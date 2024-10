La consultoría CEDEC ofrece una guía gratuita para que el relevo en las empresas familiares sea un éxito

La empresa familiar posee una característica que la hace única: el relevo generacional. No siempre este proceso es exitoso, pues se ve como algo natural y no como lo que realmente es, una estrategia empresarial Es cierto, sin embargo, que el proceso de relevo generacional en la empresa familiar tiene un componente emocional a la vez que estratégico. La participación de familiares en el negocio conlleva una fuerte conexión emocional con la empresa y sus valores, por lo que es imprescindible planificar con tiempo dicha sucesión y contar con un plan estratégico bien estructurado para asegurar su éxito.

CEDEC, Consultoría de Organización Estratégica líder en Europa en gestión, dirección y organización, lleva 60 años trabajando con empresas familiares y pymes. Gracias a su amplia experiencia, puede constatar que la firma de un protocolo familiar de empresa no basta para garantizar un buen relevo generacional.

Las tensiones derivadas de la superposición de las esferas familiar y empresarial pueden poner en riesgo la viabilidad del proyecto empresarial en su conjunto, además de tener en cuenta que, un relevo generacional que no incluya una evolución consensuada del modelo de gestión está abocado al fracaso.

Por ello, CEDEC ha creado una guía gratuita titulada 'Estrategias para una sucesión exitosa en tu empresa familiar - Hoja de ruta en 10 etapas' que ofrece de forma desinteresada a todos los empresarios que deseen profundizar en este asunto tan crucial.

El contenido de la guía se estructura en 10 capítulos, en cada uno de los cuales se aborda en profundidad el proceso de relevo generacional en empresas familiares. Se trata de despertar el interés de aquellos empresarios que empiezan a plantearse dar el relevo a la siguiente generación con el objetivo de que esta, sea todo un éxito.

CEDEC propone a los propietarios de empresas "disfrutar de ser empresarios". Y esto solo es posible cuando la vida profesional y personal del empresario están en perfecta armonía.

Implantada en España desde 1971, CEDEC ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, más de 13.000 en España. Con oficinas en España en Madrid y Barcelona, la consultoría está también presente en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza e Italia, ocupando una plantilla de más de 300 profesionales altamente cualificados en todas sus sedes, 150 de los cuales en España. CEDEC es miembro de la AEC, Asociación Española de Empresas de Consultoría.

CEDEC trabaja por y para los empresarios, acompañándolos para que puedan cumplir sus objetivos profesionales y personales, con el objetivo de que tengan la empresa que desean tener. Por ello, con esta guía, podrán descubrir las principales claves para planificar el relevo generacional de su empresa familiar y tomar las mejores decisiones para que la transición de una generación a otra sea un éxito.