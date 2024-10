​Últimos días para que sumes tu firma contra la cruel industria del foie gras

La petición iniciada por Igualdad Animal, que reclama al Gobierno de España que prohíba la alimentación forzada a la que se somete a los patos para producir foie gras, ha superado las 100.000 firmas. Por ello, y para hacer llegar al Gobierno el apoyo social con que cuenta esta demanda, la Fundación Igualdad Animal va a hacer entrega de las firmas en el Registro del Congreso de los Diputados el próximo martes 8 de octubre a las 12:00 horas y es muy importante que te leas el artículo para sumar tu firma ya mismo.



Hay que tener en cuenta que mucha gente no se ha enterado de la campaña y por eso no ha firmado, además de que por lo general no suelen pararse a pensar y conocer la realidad terrorífica que conlleva la industria "alimentaria" en el caso de cualquier producto que venga de los animales Cada año en España más de un millón de patos y gansos sufren la cruel práctica de la alimentación forzada para que sus hígados enfermen y alcancen un peso hasta 10 veces superior del que sería normal.

España, junto a Bélgica, Francia, Bulgaria y Hungría, son los únicos cinco países europeos que continúan produciendo foie gras.

La producción de foie gras está prohibida ya en 18 países: Argentina, Austria, Dinamarca, República Checa, Finlandia, Israel, Turquía, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, Los Países Bajos y Reino Unido.

India, gracias a la campaña de Igualdad Animal, se convirtió en 2014 en el primer país en prohibir la importación de foie gras.

En 2019 fue prohibido en California y la ciudad de Nueva York vetó tanto su producción como la venta.

«Vamos a presentar estas 100.000 firmas en el Congreso de los Diputados porque ha llegado la hora de que el Gobierno escuche a la sociedad y deje de escudarse en Europa para no posicionarse al respecto. La alimentación forzada es maltrato y no puede tolerarse en una sociedad moderna y ética», explica Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal.

EL MALTRATO OCULTO QUE CONLLEVA LA INDUSTRIA QUE EXPLOTA Y MATA ANIMALES

El Foie gras es el término francés utilizado para denominar al hígado graso. Para que el hígado de patos y gansos sea considerado foie gras tienen que haber sido sometidos a la alimentación forzada.



Con tan solo 4 meses los patos comienzan a ser alimentados a la fuerza con un tubo metálico de 30 cm. Durante dos semanas van aumentando la dosis hasta alcanzar los 2 kilos de pasta de maíz al día; el equivalente a 12 kilos para una persona.

Muchos sufren heridas en el esófago, infecciones y dificultades para respirar muriendo antes de las dos semanas. La alimentación forzada convierte al hígado en un órgano completamente enfermo que alcanza hasta un peso 10 veces superior del que sería natural.

Si estos animales no fuesen ejecutados, morirían. La condición a la que llevan sus cuerpos es incompatible con la vida.

La Fundación Igualdad Animal ha documentado durante más de 10 años el maltrato que sufren los patos y gansos en granjas dedicadas a la producción de foie gras en España.

También cabe recordar que siempre que se use a los animales para cualquier fin de servir a los humanos, habrá sufrimiento y posterior muerte de seres sintientes, pero no necesitamos contribuir a ello.

Hace unos meses en diferentes ciudades de España se hizo protestas frente al corte inglés convocadas por la Fundación para que dejen de vender este cruel producto.

¿Cuáles son los motivos por los que crees que desde la infancia se normaliza el especismo definido por la RAE como la discriminación por especie a los animales?

Lógicamente, si a una niña o niño le cuentas esto, probablemente querría proteger a los animales y ese es el motivo de engañarles ocultando la verdad de lo que tienen en el plato.

ALGUNAS DE LAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA

Estas son algunas de las prácticas que las aves utilizadas para el foie gras se ven obligadas a soportar.

Una vez que las aves tienen ocho semanas de edad, son alimentadas a la fuerza durante dos semanas antes de ser ejecutadas. Los trabajadores introducen largos tubos metálicos de 30 centímetros de largo en la garganta de las aves y les llenan el estómago con mucha más comida de la que querrían comer: la cantidad equivalente a 12 kilos de comida diaria para una persona. La alimentación forzada, también conocida como “gavage”, se repite varias veces al día, y hace que el hígado de las aves se hinche hasta diez veces su tamaño natural.

La alimentación forzada también puede provocar fallos orgánicos, lesiones en el pico y la garganta de las aves y neumonía.

Las jaulas de alambre pueden causar lesiones en las patas y el intenso confinamiento es una miseria mental para estos animales normalmente curiosos y sensibles. Al final de esta fase, las aves son sacrificadas.

FIRMA YA LA PETICIÓN

A cualquier persona que le preguntes te va a decir que está a favor de la protección de cualquier animal y de nuestro medio ambiente, pero ocultas y poderosas industrias como esta, imponen cada día la crueldad, horror y miseria a un montón de vidas inocentes, además de suponer la explotación animal una de las mayores causas de la crisis climática con sequía incluida, problemas de salud y otros.

Por ello, uno de los pasos mínimos que podemos hacer como sociedad es no seguir permitiendo el foie gras y para ello, te pido que urgentemente acudas al sumar tu firma a esta campaña en igualdadanimal.org.

Además, hoy en día existen calcadas alternativas vegetales al foie gras que además de evitar toda la tortura, también son nutricionalmente muy aceptables al estar hechas de frutos secos.



Además de sumar tu firma, Igualdad Animal tiene la web "Love veg" para que puedas aprender a elaborar deliciosas y nutritivas alternativas vegetales excluyendo la violencia de tu alimentación y creando pasos para un mundo mejor, también para todas las especies de animales con el único interés de vivir sus vidas sin ser molestados.