La Asociación Española de Consumidores realiza recomendaciones para la seguridad en las fiestas de Halloween

A final de mes se celebrarán las tradicionales conmemoraciones del Día de Todos los Santos o del Día de los Muertos. Frente a esta tradición, otra importada se ha acabado abriendo hueco en la agenda de ese fin de semana y muchos ciudadanos realizan diversos actos de consumo crecientes por la celebración de Halloween.



La popularidad de esa noche ha crecido de forma considerable y también el número de fiestas que se realizan para celebrarla. En ese sentido, desde la Asociación Española de Consumidores quieren informar a los consumidores sobre los requisitos que deben reunir este tipo de fiestas para que sean seguras y evitar problemas ya detectados y denunciados en años anteriores.

A tal efecto, exponen estas recomendaciones:

- Las fiestas abiertas al público, ya sean con ánimo de lucro o gratuitas, deben disponer de autorización administrativa. Desdela Asociación Española de Consumidoresse recomienda evitar las fiestas improvisadas o que carezcan de la correspondiente autorización. No hacerlo puede poner en peligro su seguridad y correr el desagradable riesgo de que la fiesta sea suspendida, incluso después de haber comenzado.

- En el ticket de entrada de la fiesta debe siempre aparecer información sobre el precio, el aforo del local y otras cuestiones relacionadas con las medidas adoptadas para garantizar la seguridad.

- Se debe contar con información previa sobre la existencia o no de barra libre, las horas de comienzo y finalización de la fiesta, y el menú completo en caso de que se ofrezcan cenas u otras comidas. También debe especificarse si la fiesta estará amenizada por algún tipo de actuación.

- La publicidad es vinculante, por lo que conviene guardar la invitación, el folleto explicativo o un pantallazo de la publicidad realizada a través de Internet para poder reclamar. También debe conservarse el ticket o entrada.

- También recomiendan verificar que la fiesta tenga concertada una póliza de seguros para poder responder en caso de pérdida o robo de los objetos depositados en servicios de guardarropa, u otros aspectos vinculados a la seguridad o a la cobertura de responsabilidades.

- Las hojas de reclamaciones son obligatorias en todos los locales donde se celebren este tipo de fiestas. Si tras solicitar las hojas de reclamaciones los responsables de la fiesta no las tuvieran o no quisieran facilitarlas, recomendamos avisar a la Policía Local, que está obligada a acudir y levantar atestado de tales circunstancias anómalas.

- Si es usuario de material pirotécnico, lea y cumpla estrictamente las instrucciones del etiquetado. Los petardos, cohetes, o cualquier otro material pirotécnico, aparte de causar un molesto ruido, puede asustar a personas, en especial, a todos aquellos enfermos, personas que se encuentren conduciendo, realizando trabajos peligrosos, etcétera. Otros efectos indeseados del material pirotécnico son las: quemaduras propias o ajenas, incendios, lesiones o amputaciones en dedos, ojos, oídos, etc. Si es responsable de un menor, eduque a su hijo para que no recoja, use o manipule artificios pirotécnicos, pues suelen causar daños irreversibles.

- Finalmente, solicitan que existan controles por parte de las Administraciones Públicas con competencia en la materia para evitar que se puedan dar situaciones peligrosas.