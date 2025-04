J Sound vuelve a la escena con 'Medayork', una declaración de identidad

Desde las entrañas más vibrantes de Medellín hasta los ecos urbanos de España, J Sound canaliza la energía de la calle y la convierte en himno. Con una trayectoria que mezcla break dance, gestión artística y colaboraciones con gigantes del reggaetón, este artista colombiano se reinventa con “Medayork”, una oda contemporánea a su tierra, su gente y sus vivencias.

Más que una canción, se trata de una afirmación identitaria: una mezcla de fiesta, orgullo y resistencia, en la que lo colectivo cobra protagonismo. El artista vuelve a escena con una propuesta que rebosa autenticidad y que marca un nuevo capítulo en su carrera.

¿De dónde nace esta propuesta?

Tenemos un colectivo aquí. Es un grupo grande, gente dura en la escena. Estamos súper felices porque "nos fuimos de lanzamiento". Medayork es un término muy fuerte. Estamos muy contentos con esta propuesta musical que traemos. Invito a la gente a escucharla. Son bienvenidos. Medayork, ¡eso es "una bomba"!.

¿Qué significa "Medayork"?

Llamamos Medayork a nuestra ciudad natal, Medellín. Y con el tiempo se convierte en una forma coloquial. Es "una fiesta de barrio", de una casa a otra. Vamos a una fiesta, luego a otra. Es genial. Es "la fiesta de los motoristas", "de las chicas lindas". Medayork es todo.

¿Cuándo se lanza en plataformas?

A partir del 4 de abril "vamos de lanzamiento". Va a estar increíble y estamos muy emocionados.

En la canción mencionas: "vamos para la disco de Westcol". ¿Por qué haces referencia a él?

Porque es ese tipo de personas que han salido adelante a pesar de todas las adversidades. Nosotros somos ese tipo de gente.

Has mencionado tu paso por la agrupación Tres Pesos y tu colaboración con J Balvin. ¿Cómo se dio ese proceso?

Tuve la oportunidad de trabajar para J Balvin. ¿Cómo llegó J Balvin desde EE. UU.? Vino de trabajar en la obra, a pesar de ser una persona que quizás tenía un respaldo económico. Sus padres le dieron la oportunidad de salir adelante con sus propios medios. Vino con la ilusión y la idea. Se asoció con Pope, otro socio que salió adelante desde cero, cuando yo trabajaba con él en Tres Pesos.

¿Qué representa realmente Medayork para ti?

Eso es Medayork. Toda la gente que tiene un sueño y que nunca nos vamos a detener, ¿sí o qué? ¡Sí! Exactamente. Desde los barrios de La Milagrosa, Manrique, Aranjuez, Buenos Aires, Guayabal.

¿Cómo ves a Medellín hoy en día como ciudad?

Medellín es una ciudad pujante, una ciudad llena de desarrollo, una ciudad que cambió culturalmente todo lo que se pensaba de ella. Nosotros estamos orgullosos de nuestra "tierrita". Es una ciudad resiliente, que ha salido de muchas dificultades y, sin embargo, es un lugar que todo el mundo quiere visitar. Colombia es un lugar muy colorido, muy especial, muy bello.

¿Qué papel crees que tiene el artista en la sociedad?

Realmente nosotros sí somos importantes a la hora de aportar algún grano de arena a la sociedad. Es muy fácil criticar y decir: "no, no, no, no, vamos a aventar a estos, que estos cantan esto, que estos cantan lo otro". Sí, pero, ¿cuándo se van a fijar verdaderamente en las oportunidades que la gente quiere? ¿Qué el artista quiere?

¿Quieres agradecer a alguien en especial en esta etapa del proyecto?

Esto es con todo el corazón. Medayork, mi gente, no vamos a parar. También un agradecimiento muy especial a DJ Daza, que nos está ayudando con todo el plan de marketing y promoción en Colombia.

J Sound enciende el panorama musical con un proyecto que mezcla orgullo, identidad y sonido urbano con raíces profundas. "Medayork" no solo resume la esencia de Medellín, sino que también se presenta como símbolo de una generación que lucha por sus sueños. Desde las calles que lo vieron crecer hasta el estudio de grabación, su mensaje es claro: no hay límites para quien lleva el ritmo en la sangre.

Con el respaldo de figuras clave y una trayectoria consolidada, J Sound amplifica su voz con autenticidad y pasión. La fiesta apenas comienza.