​Dejar sola a Canarias

Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias es, sin lugar a duda, el presidente autonómico que mayor presión soporta en el ejercicio de sus funciones. No es verdad que el Gobierno de Canarias no quiera prestar acogida a las personas que llegan con una dura historia a las espaldas. La verdad es que los recursos se han agotado, que no hay plazas ni personal con las competencias profesionales adecuadas para atender las necesidades de miles de menores que acceden a España sin ninguna red de apoyo y sostén. Este es un asunto de derechos humanos que debe ser abordado atendiendo a las circunstancias y a la disponibilidad de los recursos. Y todo lo que no sea esto no es más que demagogia.