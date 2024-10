Sostenibilidad y valores: Razones por las que las empresas deberían incorporar criterios ASG

Un gran porcentaje de las organizaciones han aumentado su inversión en sostenibilidad, alineándose con los criterios ASG, lo que impulsa tanto el éxito financiero como la reducción de emisiones. Además, adoptar estos criterios mejora la reputación, retiene talento y abre nuevas oportunidades de mercado, posicionando a las empresas de manera competitiva y sostenible a largo plazo El 85% de las organizaciones han aumentado sus inversiones en sostenibilidad en el último año, lo que refleja un incremento considerable frente al 75% registrado en 2023. A su vez, el 92% de los CxOs (Chief Experience Officer) consideran que su empresa puede seguir creciendo mientras reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estos datosdel Sustainability Report 2024 de Deloitte reflejan que el enfoque empresarial actual está alineado con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y demuestra que la responsabilidad social y ambiental no solo es compatible con el éxito financiero, sino que lo impulsa.

Este crecimiento no solo responde a la preocupación por el cambio climático, sino que también está impulsado por el valor que estas acciones aportan al negocio. Por ejemplo, el 37% de los líderes empresariales ya están viendo mejoras en la eficiencia y resiliencia de sus cadenas de suministro y márgenes operativos gracias a sus esfuerzos en sostenibilidad​.

La implementación de estos criterios también promueve, atrae y retiene talento, fortalece la reputación y crea un impacto positivo general. Pero para adoptar y ejecutar los criterios ASG es necesario hacer un análisis de la situación y obtener el conocimiento adecuado para actuar. Esta es la misión de la Fundación COPADE, que motiva a las empresas a alcanzar estos objetivos mediante una variedad de iniciativas y proyectos diseñados para ayudarles a identificar tanto riesgos como oportunidades.

Entre las herramientas más destacadas, está la certificación de "Huella ASG de Desempeño Sostenible". Esta permite evaluar el impacto de las organizaciones en las personas y el entorno, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No se certifica una imagen estática, sino un progreso constante y el compromiso de la empresa con la Agenda. Este análisis utiliza indicadores de huella en cinco áreas clave: equipo de la empresa, comunidades, cadena de suministro, medioambiente y gobernanza.

Los resultados obtenidos ayudan a la Fundación a diseñar un plan de mejora para identificar riesgos y oportunidades, fortalecer la reputación, atraer y retener talento, generar valor compartido, facilitar el acceso a financiación y optimizar costos de las empresas participantes. En este sentido, COPADE contribuye a la creación de un tejido empresarial comprometido con los criterios ASG.

Pero, ¿qué ventajas supone para una organización adoptar los criterios ASG? Desde COPADE destacan tres ventajas claves:

1. Reducción de costes, acceso a nuevos mercados y reducción de riesgos

Las prácticas sostenibles, aunque, en algunos casos pueden requerir de una inversión inicial, ayudan a disminuir los costes operativos, facilitan el acceso a nuevos mercados e inversores interesados en financiar empresas sostenibles y viables en el largo plazo y reducen la posibilidad de enfrentarse a sanciones, demandas o crisis de reputación al cumplir con las regulaciones ambientales más estrictas. Todo ello supone una mejora de los resultados financieros a largo plazo al aumentar las inversiones, ganar reputación y posicionarse en un mercado cada vez más competitivo.

2. Mejora de la reputación de marca y retención de talento

La implementación de estrategias de sostenibilidad alineadas con los criterios ASG no solo mejora la responsabilidad social de las organizaciones, sino que también genera beneficios clave. Según el estudio de Deloitte, las empresas que adopten prácticas sostenibles en los próximos cinco años pueden esperar un mayor reconocimiento de marca, una reputación más sólida, y una ventaja competitiva en la contratación y fidelización de talento. Esto demuestra que la integración de los criterios en la organización no solo fortalece la relación con los empleados y la sociedad, sino que también impulsa la reputación de marca a largo plazo.

3. Aumento de posicionamiento en el mercado

El aumento de la reputación y del compromiso del personal de las empresas con criterios ASG se refleja también en una mejor percepción pública y una mayor confianza por parte de otros agentes implicados. Hoy en día existe un fenómeno conocido como "desplazamiento del mercado" en el que los/as consumidores/as apuestan por productos y servicios con los que comparten valores, y por los que están dispuestos a pagar más.

En cuanto a los/as inversores/as, buscan empresas sostenibles y estables, que hayan sabido fidelizar a su público objetivo. Las empresas con criterios ASG cumplen con todos estos requisitos, por lo que ahora mismo son la opción más atractiva para invertir en el mercado.

En conclusión, las pymes y grandes empresas que integran criterios ASG no solo se benefician de una mejora en su imagen y posicionamiento en el mercado, sino que también aseguran su viabilidad y relevancia en un entorno empresarial cada vez más exigente y sostenible.