´Génesis. Rama Roja´; Un viaje entre las arenas del tiempo y las dimensiones ocultas.

La segunda entrega de la saga “Génesis” promete atrapar a los lectores con personajes memorables, paisajes que rozan lo mítico y una fusión entre historia y ciencia que no dejará indiferente a nadie.

CÍRCULO ROJO.- En una época donde la fantasía busca constantemente renovarse, Rama Roja, la nueva novela publicada por Editorial Círculo Rojo, se alza como una propuesta fresca y audaz. Su autor, un físico de formación y lector voraz convertido en narrador por necesidad emocional, ha tejido durante más de una década un universo literario en el que la imaginación y la física teórica se dan la mano.

La saga “Génesis” nació en 2014 como un ejercicio íntimo de liberación mental, sin más pretensión que el placer de escribir. Pero lo que comenzó como un pasatiempo personal ha terminado por convertirse en una obra de largo aliento que, con Rama Roja, alcanza una nueva cumbre de profundidad y madurez narrativa.

Ascetas, magas y dimensiones más allá de la razón

En esta segunda entrega, dos personajes se suman con fuerza a la historia: Abdul, un asceta de la Orden de los Alhazreds, y Zhara, una joven maga y adivina del desierto. Ambos viven sus peripecias en escenarios descritos con minuciosidad y realismo, en lo que podría ser un cruce entre la antigua Fenicia y el Sáhara mítico. Este cuidado por el detalle no es casual: el autor busca que el lector no solo lea, sino que visualice, respire y camine junto a sus personajes.

A medio camino entre la fantasía clásica y la especulación científica, el libro explora conceptos inspirados en autores como H.P. Lovecraft, Isaac Asimov y Michio Kaku, articulando un relato que desafía las fronteras del tiempo, el espacio y la lógica. “Una mezcla de racionalismo y magia”, como define su creador, que juega con la existencia de dimensiones adicionales donde habitan seres de morfología tan extraña como fascinante.

Un público fiel, dispuesto a soñar

Rama Roja está dirigido a lectores de todas las edades que buscan evadirse del día a día y sumergirse en aventuras vibrantes, con tintes históricos y filosóficos. Aunque el autor reconoce que su obra puede tener un mayor eco entre jóvenes curiosos y lectores ávidos de fantasía con trasfondo, la novela también apela a un público maduro, acostumbrado a disfrutar tanto de la buena literatura como de las ideas complejas.

“Si el lector disfruta una pequeñísima parte de lo que yo he disfrutado creándola, estoy más que satisfecho”, afirma con humildad su autor.

SINOPSIS

Abdul, perteneciente a la antiquísima Orden de los Alhazreds —fundada «en tiempos ya olvidados»—, debe abandonar su reclusión para evitar un «acontecimiento terrible» que podría alterar el rumbo deseado de la humanidad. Su aventura comienza en Finikia —quizás, en otro tiempo y lugar, nuestra Fenicia—, donde buscará transporte marítimo para llegar al territorio inexplorado de Kessé; sin embargo, la ruta lo llevará al enmarañado archipiélago de las Torreél, donde sucederán extraños fenómenos «naturales».

Zhara, soñadora y descendiente de una estirpe de magas, dejará atrás su oficio de adivina en su poblado natal, ubicado en la región desértica de Tarfanzara —quizás, en otro tiempo y lugar, nuestro Sahara—, para «volar, pero no en sueños» hacia nuevas experiencias.

Ambos, junto a unos extraños seres que habitan en el espacio extradimensional —las plancks, así llamadas por el orden de su tamaño y por la región en la que habitan—, protagonizan Génesis. Rama Roja (segunda entrega de la saga Génesis, independiente de la primera: Rama Verde).

En Rama Roja, «conceptos físicos y magia bascularán, complementándose» y ampliarán nuestro conocimiento sobre la diversidad de seres fantásticos existentes con la aparición de una nueva variedad de tonalidad rojiza. Esta diferencia de color —perceptible únicamente en nuestra brana débil— se debe a que la ruptura de la simetría se comunica desde otra brana.

AUTOR

Antoni Riba Garriga (1967) habita en un universo-isla y es cada vez más consciente de la insignificancia que ello implica. En la mente del autor, la fantasía y los sueños se mezclan con sus conocimientos en ciencias físicas (licenciatura). Su dilatada experiencia como profesor lo anima a lanzar cuentos de fantasía científica, tanto en la vida real como en la literaria, con el propósito de invitar a discípulos y lectores a percibir de manera diferente el fabuloso mundo de la física.

Génesis. Rama Roja es la segunda entrega de la saga Génesis, que comenzó a brotar por allá en 2014 y que aspira a expandirse en el tiempo y el espacio.