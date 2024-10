​El alcalde de Alfafar vuelve a faltarme respeto ante el pleno

Ante las alusiones personales y descalificaciones vertidas por Juan Ramón Adsuara (PP) en el pleno municipal contra mí una vez más, la plataforma antitaurina de Alfafar a la que represento ha anunciado nuevas acciones legales recordando que ya interpuso una demanda de conciliación frente al juzgado de primera instancia de Catarroja, gracias a la cual pudimos hablar en un pleno siguiente y por eso fue retirada pese a que reclamaba las mismas difamaciones que este señor, por llamarlo de alguna manera, ha realizado de nuevo en el plenario del pasado jueves en el municipio.





En el pleno que está grabado y publicado, el alcalde reconoce ser el autor de comentarios de la red social X donde me dice que no tengo cojones a manifestarse en otros pueblos porque ya sé como acabaría además de decir que en Alfafar se nos deja protestar y añadir en el plenario entre muchas otras cosas que tan valiente que soy, que me vaya a pueblos como la vall d'Uixó o Almazora.

Es un paso que el primer edil ya haya reconocido públicamente sus faltas de respeto y actitudes antidemocráticas en redes sociales, además de reiterarlas ante el pleno.

¿Cómo puede hacer el alcalde apología de la violencia y estar tan obsesionado con que me vaya a otro pueblo para que me pase algo por ejercer el derecho democrático de protestar?

Este tema se ha tratado gracias a que la concejala de Compromís, Amalia Esquerdo ha preguntado al primer edil si era el autor de esos mensajes reconociendo el mismo que sí a lo que la concejala ha pedido que siendo el máximo representante de Alfafar bajara su tono en las manifestaciones de redes sociales y dejando claro que quien autoriza las concentraciones pacíficas es el derecho constitucional y no un alcalde o un plenario señalando "la necesidad de proteger los derechos constitucionales a los que el alcalde se compromete cuando jura la Constitución".

Una vez más, el alcalde me ha aludido por ser el responsable de la plataforma y me ha acusado falsamente de decir en la red social X que todos los taurinos de Alfafar son unos asesinos y pederastas, pero nunca ha aportado una sola prueba pese a reiterarlo en multitud de ocasiones al igual que el decir que he insultado alguna vez al alcalde y que solamente voy a por su partido cuando cualquier persona que mire publicaciones de medios o mis redes sociales "Diego Nevado Martínez" podrá ver que hemos criticado a todo tipo de políticos.

NO APORTA PRUEBAS NUNCA DE NADA DE LO QUE DICE

Sintiéndolo mucho, este alcalde es un mentiroso compulsivo y muy victimista, pues siempre dice que le insultan en las redes sociales a él y a su familia cuando yo no tengo nada que ver y soy el primero que digo que nadie que falte el respeto formará parte de nuestra plataforma, pero también hay que tirar de hemeroteca para que nos acordemos de que es el mismo alcalde que cuando los taurinos llamaron "HIJA DE PUTA" a la entonces concejala de Unidas podemos, Inmaculada Dorado, el alcalde lo justificó diciendo que los representantes públicos están expuestos a estas cosas y ese pleno también está grabado por lo que parece ser que hay doble vara de medir.

Igualmente, creo que no es consciente de que es el máximo responsable de la institución y por ello aunque solo fuera por respeto a su pueblo, debería dejar de justificar la violencia, de comportarse como un matón en redes sociales y de difamar constantemente a las personas que luchamos contra el maltrato animal.

Siento expresarme con tanta claridad, pero esto me ha generado un estado de nervios muy fuerte, pues es una tremenda injusticia que con todo el tiempo que dedicamos altruistamente a ayudar a los animales tengamos que sufrir por ello el acoso de los taurinos más cerriles y los comportamientos de alcaldes como este.

La mayoría de medios no se han atrevido a contarlo y los que lo han hecho ha sido incurriendo en errores como decir que el alcalde ha borrado el comentario siendo falso como él mismo dijo ante el plenario y para una vez que dice una verdad, los medios tergiversan.

