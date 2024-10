Los gestores mantienen el optimismo en los mercados de renta fija pese al entorno macroeconómico cambiante

En un contexto marcado por la volatilidad y los cambios en las políticas monetarias globales, la renta fija se posiciona como un pilar fundamental en las estrategias de inversión. El cambio de ciclo y las nuevas perspectivas para este mercado han sido el eje central del ‘ASEAFI FIXED 2024’, un evento que reunió ayer en el Colegio de Ingenieros de Madrid, a destacados profesionales del asesoramiento financiero y de la gestión de activos, quienes compartieron su visión sobre la situación macroeconómica, el impacto del nuevo ciclo monetario y los efectos sobre distintos activos de renta fija.



“La renta fija, se ha convertido en el activo de moda. Es por ello que en esta jornada tenemos previsto hablar acerca de las oportunidades en renta fija, en un escenario de bajada de tipos, y llevar a cabo una visión macro del contexto actual”, ha apuntado Carlos García Ciriza, el presidente de ASEAFI.

Tras esta introducción, David Cano Martínez, Socio director de Afi Inversiones Globales SGIIC, ha ofrecido un análisis exhaustivo sobre el panorama macroeconómico actual. Además, ha destacado que “la inflación ha comenzado a ceder, alcanzando el 3,2%, lo que ha permitido a los bancos centrales iniciar el proceso de recorte de tipos de interés, aunque más tarde de lo esperado”.

En su intervención Cano ha resaltado que, a pesar de este recorte de tipos, “el proceso aún está en sus primeras etapas, lo que genera tanta incertidumbre como oportunidades para los inversores en renta fija”. Al hilo de ello, ha añadido que “la inflación se está moderando, pero los precios no están cayendo, lo que cae es el ritmo al que suben los precios”.

Además, ha hecho hincapié en la importancia de la gestión activa en un contexto donde el Euribor a 12 meses ya ha caído por debajo del 2,75% y las curvas de tipos de interés a largo plazo, tanto en Estados Unidos como en Alemania, están mostrando un comportamiento divergente. “Este entorno obliga a los inversores a tener una visión estratégica a largo plazo, prestando especial atención a la duración y selección de activos”, ha matizado.

‘Tras las bajadas de tipo, ¿dónde están las oportunidades?,’ ha sido la primera mesa redonda de la jornada y ha estado moderada por Vicente Varó, director general de Finect. En esta los expertos han analizado las oportunidades que emergen en el mercado de renta fija a raíz del nuevo ciclo de relajación monetaria. En este debate los ponentes han explicado cuáles son las acciones que están llevando a cabo.

Intentamos en nuestro caso ser mucho más selectivos, con deuda subordinada, con bonos híbridos y con otros activos”, ha explicado Fernando Fernández-Bravo Sauco, Head of Sales Active Iberia en Invesco. Y ha adelantado que esperan que más de 1/3 de la deuda del High Yield tenga que refinanciarse, habiendo así en los próximos meses más oportunidades.

En esta misma línea, Ana Rosa Castro Aguilar, Head of Wealth and Advisory Business at Nordea Asset Management de Nordea AM, ha indicado que “En nuestro caso hemos ido aumentando duraciones, podríamos decir que los fondos mixtos estamos en torno unos dos años y medio de duración. Además, nos sentimos más cómodos ahora en renta fija de alta calidad con una duración en torno a 4 o 5 años”. También, ha añadido que “sí es verdad que el mercado ya ha descontado mucho de esos movimientos de tipos que esperan parte de los bancos centrales. Pero hay también cierta incertidumbre en el mercado de que se puedan dar con mayor intensidad”.

Por su parte, Borja González Rueda, Associate director en M&G Investments. Ha apuntado que: “hemos estado aumentando duraciones, de hecho, la zona que más nos gusta es entre el cinco y el diez. Al final la parte más corta está intervenida por los bancos centrales y respecto a la parte más larga todavía pensamos que no nos está pagando lo suficiente en general una cartera pura de renta fija”. En este sentido, ha recordado que: “Nos estamos moviendo en ese rango, nuestros fondos tienen una duración en torno a 6 años un poquito incluso por encima en las carteras mixtas de los fondos mixtos, ya que nos encontramos en duraciones entre 4 y 5 años”. González también ha añadido que: “en este entorno de crecimiento que estamos dibujando se puede seguir funcionando sobre todo de mayor calidad, pero con cuidado y siendo muy selectivo”.

