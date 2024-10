José Luis Bolaños Ramírez de Arellano publica ‘3153. Los logros de la humanidad’, una novela de ciencia ficción en la que refleja su rechazo a la violencia.

CÍRCULO ROJO.- ‘3153. Los logros de la humanidad’ es una novela original que se diferencia del resto de obras de su género. Tal y como indica su autor, José Luis Bolaños Ramírez de Arellano, “Mi intención ha sido no hacer una novela futurista y de ciencia ficción con lo clásico de luchas, guerras y muertes; batallas entre buenos y malos, sino todo lo contrario, la búsqueda de la no confrontación; la eliminación de la violencia. Además, hay todo un campo abierto para la amistad, el amor, el misterio, la aventura, el progreso, el avance de la ciencia y la tecnología en favor de la humanidad”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “unas historias, unas relaciones de amistad, amor, respeto, alegría, humor y espíritu de superación de los protagonistas y de casi todos los personajes de la novela. Se encontrará con mucho del mundo de la música; con la igualdad de género, de momentos de literatura, de arte, de ciencia y de tecnología; de amor, de amistad, de respeto, de humor, de música, de sexo, pasión”.

José Luis se ha inspirado en su propio rechazo a la violencia “ha sido mi rechazo hacia las guerras, constante en la historia de la humanidad; una aberración de la mente, y, sobre todo, del género masculino, primordial y casi único actor. En toda la novela trato de que la violencia no exista y, si la hay, nunca desencadena un acto que peligre la vida de nadie”.

SINOPSIS

Los hechos de esta novela se inician en el año 3153. Hay un simposio de historia en una ciudad imaginaria, que dura siete días, al que acuden dos amigos. Lo que más les agrada de este simposio es que, en el penúltimo día, podrán realizar un viaje en el tiempo hacia el pasado y elegirán qué acontecimientos pueden ver. Antes, tendrán que acudir a las sesiones diarias del simposio. Se tratará de variados temas del pasado histórico que tienen relación con cuestiones económicas, médicas, científicas, filosóficas, éticas y sociales, que han influido notablemente para llegar al estado actual del siglo XXXII. Allí conocerán a varios asistentes, algunos de los cuales serán muy importantes en los sucesos posteriores que han de ocurrir, llenos de aventura, misterio, intriga, amor, amistad, humor e ingenio, ciencia y tecnología.

AUTOR

…Y estudios de Geografía e Historia por la UNED. Tras su primer libro, Rara Avis, autobiográfico, que se editó en junio de 2021 por Círculo Rojo, nace este segundo, 3153 Los logros de la humanidad. Es una obra futurista, que combina elementos de ciencia ficción con cuestiones filosóficas y sociales profundas; y reflexiona sobre el potencial de la humanidad para la innovación y la superación de desafíos. Es una novela optimista y ambiciosa, con una mezcla de ciencia, tecnología y humanismo, que hace que este libro sea de una lectura provocativa. Cuestiona los valores de la sociedad actual, pero cree en el progreso y la colaboración para un futuro mejor.