Lo que debería hacer el alcalde en lugar de faltar el respeto en redes sociales y en un pleno municipal, es dar explicaciones de los atropellos en extrañas circunstancias contra personas este año y hacia una persona menor de edad que participaba ilegalmente el año pasado.

AÑOS PASANDO LO MISMO

Como llevamos años sufriendo lo mismo y esto me ha acarreado desde hace años hasta problemas de ansiedad, no nos queda otra que tirar para adelante en el juzgado convocando al primer edil a un acto de conciliación para volverle a solicitar una rectificación o se interpondrá la querella criminal, pero entendemos que todo su partido apoya su actitud al no decir lo contrario.

Otra opción para evitar el trámite judicial sería que de manera inmediata y retransmitiendo por los mismos canales oficiales se me dé la posibilidad de defenderme como ya le he solicitado por correo electrónico.

El primer año ya me llamó por teléfono el alcalde en 2019 para presionarme, decir que íbamos a causar daños en el mobiliario urbano (cosa que los taurinos si hacen) y estuvo presionando a la subdelegación del Gobierno para que cambiara la ubicación incurriendo en falsedades como la distancia a los festejos taurinos y el último día sin darme el tiempo legal a recurrir, la subdelegación me dice que tenemos que protestar escondidos detrás de una iglesia.

Es vergonzoso que el alcalde en este último pleno también haya dicho falsamente que solamente lucho en Alfafar cuando hay festejos por todos los lados y he estado muchísimos otros y encima volvió a reiterar que si tan valiente soy vaya a esos pueblos donde el ambiente está más caldeado, pues por mucho que intente no interpretarlo así, lo que está diciendo es que no quiere que me concentre en "su pueblo" y que vaya a otros para que me pase algo justificando así la violencia taurina y atentando contra el derecho legal a concentración, pues las concentraciones las convoco en Alfafar por cercanía y ni siquiera tengo que dar explicaciones de donde quiera hacer convocatorias.

Los "progresistas" del PSOE de Alfafar en la oposición con su silencio amparan estas actitudes antidemocráticas constantes, al igual que Vox como ya sabíamos.

El alcalde ha vuelto a demostrar su absoluta falta de capacidad para estar al frente del Ayuntamiento de Alfafar realizando todo tipo de difamaciones una vez más contra mi persona y reconociendo sus salidas de tono y actitudes antidemocráticas en la red social X dejando claro que no va a pedir disculpas y en un tono bastante elevado realizando todo tipo de faltas de respeto y falsedades contra mi persona, además de que tampoco es cierto tan siquiera que solamente nos concentremos en Alfafar porque lo hacemos en muchos pueblos y aunque solamente fuera aquí, no debemos ninguna explicación de donde decidimos hacer nuestras protestas y por qué.

El colmo es que también dice que me deja hablar en los plenos como si estuviéramos en una dictadura y cuando hubo que acudir a un juzgado para poder hablar allí y que parara un tiempo. Por otro lado, agradezco a la concejala de Compromís que haya preguntado al respecto, pero debo señalar la pasividad del Partido Socialista y VOX desde la oposición en esta cuestión pese a que se les escribió también para avisar de lo que había pasado en redes sociales y que se pronunciarán, además de que el Partido Socialista tiene a un taurino de concejal y por eso no se posiciona imponiendo lo que él quiere y no lo que quiere la mayoría de la sociedad.

Cuando gobernaron Alfafar, Juan José Baixauli en nombre del Partido Socialista sí acabó con la tortura animal, pero parece ser que el Partido Socialista actual ni es progresista ni es nada.



¿Cómo puede existir en pleno 2024 una mal llamada fiesta que consiste en la tortura y humillación pública de seres indefensos, pagarse con un montón de dinero público, dar valores violentos a la infancia y fomentarse la masculinidad tóxica?

“Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos-en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad-, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos.

OTRAS POLÉMICAS DE ADSUARA

Además de que muchas veces se ha ido del pleno sin dejar hablar a la ciudadanía, otra de las muchísimas polémicas que han denunciado públicamente partidos de la oposición como Compromís, es la censura a unas jornadas de memoria democrática o el utilizar su mayoría absoluta para que Compromís no pudiera utilizar el término "país valenciano" en una moción sobre el etiquetado del arroz pese a que la concejala Amalia Esquerdo se ofreció a poner también comunidad Valenciana para recoger ambas sensibilidades.

