Cambios en el Comité Ejecutivo de Schaeffler AG

Thomas Stierle de Vitesco Technologies será el responsable de la nueva división E-Mobility. El Dr. Jochen Schröder asumirá el cargo de Regional CEO Europe. Christophe Hannequin sucederá a Claus Bauer como CFO el próximo año En su reunión de ayer, la Junta de Supervisión de Schaeffler AG hizo dos nombramientos para el Comité de Dirección de Schaeffler AG. Asimismo, hay otro cambio de personal en el Comité Ejecutivo. Este órgano consta del Comité de Dirección más los cuatro CEO regionales, hasta ahora estaba formado por ocho miembros e incorporará a una novena persona a partir del 1 de octubre de 2024.

Thomas Stierle (54), que actualmente ocupa el cargo de CEO de la división Electrification Solutions de Vitesco Technologies, ha sido nombrado CEO de la nueva división E-Mobility y miembro de pleno derecho del Comité Ejecutivo de Schaeffler AG con entrada en vigor el 1 de octubre de 2024. Tal y como ya se ha comunicado, el Dr. Jochen Schröder (53), hasta ahora responsable de la unidad de negocio E-Mobility de la división Automotive Technologies de Schaeffler, asumirá el cargo de Regional CEO Europe también a partir del 1 de octubre de 2024. Además, Christophe Hannequin (48) ha sido nombrado Chief Financial Officer y miembro de pleno derecho del Comité Ejecutivo de Schaeffler AG. Asumirá sus funciones, a más tardar, el 1 de octubre de 2025. Su antecesor en este cargo, Claus Bauer, cumplirá su contrato hasta el final de su vigencia, el 31 de agosto de 2025.

Thomas Stierle ha sido CEO de la división Electrification Solutions de Vitesco Technologies desde principios de 2023. Anteriormente, dirigió las áreas de Electrification Technology y Electronic Controls. El Sr. Stierle empezó su carrera profesional en Siemens VDO y ocupó diversos cargos en esta empresa y, más tarde, en Continental Automotive GmbH en Alemania y Estados Unidos. Es licenciado en ingeniería eléctrica por la Universidad Técnica de Dresde (Alemania).

El Dr. Jochen Schröder se incorporó en Schaeffler en 2018. Anteriormente, había ocupado el cargo de CTO en Valeo-Siemens eAutomotive desde 2016. El Dr. Schröder inició su carrera profesional en BMW AG, en el ámbito de desarrollo de transmisiones, y ocupó varios cargos directivos en el área de electrificación de accionamientos hasta 2016. Había estudiado ingeniería eléctrica en la Universidad Técnica de Hamburgo y obtuvo el doctorado en tecnología de control en la misma universidad en 2001.

Christophe Hannequin ha sido Group Chief Financial Officer del JCB Group en Gran Bretaña desde 2022. Entre 2008 y 2022 ocupó diversos puestos directivos, principalmente en el ámbito de las finanzas en Michelin en Estados Unidos, Canadá y Francia. Con anterioridad a estos cargos, realizó funciones financieras en Plastic Omnium de 2004 a 2008, y en Saint Gobain entre 1999 y 2004. El señor Hannequin posee el título de MBA otorgado por la Wake Forest University School of Business (Babcock) de los EE. UU., y un Master of Science otorgado por la Bordeaux Graduate School of Management (KEDGE), ubicada en Francia.

Georg F. W. Schaeffler, accionista familiar y presidente de la Junta de Supervisión de Schaeffler AG, ha dicho: "Con los cambios en el Comité Ejecutivo de Schaeffler AG, alineamos constantemente la empresa con la inminente fusión con Vitesco Technologies AG para aprovechar las oportunidades resultantes. Thomas Stierle garantizará que la historia de éxito de Vitesco Technologies en el campo de la movilidad eléctrica continúe en Schaeffler. Y en su nuevo cargo de Regional CEO Europe, el Dr. Jochen Schröder aportará su profunda experiencia en el sector de la automoción, con especial enfoque en la electrificación. Christophe Hannequin es un experto financiero altamente cualificado y experimentado que cuenta con un amplio know-how internacional en el sector financiero, especialmente en el sector de la automoción, pero también en diversos ámbitos industriales, y estoy encantado de darle la bienvenida tras nombrarlo nuestro Chief Financial Officer. La Junta de Supervisión espera seguir colaborando con el Comité Ejecutivo".