Kadett y Astra: estos dos nombres son sinónimos de casi nueve décadas de exitosa historia de la clase compacta Opel. Desde el principio, han aportado numerosas innovaciones al segmento y, por lo tanto, han hecho que la movilidad individual sea asequible para muchos. Una generación Kadett muy especial celebra un cumpleaños especial en el año del aniversario de los "125 años de producción de automóviles Opel": el Opel Kadett E cumple 40 años.



En el otoño de 1984, los ingenieros de Opel lograron un gran éxito. Basado en la base técnica de su predecesor, pero con una carrocería hatchback completamente nueva, la quinta generación del Kadett va viento en popa. La base del éxito es el diseño atractivo, así como la delicadeza técnica y la variedad de variantes. Al mismo tiempo, es el último modelo compacto de Opel que lleva la placa de identificación Kadett. El sucesor ya lleva el nombre de "Astra" y continúa constantemente el éxito en la clase compacta. La primera generación electrificada del Astra muestra cómo es hoy en día el placer de conducir moderno con responsabilidad. El Opel Astra actual, con diferentes propulsiones híbridas y motores de combustión económicos, así como el Astra Electric totalmente eléctrico, es emocional, eficiente y, dependiendo de la variante, libre de emisiones.



Otoño de 1984: Quinta generación del exitoso lanzamiento del Opel Kadett

La historia de desarrollo de la quinta generación de Kadett comenzó en 1979. Tan pronto como el Opel Kadett D, el primer modelo de Opel con tracción delantera, estuvo en el mercado, ya se estaban recopilando ideas para el posible sucesor. En el desarrollo y la construcción de productos en Rüsselsheim, numerosos ingenieros, técnicos y diseñadores forman parte del proyecto "Kadett E". A lo largo de cinco años, 1.500 millones de marcos alemanes se destinan al desarrollo del Kadett E. Antes de que esté listo para la producción en serie, los prototipos cubren una distancia total de alrededor de 6,5 millones de kilómetros, tanto en centros de pruebas como en pistas de carreras, en condiciones climáticas extremas en el norte de Europa y en regiones desérticas de los EE. UU. Una vez finalizadas las extensas pruebas, llegó el momento: el Kadett E, una vez más con tracción delantera, se lanzó en otoño de 1984. Pronto llegó a los concesionarios, en una variedad de variantes insuperable. Pero esa no es, ni mucho menos, la única razón que convirtió a la quinta generación de Kadett en un éxito de ventas en muy poco tiempo.



La elección correcta para cada tarea

Desde el inicio de las ventas, la última generación del Kadett está disponible como hatchback de tres y cinco puertas y como familiar Kadett de tres y cinco puertas, con un volumen de carga líder en su clase de hasta 1.520 litros. Tan solo un año después, la variante notchback de cuatro puertas complementa la gama. Y a partir de 1987, los aficionados a las actividades al aire libre sacaron provecho de su dinero con el Kadett E: nada menos que el diseñador estrella italiano Nuccio Bertone fue el responsable del nuevo Kadett descapotable. En estrecha colaboración con el equipo de diseño de Rüsselsheim, en la fábrica del norte de Italia se crea el elegante "Kadett sin techo", que incluye un amplio equipamiento de serie, desde asientos deportivos para el conductor y el pasajero delantero hasta asientos traseros plegables individualmente y cristales tintados.

El fabricante subraya el hecho de que Opel no sólo quiere atraer a los clientes de automóviles con el Kadett, sino que también ofrece el modelo adecuado para los clientes comerciales con otra variante: el Kadett Combo. Este transportador compacto con un eje trasero especialmente diseñado y puertas traseras que se abren 180 grados, puede transportar hasta 635 kilogramos de carga útil y tiene 2,4 metros cúbicos de espacio de almacenamiento.

