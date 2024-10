La Película de Rojo Amanecer es una reveladora y elocuente cinta mexicana que nos da cuenta que desde el microcosmos de una familia de la clase media avecindada en la Unidad Habitacional de Santiago y Nonoalco Tlatelolco, Edificio Chihuahua, y que sin proponérselo se convirtieron en los protagonistas pasivos y obligados de la cruenta represión gubernamental llamada Operación Galeana, misma que instrumentada por el estado mexicano en contra del movimiento estudiantil de 1968 que en un mitin encabezado por el Consejo Nacional de Huelga demandaban la democratización del sistema político mexicano plasmado por el pliego petitorio y no la revolución social por la vía armada ni mucho menos la toma violenta del poder ni menos: el boicot de las Olimpiadas, a fuerza de los años, de las lecturas y de las crónicas con esa generación demandaba la llegada de la imaginación al poder, la utopía de las rebeliones estudiantiles convertida en una nueva ciudadanía con mayoría de edad democrática.

Esta cinta nos narra que el 2 de octubre de 1968 como cualquier día hábil de una semana, una familia de tantas en Tlatelolco se levanta para desayunar, unos se preparan para iniciar el día bien desayunados, otros para llegar al trabajo, en esa sobremesa se registran los diálogos entre diferentes generaciones, el abuelo: un militar jubilado y nostálgico de su revolución” en mis tiempos ya los hubieran fusilado”, un padre de familia burócrata del DDF que advierte de los peligros de la represión estatal que sigilosamente está siendo preparada: “con el estado no se juega” , los hijos más pequeños que se alistan en su hogar para llegar sus colegios y unos jóvenes rebeldes y progresistas que demandaban espacios de participación social y política a través del movimiento estudiantil del 68 y una madre estoica y esforzada que pese a todo mantenía la unidad y concordia de su familia sin advertir: el peligro inminente.



Al caer la tarde del fatídico 02/10/68, unas luces de bengala iluminan la plaza y una bala atraviesa la ventana del apartamento de la familia clasemediera y esta atraviesa el cuadro del corazón de Jesús ubicado en la sala, como si dicho episodio fuera una premonición de lo que sucedería después, al caer la noche, la familia se vuelve a reunir pero alojan a dos estudiantes que vienen huyendo de la balacera, uno de ellos está herido de gravedad, la familia lo esconde y lo protege en el baño, luego más tarde se presenta un militar que toca a la puerta y le abren la misma en la que decide atenderlo el abuelo jubilado de la milicia y le presenta sus papeles e identificación y el militar queda conforme y se retira pero más tarde y al filo de la madrugada tocan muy fuerte a la puerta de la vivienda y resulta que al abrirles se percatan que son los miembros del Batallón Olimpia vestidos de civil exigiendo un cateo al apartamento, el padre de familia reacciona y protesta para decirles que es funcionario del DDF, y no les importa porque buscan a uno de estos estudiantes heridos, que uno de los jóvenes de la familia les pide que salgan del baño y ahí al salir del mismo se desencadena la tragedia familiar porque con lujo de violencia y prepotencia toda la familia es ejecutada y asesinada excepto Carlitos, que su abuelo había tenido el cuidado de meterlo debajo de la cama, Carlitos el único sobreviviente sale del departamento con la escena siniestra y dantesca de los cadáveres ensangrentados y tirados en las escaleras del edificio Chihuahua incluyendo sus familiares y termina por atravesar el edificio aún custodiado por militares en la mañana del 3 de Octubre de 1968, un crudo y rojo amanecer.

“Frente a esta circunstancia el régimen logró elaborar un discurso a su medida, ya que para 1989 existía una interpretación que pensaba al movimiento estudiantil como el detonante de la democracia en México. De esta manera el PRI buscaba diferenciarse del gobierno de Díaz Ordaz como modo de legitimar el proyecto político del partido (...) De esta suerte, y paradójicamente, la película se convirtió en el estandarte de la política salinista como muestra de una aparente libertad de expresión nunca antes vista. Un discurso democrático conveniente para un gobierno acusado de fraude electoral”.CTJ

CONSIDERACIONES FINALES:

Rojo Amanecer es una audaz y valiente cinta mexicana que desde su origen, producción y edición soportó las embestidas de la CENSURA oficial que afanosamente buscó retrasar la exhibición de la película, para quedarse enlatada y archivada, sin embargo como afirma CTJ:“Rojo Amanecer se benefició de un cierto aperturismo Salinista con sesgos libertarios y democráticos( Salinastroika) para evidenciar el autoritarismo del régimen de GDO y de LEA y la vez exorcizar las culpas por la caída del sistema electoral de 1988”, pero siempre manteniendo al ejército mexicano al margen de dicho episodio trágico y sangriento, que si los verdaderos actores y protagonistas de aquella represión mantuvieron y se mantienen todavía impunes, la historia lo juzgará, la flamante Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el gobierno mexicano que encabeza ofrecía disculpas por lo ocurrido en la plaza de Tlatelolco hace 56 años, lo que sin duda es un esperanzador y buen gesto oficial, sin embargo No es suficiente si les preguntamos a los sobrevivientes y descendientes de las víctimas, ¿si habrá perdón, pero no olvido? la memoria es fuerte y sigue estando en el imaginario colectivo: 2 de Octubre no se olvida: ¡Fue el Estado¡

Rojo amanecer Ficha técnica Dirección: Jorge Fons Producción: Héctor Bonilla y Valentín Trujillo Guion: Guadalupe Ortega y Xavier Robles Fotografía: Miguel Garzón Protagonistas: Héctor Bonilla, María Rojo, DemianBichir, Bruno Bichir, Eduardo Palomo Ver todos los créditos (IMDb) Datos y cifras: País: México Año: 1990 Género: Drama duración: 96 minutos

