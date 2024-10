Un paso más cerca del euro digital

El euro digital ya no es una idea, sino que cada vez lo tenemos más cerca. Todos los bancos, incluyendo el Banco Central Europeo (BCE), están intentando crear una moneda digital que sirva a los ciudadanos de la comunidad europea como un nuevo activo para compras y pagos.Y realmente puede cambiar muchas cosas de nuestra vida cotidiana, pero ¿realmente esto supone un cambio?

Para bien o para mal, esto cambiará nuestra economía hacia un sistema más moderno, ya que las criptomonedas y las Fintech están ganando terreno desde los últimos años, lo que supone un problema para la economía occidental, donde estamos viendo como mucha gente ahora prefiere invertir dinero en estas monedas digitales en lugar de en otras inversiones que pueden beneficiar a la economía de todos.



La revolución de las monedas digitales

La digitalización está más cerca de nuestras casas, ya que hoy en día casi todo lo importante está en la red, desde las redes sociales (cada día más importantes para las empresas), como la naturaleza de las inversiones, en las que podemos observar, según varios estudios, que están más cerca del Bitcoin y Ehereum que de la bolsa, por ejemplo. Pero claro, las criptomonedas hoy en día son muy volátiles; una moneda digital puede solucionar muchos de nuestros problemas (ej: formas de pago, llevándolas a un punto más seguro y rápido).

La idea del BCE es que el euro digital no sustituya al efectivo o cash, sino que lo complemente. Proponen que esta moneda digital nos permita hacer pagos de forma más rápida y segura, eliminando a los intermediarios, porque con los que tenemos, es más costoso y complicado hacer movimientos.

Además del impacto económico, un euro digital puede influir en la geopolítica, ya que podría consolidar la posición de Europa frente a Estados Unidos o China, que también trabajan en sus propias monedas digitales. Por lo que estamos en una carrera digital para ver quien será la primera potencia en lograr una moneda de estas características.

Beneficios y desafíos del euro digital

El euro digital tiene muchos beneficios para la economía en general. El más importante es la inclusión financiera, haciendo más accesibles operaciones a través de dispositivos móviles y quitando las barreras a muchos usuarios en situación de vulnerabilidad. También puede facilitarnos hacer transacciones dentro de la comunidad europea, reduciendo costes y tiempos de procesamiento, que con el proceso actual (a través de los bancos) a veces nos da tremendos dolores de cabeza.

Para las empresas, sobre todo para las PYMES, una moneda de este tipo supondría bajar sus costes de transacción, lo que hará aumentar márgenes en algunas operaciones y así mejorar su competitividad. También esto nos llevará a la modernización de los métodos de pago.

Pero no todo son ventajas, ya que una moneda virtual está expuesta a posibles “Hackeos”, lo que supondría un reto ya que la seguridad en este caso es fundamental. Solo nos queda ver cómo evolucionará en un futuro próximo y si realmente será efectivo como método de pago.