crear conciencia y a trascender.

3–Siento que esta novela llega en un momento muy adecuado, pues cada vez estamos más concienciados hacia el cuidado del planeta. Sin embargo, ¿crees que es suficiente o que aún queda mucho trabajo por hacer? R= Queda demasiado trabajo por hacer, son bastantes áreas que se deben de trabajar y llevar a cabo, así que es un camino muy largo, ya que no solamente es escribir o leer, sino llevar a cabo acciones que de verdad impacten para lograr el objetivo planteado y, por supuesto, siempre es una montaña rusa de idas y vueltas que no terminan, como todo en la vida, creo.

4– ¿Cómo se refleja en tu novela la preocupación por la madre tierra? ¿Alguna escena que ocurra y que quieras compartir con nosotros? R= Pienso que la preocupación por la Madre Tierra se refleja en mi novela desde el primer capítulo en donde el protagonista narra cómo por todos lados, en el lugar donde se desarrolla, hay contaminación de alguna u otra manera, con basura aquí y allá llenando los océanos, las calles, los miles de árboles que son derrumbados para seguir construyendo viviendas, invadiendo ecosistemas, los gases tóxicos emitidos al aire sin ninguna preocupación más que la de seguirse haciendo ricos a los seres humanos,…

En todo el libro también se refleja la preocupación por la Madre Tierra teniendo en cuenta cada uno de los fenómenos sobrenaturales que azotan al planeta.

Una escena que me gustaría compartir: el planeta comienza a ser poblado por animales gigantescos con aspecto de fósil que han sido extinguidos por los seres humanos hace siglos, así como por animales con un aspecto normal, pero gigantescos, que son los que están en la actualidad en peligro de extinción. Y estos comienzan a acabar con la vida de los seres humanos, haciéndoles saber el poder de la Madre Tierra. A partir de aquí, el ser humano tendrá que resolver su propia ecuación.

5– ¿Ves esta novela en la gran pantalla? R= A cada historia que escribo la acompaña mi sueño guajiro de verla en la gran pantalla, así que sí, la veo en la pantalla, mi más grande anhelo.

6– Esta novela participó en el Premio Amazon, pero, además, en paralelo, decidiste imprimir unos mil ejemplares para llevar a tus conferencias. ¿Sigues con este proyecto de charlas sobre el tema? R= Mi proyecto de conferencias y charlas está parado, en parte porque quise darle otro giro, y en parte porque mi trabajo fijo me lo imposibilitó bastante.

7– ¿Por qué, de tus otras obras escritas y publicadas, decides apostar por esta en concreto? R= Porque creo que es la que tiene un mensaje mucho más trascendente de permanencia en nuestro planeta que las demás, sin demeritar los temas que trato en los demás libros, ya que los considero también muy importantes, pero el de conservar nuestro planeta, nuestra vida humana, animal, vegetal, y de toda especie viva o que forme parte de la vida, es algo crucial, estamos casi en una cuenta regresiva.



8– Último mensaje que te gustaría mandar para que todos tomemos conciencia del cuidado de nuestro planeta. R= Que en verdad volteemos a ver todo lo que está pasando en nuestro planeta, las sequías de agua, los huracanes a destiempo, los calores insoportables, la contaminación en el aire, la extinción de especies, entre otros tantos fenómenos naturales que nos aquejan. Que veamos la importancia de crear una conciencia tanto en personas como en empresas para realizar pequeñas acciones sobre el cuidado del medio ambiente. Quizá creamos que cerrar el grifo mientras enjuagamos los trates no tiene un gran impacto, pero si pensamos en los millones de personas ahorrando una gota de agua, son millones de litros ahorrados y la lista de acciones que se pueden crear es infinita con respecto al impacto del cuidado ambiental que podemos tener. Así pues, sigamos por ese camino.