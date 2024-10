Nexes Pilates acelera su expansión con nuevas franquicias en España y Europa

La marca referente en pilates sigue traspasando fronteras con más nuevos centros franquiciados, impulsados por el éxito de sus unidades actuales Nexes Pilates, líder en el sector del pilates con máquinas, impulsa su plan de expansión con nuevas franquicias, afianzando su presencia tanto en España como en el resto de Europa. La reciente inauguración en Palma de Mallorca ha sido un éxito sin precedentes, alcanzando cifras de ventas significativas incluso antes de la apertura oficial. Este logro representa un hito clave en la trayectoria de crecimiento de la empresa, que ya prepara su próxima inauguración en Barcelona, así como su expansión internacional en mercados estratégicos como Suiza y Francia.

La reciente apertura en Palma de Mallorca superó todas las expectativas iniciales. Desde semanas antes de su inauguración oficial, la comunidad local mostró un gran interés por las clases y servicios de Nexes Pilates. Las ventas anticipadas y el lleno total de las primeras clases no solo subrayan la demanda del mercado, sino también la confianza que el público deposita en la marca. Este recibimiento confirma el posicionamiento de Nexes como un referente en el sector del bienestar y del pilates con máquinas, capaz de atraer a personas que buscan una experiencia diferenciada y de alto nivel.

A raíz de este éxito, la central franquiciadora de Nexes está trabajando en la apertura de un nuevo estudio en Barcelona, ciudad en la que ya cuenta con un reconocido espacio en el cosmopolita barrio de Gràcia.

Expansión internacional: Suiza y Francia

El crecimiento de Nexes Pilates no se limita a España. La empresa se encuentra en una fase avanzada de planificación para su expansión internacional, con Suiza y Francia como los próximos países en los que desembarcará. Esta expansión responde a la creciente demanda en estos mercados por estudios que ofrezcan clases de pilates con máquinas de alta calidad en un entorno elegante y exclusivo, características que definen a Nexes Pilates.

Un modelo de franquicia testado y de éxito

El plan de expansión de Nexes Pilates no solo se basa en la apertura de nuevos estudios, sino en consolidar una marca reconocida por su excelencia en la oferta de pilates con máquinas. La compañía ha demostrado ser capaz de identificar oportunidades clave y adaptarse a las demandas de un público que busca un enfoque integral de bienestar, calidad y exclusividad. Cada nuevo estudio responde a las necesidades de una clientela sofisticada que valora no solo la técnica y el equipamiento de última generación, sino también la experiencia personalizada y el ambiente exclusivo que ofrece Nexes.

Además de garantizar la excelencia en cada centro, Nexes Pilates ofrece una formación integral, tanto comercial como técnica, proporcionando a sus franquiciados todas las herramientas necesarias bajo un concepto llave en mano. Este modelo incluye un seguimiento continuo y una asistencia totalmente personalizada, diseñada para asegurar que cada franquiciado cuente con el apoyo necesario para alcanzar el éxito en su negocio.

Un futuro lleno de oportunidades

Con la expansión en marcha y nuevas aperturas en el horizonte, Nexes Pilates se consolida como un referente en el sector del pilates y el bienestar, ofreciendo a sus franquiciados la oportunidad de formar parte de una marca de prestigio en plena expansión. La combinación de elegancia, calidad y un enfoque innovador en sus servicios continúa siendo la clave del éxito de Nexes.