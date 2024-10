El Dr. Carl H. June, creador de la terapia con células CAR-T contra el cáncer, ganador de la IV Edición de 'ABARCA PRIZE'

La innovadora terapia con células CAR-T desarrollada por el Dr. Carl H. June se aplica actualmente en neoplasias hematológicas malignas, y ha abierto la puerta a la investigación clínica en muchos otros tipos de cáncer y enfermedades no oncológicas. La ceremonia oficial de entrega del galardón, que también se podrá seguir por streaming, tendrá lugar el próximo 29 de octubre y contará con la asistencia de Javier Padilla Bernáldez, Secretario de Estado de Sanidad del Gobierno de España El Dr. Carl H. June, Profesor Richard W. Vague de Inmunoterapia en la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, y director del Instituto Parker de Inmunoterapia del Cáncer de esta importante institución, es el ganador de la IV Edición de "ABARCA PRIZE", el Premio Internacional de Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca, por su investigación y desarrollo pionero de una estrategia revolucionaria para tratar los cánceres de la sangre, basada en la ingeniería celular. Se conoce como terapia celular CAR-T (Chimeric Antigen Receptor) y es un ejemplo de lo que se conoce popularmente como tratamiento de inmunoterapia porque utiliza el propio sistema inmunológico del cuerpo para combatir el cáncer.

Además de este hallazgo científico de relevancia mundial, su investigación continúa con una importante traslación clínica práctica, ya que los científicos trabajan actualmente para aplicar este tratamiento a otras neoplasias sólidas, patologías autoinmunes (como el lupus) y muchas otras enfermedades no oncológicas. El desarrollo de la terapia de células CAR-T es uno de los avances médico-científicos más relevantes, comparable al descubrimiento de los antibióticos, la quimioterapia o la investigación genética.

June, que comenzó su investigación del estudio de la molécula CD28 en los años 80 como el principal interruptor de control de las células T, es considerado el pionero y padre de la terapia CAR-T. Él lideró el desarrollo de la primera terapia de células CAR-T, aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) en 2017, y conocida por el nombre genérico de tisagenlecleucel (nombre comercial Kymriah, de Novartis).

En la actualidad, existen seis terapias diferentes de células CAR-T aprobadas en los Estados Unidos para tratar diversas formas de cánceres de la sangre, incluidos ciertos linfomas, leucemias y mielomas. En el ámbito pediátrico, la Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) es el tipo más común de leucemia y el 60% de los afectados son menores de 20 años. En el caso de los adultos, la leucemia en el 30% de los casos es Leucemia Linfocítica Crónica (LLC). Afecta generalmente a personas mayores de 65 años, un aspecto relevante dada la tendencia al aumento de la esperanza de vida y al envejecimiento de la población.

En la actualidad, el 85% de los pacientes pediátricos que reciben tratamiento de inmunoterapia CAR-T responden positivamente, una cifra que alcanza entre un 50 y un 70% en el caso de los adultos.

El galardonado con el premio ‘ABARCA PRIZE’ en 2024 es graduado de la Academia Naval de EE. UU. y la Facultad de Medicina Baylor, y comenzó su carrera en el Hospital Naval Bethesda antes de establecer su laboratorio en la Universidad de Pensilvania en 1999.

La ceremonia oficial de entrega del galardón, tendrá lugar el próximo 29 de octubre y contará con la asistencia de Javier Padilla Bernáldez, Secretario de Estado de Sanidad del Gobierno de España.

Motivación especial del Dr. June

El propio profesor June ha declarado que la principal motivación para descubrir nuevas formas de luchar contra el cáncer, fue el diagnóstico que en 1995 sufrió su primera esposa, Cynthia, de un cáncer de ovario del que fallecería en 2001.

En las décadas transcurridas desde que June comenzó su investigación con células CAR-T, el campo ha crecido exponencialmente, con cerca de mil ensayos en curso en todo el mundo. El laboratorio de June continúa impulsando la innovación en terapias personalizadas basadas en células y genes, desarrollando nuevas estrategias para que la terapia con células T CAR sea más eficaz para todos los cánceres de la sangre, para tumores sólidos e incluso para enfermedades distintas del cáncer. También ha realizado aportaciones fundamentales a la investigación del VIH, desarrollando el primer método para multiplicar células T fuera del organismo y demostrando que las células podrían reinfundirse de forma segura en el paciente, mejorando su función inmunitaria.

June ha publicado más de 500 manuscritos y ha recibido numerosos premios de prestigio por sus logros científicos.

El jurado de ‘ABARCA PRIZE’

El jurado internacional de este galardón está compuesto por miembros con carácter externo e independiente designados por la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM), teniendo en cuenta tanto su experiencia de acreditado prestigio académico y profesional, como su relevancia internacional por su contribución a la ciencia.

En esta cuarta edición de ‘ABARCA PRIZE’, el jurado ha estado presidido por la profesora Silvia Priori, cardióloga e investigadora en el Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Pavía, así como en el Hospital ICS Maugeri, y ha contado entre sus miembros con los ganadores de las dos ediciones anteriores del premio, los profesores Douglas Melton y Philippe J. Sansonetti; el paleontólogo español Juan Luis Arsuaga, director del Centro Mixto UCM-Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humanos y codirector de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca; la profesora Pura Muñoz-Cánoves, licenciada en Farmacia y Doctora en Ciencias Biológicas e investigadora de Altos Labs en el Instituto de Ciencia de San Diego (EE.UU.); la doctora Sandra Myrna Díaz, investigadora superior del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 2007 con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y el Premio Princesa de Asturias en Investigación Científica y Tecnológica (2019); y el profesor Federico de Montalvo, doctor en Derecho y presidente del Comité de Bioética de España desde 2019 hasta 2022.

Sobre ‘ABARCA PRIZE’

El Premio Internacional de Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca, 'ABARCA PRIZE', nace en el año 2021 con el propósito de poner en valor ante la sociedad internacional el impacto de los avances e innovaciones médico científicos. Este galardón se concede a aquella personalidad del mundo de la investigación y la ciencia de cualquier parte del mundo, cuyo trabajo haya contribuido de manera trascendental a la mejora de la salud de las personas y las poblaciones.

'ABARCA PRIZE' se inspira en los fundamentos del compromiso permanente con el progreso y la salud de las personas, valores intrínsecos de la figura del Doctor Juan Abarca a lo largo de toda su trayectoria profesional.