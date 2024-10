Schneider Electric se sitúa en el TOP 3 de mejores empresas para trabajar en España, de Actualidad Económica

Este logro sitúa a Schneider Electric en el podio de las compañías con mejor gestión del talento y reafirma su compromiso con la diversidad, igualdad de oportunidades, formación y flexibilidad. Los 4.700 profesionales de la empresa pueden desarrollarse en entornos diversos, con un especial enfoque en el reskilling y upskilling Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido reconocida como una de las tres mejores empresas para trabajar en España, según el ranking de la prestigiosa revista Actualidad Económica. Posicionada como la mejor empresa en el ámbito industrial y tecnológico, la compañía ha destacado por su enfoque inclusivo y gestión de talento basada en la igualdad de oportunidades. Estos valores se materializan en planes de desarrollo personalizados, academias de formación, plataformas de mentoring y coaching.

"Es un orgullo estar en las primeras posiciones de este ranking año tras año. Nos sentimos muy agradecidos por este reconocimiento que visibiliza nuestra cultura de innovación, diversidad, inclusión y sostenibilidad", asegura Ainoa Irurre, VP de Adquisición de Talento y Movilidad de Schneider Electric en Europa. "Somos la empresa que somos gracias al esfuerzo y compromiso de las personas que la forman y que trabajan cada día para crear el impacto positivo que queremos ver en la sociedad".

La compañía promueve entornos diversos donde todas las personas pueden desarrollarse plenamente, con un especial enfoque en el reskilling y upskilling para que puedan enfrentar los desafíos de un mercado laboral en constante evolución. Estas iniciativas, sumadas a programas específicos para acelerar la carrera de los jóvenes talentos y maximizar el bienestar del talento senior, han sido fundamentales para alcanzar este reconocimiento.

Durante el último año, Schneider Electric ha implementado la plataforma de bienestar Wellhub, que pone al alcance de las personas de la empresa fisioterapeutas y psicólogos. La compañía también ha puesto en marcha diversas medidas para fidelizar el talento interno y atraer nuevos perfiles. La empresa ha fortalecido su colaboración con el ámbito educativo, con programas de formación e iniciativas con escuelas y universidades de España.

Reconocidos en sostenibilidad, diversidad e inclusión

La compañía sitúa en el centro de su estrategia los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y así lo corroboran sus iniciativas. En 2005 fueron pioneros en tener una visión completa de su impacto en las personas con el barómetro de sostenibilidad de Schneider Electric, actualmente líder en el sector. Para 2050, serán una compañía neutra en emisiones de C02 y, recientemente, ha sido nombrada por la revista TIME y Statista como la empresa más sostenible del mundo.

En materia de inclusión e igualdad, Schneider Electric cuenta con numerosas iniciativas con programas educativos para romper estereotipos, como "Women in Leadership", que ha tenido ediciones anteriores con foco en la formación de talento femenino, "Rising Together", que tiene como objetivo ayudar a las mujeres y hombres a tener un mindset inclusivo con perspectiva de género, "Woman Sponsorship Program", un programa global que se centra en el desarrollo de perfiles femeninos para fortalecer los planes de sucesión o "Let's Go Engineering", un programa para promover la ingeniería y romper estereotipos de género desde la Educación Primaria.