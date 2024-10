​Rafa Nadal se retira del tenis con un palmarés de leyenda

Si hace unos días fue Andrés Iniesta quien comunicó que colgaba las botas, este jueves Rafa Nadal anunciaba que dejaba la raqueta a los 38 años de edad poniendo fin a una carrera llena de éxitos. Lo hará tras la Final a 8 de la Copa Davis en Málaga que se celebrará del 19 al 24 de noviembre.



El deporte español queda huérfano por la retirada de tan emblemáticos deportistas. El manacorí deja el tenis convertido en leyenda y con un palmarés de fábula: 22 títulos de Grand Slam, 5 copas Davis y 2 oros olímpicos; al margen de los 36 ATP Master 1000, 22 ATP Tour 500 y 10 ATP Tour 250; más los 3 ATP Master 1000, 1 ATP Tour 500 y 6 ATP Tour 250 en dobles, sumando 92 títulos con 1066 partidos ganados y tan solo 219 perdidos.

Un ejemplo de sacrificio, trabajo, esfuerzo, resistencia, fortaleza, tesón, mucho talento y una zurda espectacular. Un símbolo de fe inquebrantable. Nadie discute que ha sido el mejor deportista español de todos los tiempos.

22 Grand Slam

Rafa Nadal ha sido el único tenista de la historia que ha logrado ganar al menos un Grand Slam durante diez años consecutivos (de 2005 a 2014).

Del Roland Garros de 2005 hasta el de 2022 Rafa acumuló 22 títulos en los cuatro grandes (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Open de Australia), tan solo superado por el serbio Djokovic con 24.

El balear abrió la vitrina donde guarda los Grand Slam ganando con tan solo 19 años el Roland Garros el 5 de junio al argentino Mariano Puerta en la edición de 2005 del torneo parisino de tierra batida. Su torneo. En el que ha sumado 14 títulos. Un record que se antoja insuperable.

En 2006, 2007 y 2008 el español amplió su palmarés con tres victorias consecutivas ante el número 1 de la ATP en aquellos años, el suizo Roger Federer. Y poco más de un mes después de conquistar en la Phillipe Chartrier su cuarto Roland Garros, Nadal conseguía su primer Wimbledon superando nuevamente a Federer.

En 2009 alzó su primer Open de Australia y escalaba hasta la primera posición del ranking ATP. Su victima nuevamente fue el helvético.

El año 2010 acabó siendo su mejor año. El más prolífico en cuanto a títulos. Venció en Roland Garros, tomándose la revancha del año anterior al perder en octavos de final ante el mismo rival que superó en la final, el sueco Robin Soderling. Triunfó también en la hierba de Wimbledon ganando en la final al checo Tomas Berdych y ponía el broche de oro a este magnífico año batiendo a Novak Djokovic en la final del US Open, el único de los Grand Slam que le faltaban.

En 2011, 2012, 2013 y 2014 ampliaba hasta 9 títulos sus victorias en Roland Garros. Enlazaba así su mejor racha en el torneo parisino con cinco ediciones consecutivas. En 2011 cayó Federer, en 2012 fue Djokovic el damnificado, en 2013 pasó por encima de David Ferrer y en 2014 nuevamente el serbio caía en la final. Y entre medias de este inmaculado lapso de tiempo, en 2013 el balear conquistaba su segundo US Open ante idéntico rival, Novak Djokovic.

Después de dos años en blanco (2015 y 2016), en 2017 Rafa Nadal se reencontró con la victoria en torneos de Grand Slam apoderándose del décimo título de Roland Garros al derrotar en la final al suizo Stan Wawrinka. Y meses después redondeaba el año ganando su tercer US Open aniquilando en el partido final al sudafricano Kevin Anderson.

El manacorí repetía triunfos en París en 2018, 2019 y 2020. En los dos primeros superaba en la final al mismo rival, el austriaco Dominic Thiem; mientras que la edición de 2020, retrasada a octubre por la pandemia, obtuvo la victoria nuevamente ante Novak Djokovic. Un año antes, en 2019, había conseguido en Nueva York su cuarto US Open ante el ruso Daniil Medvedev.

Su ultimo año triunfante fue 2022. Venció de nuevo a Medvedev logrando así su segundo Open de Australia, trece años después de haber alcanzado el primero. Y el 5 de junio de 2022, justo 17 años después de su primera victoria, Rafa Nadal puso el epílogo de triunfos en los cuatro grandes alzando en París su decimocuarto título en Roland Garros al vencer al noruego Casper Ruud y sumando su vigésimo segundo Grand Slam. Se cerraba el círculo.

2 oros olímpicos

Si su historial de victorias en los torneos de Grand Slam es impresionante, en los Juegos Olímpicos no ha tenido la misma repercusión. Aun así ha ganados 2 oros, que no es poca cosa. Rafa Nadal participó en Atenas 2004, Pekin 2008, Río 2016 y París 2024 y se ausentó por problemas físicos en Londres 2012 y Tokio 2020.

En 2008 en la ciudad china logró el oro olímpico en individuales derrotando al chileno Fernando González y cerrando de esta manera un año para enmarcar. A sus victorias en Roland Garros y Wimbledon se le añadía el título olímpico y finalizaba ese año como número 1 del mundo, desplazando de esa posición al suizo Roger Federer, que lo fue durante 237 semanas consecutivas.

Y en 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Nadal se aventuró a competir en individuales, dobles y dobles mixtos, cosechando su segunda medalla de oro en dobles, junto al catalán Marc López como compañero, abatiendo en la final olímpica a los rumanos Horia Tecau y Florin Mergea.

5 Copas Davis

Cinco han sido las Ensaladeras que ha conquistado el balear en su periplo con el equipo nacional. Y bien podría añadir una más si a finales de noviembre en Málaga la consigue en la disputa de la Final a 8 junto a sus compañeros Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Roberto Bautista. El “último baile” de Rafa Nadal en el tenis profesional. Magnífico colofón.

El balear no estuvo presente en la primera, la del año 2000, de las seis Copas Davis obtenidas por España, pero si fue partícipe fundamental en las otras cinco. En la de 2004 se derrotó en la final a Estados Unidos, en 2008 y 2011 se venció a Argentina, en 2009 a la República Checa y en 2019 se superó a Canada.

Y en todas fue pieza indispensable para que el combinado nacional ganara en cada una de ellas. Tanto es así que en los 30 partidos disputados en esta competición ganó 29 de ellos, perdiendo tan solo en una ocasión.

No hay mejor conclusión que resuma su carrera que las palabras del propio Rafa Nadal en el anuncio de su retirada: “Lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad”.