La conferencia impartida por Joaquín Martín Garre, Sales Manager en Edmond de Rothschild, se ha enfocado en la importancia de la flexibilidad en un escenario de bajada de tipos. Además, ha resaltado el enfoque estratégico del Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation, un fondo diversificado y dinámico que abarca todos los segmentos del mercado de renta fija. Martín Garre ha explicado que el fondo ha demostrado ser una opción sólida para los inversores en busca de rentabilidad y gestión activa en un contexto de mercado cambiante.

“El Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation se caracteriza por su flexibilidad en la gestión de la duración modificada, que puede oscilar entre -2 y +8, lo que permite al fondo adaptarse a las fluctuaciones del mercado de bonos”, ha destacado el Sales Manager en Edmond de Rothschild, que ha puesto además sobre la mesa que el fondo tiene como ventaja competitiva su enfoque diversificado, gestionando entre 700 y 800 líneas de inversión que abarcan desde deuda pública hasta bonos corporativos de alto rendimiento y deuda de mercados emergentes.

El responsable de Fdf, Mixtos y renta fija de Santalucía AM, Luis Merino González, ha abordado en su ponencia la incertidumbre sobre el rumbo de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, los niveles de inflación actuales y cómo la gestión activa en renta fija ha adquirido más relevancia. Además, ha subrayado la importancia de la flexibilidad en la gestión de carteras de renta fija, especialmente en un entorno de bajada de tipos de interés.

Asimismo, ha realizado una estimación acerca de las expectativas de bajadas de tipos y ha explicado que “el mercado ha sufrido una elevada volatilidad durante todo el año cotizando expectativas de bajadas de tipos para 2024, y para la Reserva Federal comenzó el año descontando de casi siete, a tan sólo una en abril”. También ha resaltado que “el mercado descuenta 150 puntos básicos de bajadas adicionales en todo el ciclo, tanto para la Reserva Federal como para el Banco Central europeo, lo que dejaría los terminal rates en el 3,5% en USA y 2% en la Eurozona”. Y ha recordado que después de mucho tiempo, las expectativas planteadas coinciden con las del mercado, lo que justifica el actual posicionamiento neutral en duración de las carteras.

La intervención que ha tenido lugar sobre 'Alto Rendimiento, Alta Resistencia’, ha estado liderada por Pilar Vila, Sales Manager en Schroders, y los puntos clave han sido la importancia de la flexibilidad y la gestión activa. Además, ha destacado que, a pesar de las incertidumbres macroeconómicas, el High Yield sigue siendo una opción atractiva con un perfil de riesgo manejable.

Ante esta situación ha adelantado que se prevé que las condiciones del mercado ofrezcan oportunidades sólidas de rentabilidad en los próximos meses, con potencial de retornos similares a la renta variable, especialmente si el ciclo de relajación de los tipos continúa. “Aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, la historia nos dice que cuando compras alto rendimiento con descuento, transcurrido un 79% de las veces tienes resultados positivos y 54% por encima de 10%”, ha añadido.

La jornada ha concluido con una última mesa redonda, moderada por Carlos Farrás, Socio director y director de inversiones de DPM Finanzas EAF, en la que se ha discutido si los mercados están anticipando bajadas de tipos demasiado rápidas y qué implicaciones tendría un ritmo más lento de relajación monetaria.

Los oradores fueron Gregorio Oyaga Durán, socio director de Welcome AM, y Félix López Esteban, socio director ATL Capital Gestión SGIIC, y ambos compartieron sus perspectivas sobre el ritmo de las bajadas de tipos y su impacto en los mercados de renta fija y destacaron que, aunque el entorno actual ofrece muchas oportunidades, también es necesario actuar con cautela.

Ante esta situación, Oyaga ha destacado que "respecto a la inflación vamos por el camino correcto, pero se está dando por dominada demasiado pronto". Por su parte, López ha concluido añadiendo que “la deuda pública del mercado de Estados Unidos amenaza al mercado de la renta fija, no es una problemática a corto plazo, pero en 2025 va a ser una temática que se tratará bastante”.