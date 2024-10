Las estafas del amor: el cibercrimen que juega con los sentimientos

Los casos de personas que caen en las llamadas estafas del amor parecen no tener fin. El más reciente en España involucra a una zaragozana que, víctima de estos delincuentes en dos ocasiones, llegó a entregarles 1,8 millones de euros. Este tipo de fraude, conocido como ‘romance scam’, es un ciberdelito que suele llevarse a cabo a través de redes sociales o aplicaciones de citas. Pero, ¿cómo funcionan realmente estas estafas y qué podemos hacer para protegernos?





¿Qué es una estafa del amor?

Las estafas del amor, o ‘romance scam’, son un tipo de fraude en el que los estafadores se hacen pasar por personas interesadas en una relación romántica para ganarse la confianza de sus víctimas y, finalmente, robarles grandes sumas de dinero. Estos delincuentes suelen actuar a través de internet, utilizando redes sociales o aplicaciones de citas como Tinder, Facebook o incluso LinkedIn, entre otras, para contactar a sus víctimas.

Una vez que establecen contacto, se toman su tiempo para crear una falsa conexión emocional. Se presentan como personas encantadoras, cariñosas y muchas veces muestran un gran interés en la vida de la víctima. Con el tiempo, el estafador comenzará a pedir favores financieros o "préstamos" con historias convincentes: una emergencia médica, problemas en un negocio o dificultades para viajar. Sin embargo, todo forma parte de una estrategia manipuladora para sacar dinero a la víctima.

Cómo atraen a sus víctimas

Los delincuentes detrás de estas estafas utilizan técnicas de ingeniería social para manipular a sus víctimas emocionalmente. Su objetivo es crear una relación de confianza para que, cuando llegue el momento de pedir dinero, la víctima ya esté profundamente involucrada emocionalmente y sienta la obligación de ayudar.

A menudo, los estafadores construyen perfiles falsos muy atractivos, con fotos robadas de otras personas y descripciones cuidadas al detalle. Por lo general, se hacen pasar por profesionales exitosos, como médicos, militares o empresarios. Estos perfiles están diseñados para parecer confiables y atractivos, y suelen incluir detalles que resuenan con las víctimas, como intereses comunes, valores similares o historias de vida conmovedoras.

Una táctica común es crear una sensación de urgencia o desesperación para que la víctima actúe rápidamente sin tiempo para reflexionar. En muchos casos, los estafadores afirman estar en el extranjero por trabajo o en una situación complicada que les impide conocerse en persona, lo que dificulta que la víctima verifique la veracidad de la historia.

¿Quiénes están detrás de estas estafas?

Las estafas del amor son cometidas por redes criminales organizadas que operan a nivel global. Aunque pueden trabajar desde cualquier parte del mundo, se han detectado focos importantes de actividad en países de África Occidental, Europa del Este y Asia. Según la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), muchos de estos grupos criminales utilizan métodos sofisticados para rastrear a sus víctimas, aprovechándose de la vulnerabilidad emocional que se puede experimentar tras rupturas amorosas, viudez o soledad.

No se trata de individuos solitarios; en muchas ocasiones, detrás de un perfil falso hay un equipo de personas que coordinan las conversaciones y respuestas, con guiones prediseñados que permiten que el fraude avance sin levantar sospechas. Estos grupos están especializados en crear historias verosímiles que enganchan emocionalmente a la víctima. Además, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para generar imágenes y textos aún más realistas ha incrementado el nivel de sofisticación de estos engaños.

Impacto económico y emocional

El impacto de las estafas del amor no solo es económico, sino también emocional. Las víctimas no solo pierden dinero, sino que sufren una profunda humillación y dolor emocional. Muchas veces, estas personas desarrollan sentimientos genuinos hacia los estafadores y experimentan una mezcla de vergüenza y pérdida cuando descubren la verdad.

El Centro Europeo de Cibercrimen (EC3) de Europol ha señalado que este tipo de delitos está en aumento. Según el Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI, las estafas románticas generaron pérdidas superiores a los 500 millones de dólares solo en 2023, y Europa no es ajena a esta tendencia. En España, se estima que entre 2022 y 2023, más de 500 personas denunciaron haber sido víctimas de este tipo de fraude, aunque se sospecha que muchas más no lo comunican por vergüenza o miedo al juicio social.



Cómo protegerse

Para evitar caer en las estafas del amor, es fundamental estar alerta y desconfiar de aquellas personas que insisten en mantener la relación únicamente de manera virtual. Algunas señales de advertencia incluyen:

- La persona evita conocerse en persona o siempre tiene excusas para no hacerlo. - Después de poco tiempo, declara un amor intenso y abrumador. - Empieza a pedir dinero, ya sea para emergencias médicas, problemas de trabajo o gastos de viaje. - Insiste en que mantengas la relación en secreto o fuera del conocimiento de tus amigos y familiares.

La mejor protección contra estos estafadores es investigar cualquier perfil con el que interactuemos en línea. Realizar búsquedas inversas de imágenes, investigar a la persona en otras redes sociales o incluso preguntar directamente sobre la situación sospechosa a amigos y familiares puede ayudar a desenmascarar el engaño.

Un fenómeno en auge

Las estafas del amor son un fenómeno en auge que afecta a miles de personas en todo el mundo, con un impacto devastador a nivel económico y emocional. La clave para evitar caer en estas trampas está en mantener una actitud crítica, no dejarse llevar por emociones fuertes y estar siempre alerta ante las señales de advertencia. Aunque el amor puede ser un motivo de alegría, en el mundo digital, es importante mantener los pies en la tierra y protegernos contra quienes solo buscan sacar provecho de nuestros sentimientos.