Sin embargo, la variante Kadett GSi más deportiva, potente y, junto con el descapotable Bertone, probablemente también es la más emocional. Mientras que la versión de producción tenía inicialmente un motor de 1,8 litros y 85 kW (115 CV) de potencia, el GSi salió a la pista poco después como un turismo del Grupo A con 125 kW (170 CV) y una aceleración de 0 a 100 km/h en poco menos de siete segundos. Y como el Kadett GSi 16V de carreras de 184 kW (250 CV), celebró su estreno ganador al comienzo del Campeonato Internacional Alemán de Turismos en 1988. Un año más tarde, los austriacos Josef Haider y Ferdinand Hinterleitner se proclamaron campeones alemanes de rallyes con el Opel Kadett GSi 16V. Y en el mismo año, un equipo oficial de Opel entró en el Campeonato Alemán de Turismos con la quinta generación del Kadett.



Ganador en serie: "Volante de Oro" y campeón del mundo de aerodinámica

Al desarrollar el Kadett E, los ingenieros y diseñadores prestaron atención a los puntos fuertes típicos de Opel, independientemente de la variante de carrocería respectiva: diseño emocional y probada idoneidad para el uso diario junto con la máxima eficiencia, todo ello a precios asequibles para la amplia gama de clientes. Esta receta para el éxito dio lugar a numerosos premios para la quinta generación del superventas de la clase compacta. Además del "Volante de Oro 1984", también obtuvo el título de "Coche del Año en Europa 1985".

En 1984, el Kadett también estableció un récord en términos de aerodinámica. Después de 1.200 horas de puesta a punto en el túnel de viento, el Kadett E alcanza un sensacional coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,32. Y el deportivo GSi, con un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,30 y un área de resistencia al aire de 0,57 metros cuadrados, era la berlina más aerodinámica del mundo en ese momento. Los ingenieros de Opel lograron estos mejores valores, entre otras cosas, a través de una forma de cuña consistente, un plano de planta del vehículo en forma de lágrima, planos de ventana suavizados y otras soluciones detalladas, como sellos de unión flexibles en la carrocería. En palabras del entonces Director de Desarrollo de Producto, Fritz W. Lohr: "En el transcurso de alrededor de 1.200 horas de túnel de viento, nuestros ingenieros y técnicos lograron una calidad aerodinámica para el nuevo Kadett que nunca antes se había logrado en esta clase. Durante la fase de desarrollo del nuevo Kadett, algunos de nuestros ingenieros sénior a veces no estaban disponibles durante largos períodos del día. La explicación posterior solía ser: 'Lo siento, solo estaba probando el GSi...'.

Al mismo tiempo, el desarrollo avanza continuamente. En 1989, Opel lanza un Kadett E renovado, y en 1991 se introduce en toda Europa la placa de identificación del Opel Astra.

Opel Astra electrificado: placer de conducción moderno con responsabilidad

A pesar del cambio de placa de identificación de Kadett a Astra, Opel mantiene la forma en que cuenta las generaciones de la clase compacta, por lo que la última generación se llama Astra L. Con él, la marca continúa su exitosa historia de clase compacta desde 2021. La actual generación del Astra es la tercera consecutiva en ganar el "Volante de Oro". No es de extrañar, porque el Astra y el Astra Sports Tourer son toda una declaración de intenciones: con un diseño atrevido y puro, desde la característica marca Opel Vizor en el exterior hasta el puesto de conducción Pure Panel totalmente digital en el interior. También hay tecnologías de última generación, como la luz Intelli-Lux Pixel adaptable y sin deslumbramiento, que hacen que la conducción sea más agradable y segura. Y por último, pero no menos importante, la generación actual de Astra se electrifica por primera vez, como un híbrido enchufable dinámico y eficiente con tecnología de 48 voltios, así como el Astra Electric y el Astra Sports Tourer Electric totalmente eléctricos. El motor eléctrico ofrece 115 kW (156 CV) y un potente par motor de 270 Nm, ambos disponibles desde el primer toque del pedal del acelerador, lo que garantiza arranques rápidos y una aceleración convincente. El Astra Electric y el Astra Sports Tourer Electric pueden recorrer hasta 418 o 413 kilómetros (WLTP1), respectivamente sin emisiones locales, lo que demuestra cómo es hoy en día la diversión al volante moderna con responsabilidad.