Esquerdo calificó la decisión del alcalde como un "atentado flagrante a la libertad de expresión" y criticó su "falta de talante negociador". Asimismo, señaló que Adsuara "se está alejando de su imagen de político centrista y adoptando posiciones de extrema derecha".

En este sentido, Esquerdo mencionó una iniciativa para una ley de señas de identidad presentada por un dirigente de la ultraderecha valenciana que aboga por prohibir el uso del término "País Valenciano".

Por cierto, el partido Vox Alfafar que tampoco se ha posicionado ahora desde su perfil oficial publicaba fotos que nos quitaba de personas menores de edad y las aprovechaban para atacar (por acudir a nuestras protestas) a Compromís y unidas podemos que también estaba en ese momento en el Ayuntamiento de Alfafar.

Actualmente, esta legislatura han obtenido dos concejales que dicen ser ajenos a esas publicaciones que supuestamente hacía otra persona (no sabemos aún quién).

Si tuviéramos que poner cada polémica en la que está involucrado este alcalde del PP, este artículo de opinión no acabaría nunca, pero lo que no puede ser es sus ataques constantes a la libertad de expresión, la democracia a la que se compromete cada vez que jura el cargo o las difamaciones con todos los colectivos que somos incómodos por desmantelar una injusticia como el maltrato animal y toda la problemática que conlleva.

"NO SE ARREPIENTE DE NADA"

En el pleno municipal el alcalde ha señalado que no se va a disculpar y que no se arrepiente de nada de lo que reconoce haber dicho por la red social X donde dice haber sufrido insultos acusándome de promoverlos, cuando lo que hubo es un post de la Federació Darwinista Valenciana de Bous al Carrer que comparte en ‘X’ numerosos vídeos de incidentes ocurridos durante estos festejos para que, desde la ironía, la sociedad sepa lo que suponen y en uno de ellos etiquetaron al alcalde sin falta de respeto alguna y con el ánimo de pedir explicaciones cuya función mía simplemente fue compartir también el vídeo pidiendo explicaciones por los varios atropellos en Alfafar este año y el atropello de una persona menor de edad el año pasado.

La representante de Compromís ha señalado que sí de verdad ha habido insultos contra el alcalde vaya al juzgado a lo que el primer edil ha respondido que es una pérdida de tiempo a la vez que momentos antes había justificado los constantes recursos judiciales en el caso Llorca que ha supuesto excesivas condenas en costas al Ayuntamiento.

Las personas defensoras de los animales recibimos constantemente acoso en redes sociales y uno de los taurinos tiene que responder por ello ante el juzgado de primera instancia 3 de Catarroja en un juicio por delito leve de amenazas que se celebrará en abril.



Como públicamente hemos dicho multitud de ocasiones, cualquier persona que no tenga un comportamiento ejemplar, no formará parte de la plataforma, por lo que mientras mantenemos nuestra actitud luchando por lo que creemos justo, nos encontramos con este tipo de políticos que abusan de su poder.

Los festejos taurinos de Alfafar cada año implican más polémicas desde el atropello de menores que participan ilegalmente a escenas de tortura muy gráfica documentada allí a taurinos saltando borrachos al patio del colegio Remedios Montaner cuya fachada queda destrozada y hay que pintar y arreglar con fondos públicos, molestias constantes al vecindario, suciedad y violencia, abuso de la sanidad pública por imprudencias constantes, desprotección de la infancia frente a todo esto...

Entendemos que todo el equipo del Partido popular de Alfafar ampara está conducta antidemocrática al no pronunciarse, al igual que desde la oposición el Partido Socialista y Vox, pues al final estos tres partidos ya son prácticamente lo mismo en Alfafar.

En fin, reiteramos que el alcalde no está capacitado para ser el primer edil y le invitamos a presentar su dimisión, volveremos a protestar las veces que queramos en el pueblo y toda la gente que esté en contra de la tortura impuesta para un 2% de la sociedad que firme cuanto antes la iniciativa nacional noesmicultura.org.