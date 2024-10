El 11-M y la presidenta de la AVT, Maite Araluce

El pasado 9 de octubre en el Congreso de la ONU en Vitoria, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha denunciado que en el caso del terrorismo yihadista en España no se hace mejor: “veinte años después, solo tres terroristas del 11M siguen en prisión, lo que quiere decir que quince condenados por los atentados más graves de la historia de Europa han sido puestos en libertad, sin que sus víctimas sepan si han cumplido íntegras sus condenas o si han mostrado algún arrepentimiento”. EFE (LA VANGUARDIA, 9 de octubre de 2024)

Maite Araluce, víctima de ETA, debería de tener claro al hablar del 11-M que:

- Los 15 condenados por los atentados del 11-M han salido de la cárcel según han ido cumpliendo su condena (se hayan arrepentido o no) conforme al Estado de Derecho en el que estamos, y enviados a sus países de origen. Doy por hecho que a víctimas les disgusta que salgan de la cárcel, pero que respetan el Estado de Derecho en el que vivimos.

- Efectivamente, los tres que quedan en la cárcel lo están porque cada uno de ellos, según la sentencia, está condenado a más de 30.000 años. Conforme al Estado de Derecho en el que estamos, 40 años es el máximo de años que estarán en la cárcel.

Desconozco el número de víctimas del 11-M que la AVT tiene (creo que no muchas, pues la AVT está formada mayoritariamente por víctimas de ETA) y, por lo tanto, desconozco si la AVT ha informado a esas víctimas de la situación de los presos y si han hablado con los condenados para haber si se han arrepentido o no.

Maite Araluce tendría que saber que la otra “Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M” o “Asociación de Víctimas del 11-M”, cerró este pasado mes de marzo de 2024, víctima de los conspiranoicos que tenía dentro.

Por lo que yo conozco (he sido presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo durante ocho años), esta asociación mayoritaria de víctimas del 11-M que he presidido, todos los años en sus diferentes actos conmemorativos de cada 11 de marzo y en sus diversas intervenciones públicas a lo largo de los ya 20 años transcurridos desde los atentados, ha dado a conocer a sus asociados las salidas de prisión de los condenados. En cuanto a lo de saber si los condenados han mostrado arrepentimiento, pues que quieres que te diga Maite, ellos sabrán…

Tal vez, Maite Araluce (víctima de ETA) quiera arribar ahora en el 11-M después del bochornoso espectáculo sufrido por víctimas de ETA. Show protagonizado por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados el 9 de octubre, con la aparición de Mari Mar Blanco como estrella invitada.

Maite, no. Si de verdad te preocupan las víctimas del 11-M, deja que la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo (asociación mayoritaria del 11-M) siga sus trabajos de atención a las víctimas y tú sigue con lo de ETA, ya que como Ayuso dice que “ETA está más fuerte que nunca” (aunque fue derrotada por el Estado de Derecho hace 13 años), supongo que tendrás una ingente tarea que desarrollar, para lo que te deseo mucha suerte.

¡Ah!, lo que a lo mejor sí puedes hacer es empujar para que la sede del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Madrid, dedicada específicamente a las víctimas del terrorismo yihadista, propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015 y ratificada posteriormente por el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2021, se ponga en marcha ya de una vez por todas.

¡Ah!, y también empujar para que el Ayuntamiento de Madrid haga ya en Atocha, en la zona exterior, el Memorial de homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004